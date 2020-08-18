Выполнение работ по проведению почвенных обследований рекультивированных земельных участков и прилегающих территорий, нарушенных при разработке Пригибского, Свободненского, Кружиловского месторождений, по агрохимическим, физическим и биологическим показателям с целью установления пригодности их для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением: земли сельскохозяйственного назначения

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009390504 Уникальный номер закупки 20/2.1/0045298/ДКраснодар Номер закупки 0019/20/2.1/0045298/ДКраснодар/ПР/ГОС/Э/10.08.2020 Наименование закупки Выполнение работ по проведению почвенных обследований рекультивированных земельных участков и прилегающих территорий, нарушенных при разработке Пригибского, Свободненского, Кружиловского месторождений, по агрохимическим, физическим и биологическим показателям с целью установления пригодности их для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением: земли сельскохозяйственного назначения Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры СМИСП_0019_20_2.1_0045298_ДКраснодар_ПР_ГОС_Э_10.08.2020.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Краснодар

Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар Юридический адрес 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62 Почтовый адрес 350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62 Контактный телефон +7 861 200-49-00 доб. 33461 Факс +7 861 200-49-00 Адрес электронной почты r.zaytsev@kuban.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Зайцев Р. Ю. Место рассмотрения предложений г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62 Закупки и тендеры Краснодарский край Ключевые слова:

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