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Номер извещения
32009390504
Уникальный номер закупки
20/2.1/0045298/ДКраснодар
Наименование закупки
Выполнение работ по проведению почвенных обследований рекультивированных земельных участков и прилегающих территорий, нарушенных при разработке Пригибского, Свободненского, Кружиловского месторождений, по агрохимическим, физическим и биологическим показателям с целью установления пригодности их для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением: земли сельскохозяйственного назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
10.08.2020 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33461
Факс
+7 861 200-49-00
Адрес электронной почты
r.zaytsev@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Р. Ю.
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62
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Выполнение работ по проведению почвенных обследований рекультивированных земельных участков и прилегающих территорий, нарушенных при разработке Пригибского, Свободненского, Кружиловского месторождений, по агрохимическим, физическим и биологическим показателям с целью установления пригодности их для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением: земли сельскохозяйственного назначения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390504Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению почвенных обследований рекультивированных земельных участков и прилегающих территорий, нарушенных при разработке Пригибского, Свободненского, Кружиловского месторождений, по агрохимическим, физическим и биологическим показателям с целью установления пригодности их для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением: земли сельскохозяйственного назначенияг. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению почвенных обследований рекультивированных земельных участков и прилегающих территорий, нарушенных при разработке Пригибского, Свободненского, Кружиловского месторождений, по агрохимическим, физическим и биологическим показателям с целью установления пригодности их для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением: земли сельскохозяйственного назначения
Начальная цена
958 970,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 105427.666
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