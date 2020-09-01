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Номер извещения
32009390897
Уникальный номер закупки
20/2.1/0033777/ВолУрНИПИ
Наименование закупки
Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей импортного производства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПУШКИНСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская 20
Контактный телефон
+7 3532 34-04-99
Факс
+7 3532 34-04-50
Адрес электронной почты
Ikravtsova@vunipigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравцова И. В.
Место рассмотрения предложений
ООО "ВолгоУралНИПИгаз", г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей импортного производства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей импортного производства
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВОЛГОУРАЛНИПИГАЗ
Все закупки и тендеры ВОЛГОУРАЛНИПИГАЗ
Адрес местонахождения
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПУШКИНСКАЯ, 20,
460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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