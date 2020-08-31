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Номер извещения
32009389785
Уникальный номер закупки
20/2.1/0042419/МКС
Наименование закупки
Оказание услуг по обучению работников ООО "Газпром МКС" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 08:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Контактный телефон
+7 812 609-64-96
Факс
Адрес электронной почты
hohlaos@mobcs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохла О. С.
Место рассмотрения предложений
196158 город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение D8045
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обучению работников ООО "Газпром МКС" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202007.09.2020 14:0007.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389785Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обучению работников ООО "Газпром МКС" в 2021 году196158 город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение D8045
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обучению работников ООО "Газпром МКС" в 2021 году
Начальная цена
901 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром МКС»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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