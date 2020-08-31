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Номер извещения
32009390010
Уникальный номер закупки
20/4.5/0043828/ВНИИГ
Наименование закупки
Поставка испытательной камеры для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-96-62
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дашкова Г. В.
Место рассмотрения предложений
142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка испытательной камеры для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.09.202018.09.2020 14:0018.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390010Подведение итогов не позднее Поставка испытательной камеры для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка испытательной камеры для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Начальная цена
2 144 066,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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