Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг.Москва, Кемерово, Тюмень, Южно-Сахалинск, Красноярск, Новосибирск) для нужд ООО "Газпром телеком"

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг.Москва, Кемерово, Тюмень, Южно-Сахалинск, Красноярск, Новосибирск) для нужд ООО "Газпром телеком"

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Услуги связи на участке: г. Тюмень ул. Герцена, д. 70-г. Тюмень ул. Республики, д. 143, лит.А" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Услуги связи на участке: г. МоскваСтарокалужское шоссе, д. 62, стр. 2 -г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 93, лит.А" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Услуги связи на участке: г. Москва межоператорский узел связи-г. Тюмень ул. Республики, д. 143, лит.А" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Услуги связи на участке: г. Москва Старокалужское ш.,д. 62, стр. 2 -г. Южно-Сахалинск ул. Детская, д. 4" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Услуги связи на участке: г. Москва Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 -г. Южно-Сахалинск ул. Детская, д. 4" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Услуги связи на участке:г. Кемерово пр.Советский, д.32 (5 этаж) БЦ "Доминант"- г. Тюмень ул. Республики, д. 143, лит.А " Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Услуги связи на участке: г. Кемерово пр.Советский, д.32 (5 этаж) БЦ "Доминант"- г. Тюмень ул. Республики, д. 143, лит.А" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Услуги связи на участке:г. Москва Старокалужское ш., д. 62, стр.2 - г. Кемерово пр. Ленина, д. 74, лит.А" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Услуги связи на участке: г. Москва Старокалужское ш., д. 62, стр.2- г. Новосибирск ул. Советская, д. 77" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Услуги связи на участке: г. Москва ул. Бутлерова, д. 7/Сущевский Вал, д. 26/Старокалужское ш., д. 62, стр.2 - г. Красноярск ул. Маерчака, д. 67, лит.Г" Кол-во: 1.0