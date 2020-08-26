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Номер извещения
ГП008016
Уникальный номер закупки
20/2.1/0054235/Свод Интер
Наименование закупки
Комплекс услуг по организации сбора и вывоза (транспортирование) отходов IV - V класса опасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354392, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, с.Эстосадок, Ачипсинская, дом 28/10, коттедж 26
Почтовый адрес
354392, Российская Федерация, Краснодарский край, Сельские округа, подчиненные Администрации Адлерского района г Сочи /, с. Эстосадок, Ачипсинская, 16
Контактный телефон
+7 928 456-00-04
Факс
--
Адрес электронной почты
r.reisman@svod-int.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рейсман Р. Э.
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край, г. Сочи, с.Эсто-садок, ул. Ачипсинская, д.16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс услуг по организации сбора и вывоза (транспортирование) отходов IV - V класса опасности
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.202011.09.2020 14:0011.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008016Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по организации сбора и вывоза (транспортирование) отходов IV - V класса опасностиКраснодарский край, г. Сочи, с.Эсто-садок, ул. Ачипсинская, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс услуг по организации сбора и вывоза (транспортирование) отходов IV - V класса опасности
Начальная цена
1 284 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Свод Интернешнл
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Адрес местонахождения
354392, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, с.Эстосадок, Ачипсинская, дом 28/10, коттедж 26
354392, Российская Федерация, Краснодарский край, Сельские округа, подчиненные Администрации Адлерского района г Сочи /, с. Эстосадок, Ачипсинская, 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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