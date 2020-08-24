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Номер извещения
32009391942
Уникальный номер закупки
20/2.1/0047270/ГТелеком
Наименование закупки
Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг.Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Тюмень, Республика Саха (Якутия)) для нужд ООО "Газпром телеком" (47270)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг.Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Тюмень, Республика Саха (Якутия)) для нужд ООО "Газпром телеком"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391942Подведение итогов не позднее Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг.Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Тюмень, Республика Саха (Якутия)) для нужд ООО "Газпром телеком"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг.Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Тюмень, Республика Саха (Якутия)) для нужд ООО "Газпром телеком"
Начальная цена
30 801 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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