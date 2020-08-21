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Номер извещения
32009391872
Уникальный номер закупки
20/1.5/0040129/ДЯмбург
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Административно - бытовой корпус с комплексом зданий и сооружений склада ГСМ, ДЭГа и метанола Ямбургского ГКМ» (код объекта 039-2900394) для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/20/1.5/0040129/ДЯмбург/К/ГОС/Э/10.08.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Административно - бытовой корпус с комплексом зданий и сооружений склада ГСМ, ДЭГа и метанола Ямбургского ГКМ» (код объекта 039-2900394) для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391872Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Административно - бытовой корпус с комплексом зданий и сооружений склада ГСМ, ДЭГа и метанола Ямбургского ГКМ» (код объекта 039-2900394) для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Административно - бытовой корпус с комплексом зданий и сооружений склада ГСМ, ДЭГа и метанола Ямбургского ГКМ» (код объекта 039-2900394) для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
811 143 140,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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