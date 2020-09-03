Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс"

Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс"

Цена договора и требования к обеспечению

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Газпромтранс Все закупки и тендеры Газпромтранс

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пластина защитная корпуса со стороны крышки 100 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Система светодиодная для карликового светофора синяя" Кол-во: 4.0

"Позиция 3" "Система светодиодная для карликового светофора лунно-белая" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Оповещатель световой ЕхОППС-1В-ПМ (Ех ОППС-1В – ПМ- Н -MG ¾)" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Модуль ввода дискретных сигналов: оптововолоконное разделение внешних и внутренних цепей, 32 входа, 24В" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Светофор четырехзначный со светодиодными светооптическими системами с пригласительным сигналом, с наборными головками из алюминиевого сплава на железобетонной мачте" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Рукав гибкий промышленный (воздуховод) d.250" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Модуль дискретного ввода-вывода, релейные выходы 2 А" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Модуль ввода дискретных сигналов с гальваническим разделением внешних и внутренних цепей, 32 входа" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Рукав гибкий промышленный (воздуховод) d.170" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Реле приближения 5Р.1038.730.2" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Модуль интерфейсный для установки в стойку расширения, поддердка к-шины" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Модуль интерфейсный для базового блока, подключение до 3 стоек расширения, поддердка к-шины" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Преобразователь НПТ-1.00.1.1" Кол-во: 4.0

"Позиция 15" "Преобразователь нормирующий НПТ-2.03.12" Кол-во: 4.0

"Позиция 16" "Модуль аналогового ввода, оптоизолированный, разрешение 13 Бит" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Модуль центрального процессора, рабочая память 256 Кбайт, микрокарта памяти 8 Мбайт, колчество программых блоком 1024" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,6-111-0,25" Кол-во: 4.0

"Позиция 19" "Пост кнопочный КПВТ 111" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Модем: диапазоны частот: LTE 800/850/900/1800/2100/2600 МГц; Стандарты связи: LTE-FDD." Кол-во: 4.0

"Позиция 21" "Микрокарта памяти CF 512 Мбайт" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Плата сбора данных с датчиков синхронизации 5Р.223.023" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Плата распределительная 5Р.1038.711.1b" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Микрокарта памяти 3B NFlash 4 Мбайта" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Машинка моечная: угол направления струй: 2°. Зона покрытия 360 градусов . Форсунок -3шт. Диаметр форсунки - 11мм. Передаточное число 655:1. Тип уплотнителей - VITON (Витон). Рабочие температуры До 250°F(121°C)• Давление на входе: 60-350 фунтов/кв.дюйм(2,8-24 бар)• Расход раствора: 40-350 гал/мин. (9-79 м"7ч)• Скорость вращения корпуса форсунок: 0,5-15 об./мин.• Радиус действия 40 футов (12,2+ метров); Высота: 12 1/4" (31,1 см);Ширина: 12 1/8" (30,8 см); Вес: Нерж. сталь 29 фунт" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Плата распределительная 5Р.1038.711.2е для Автоматизированного диагностического комплекса" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Плата аналого-цифрового преобразователя для Автоматизированного диагностического комплекса" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Машинка моечная: Угол направления струй: 2°. Зона покрытия 180 градусов (нижняя полусфера) Форсунок -3шт. Диаметр форсунки - 11мм. Передаточное число 655:1. Тип уплотнителей - VITON (Витон). Рабочие температуры До 250°F(121°C)• Давление на входе: 60-350 фунтов/кв.дюйм(2,8-24 бар)• Расход раствора: 40-350 гал/мин. (9-79 м"7ч)• Скорость вращения корпуса форсунок: 0,5-15 об./мин.• Радиус действия 40 футов (12,2+ метров); Высота: 12 1/4" (31,1 см);Ширина: 12 1/8" (30,8 см)" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Материал фильтрующий G3" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Плата Micro PC для контроллера CPС109 в комплекте для Автоматизированного диагностического комплекса" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Плата klem-ADC 1с 5Р.1038.710.1с для Автоматизированного диагностического комплекса" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Материал изоляционный на основе вспененного полиэтилена голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой" Кол-во: 60.0

"Позиция 33" "Шарнир с пальцем параллелепипед размером 122х60х60, по концам два взаимно перпендикулярных паза для присоединения рабочей тяги с шибером, масса 1,6кг. в комплекте с пальцем" Кол-во: 15.0

"Позиция 34" "Плата BUS 5Р.1038.710.4h для Автоматизированного диагностического комплекса" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Плата Bup+DRV.2g 5P.1038.730.2 для Автоматизированного диагностического комплекса" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Тяга контрольная короткая предназначена для соединения сеерги с контрольной линейкой, круглый металл d25мм., по концам тяг соединения с отверстиями с одной стороны d32мм. с другой стороны d15мм., длина тяги между отверстиями 1050мм., масса 5,3кг." Кол-во: 4.0

"Позиция 37" "Тяга контрольная длинная предназначена для соединения сеерги с контрольной линейкой, круглый металл d25мм., по концам тяг соединения с отверстиями с одной стороны d32мм. с другой стороны d15мм., длина тяги между отверстиями 2102мм., масса 8,5кг." Кол-во: 4.0

"Позиция 38" "Паровой подогреватель ТТАИ Псв для промывочно-рециркуляционной станции" Кол-во: 2.0

"Позиция 39" "Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой ОПОП 1-8М "Выход"" Кол-во: 8.0

"Позиция 40" "Пластина защитная корпуса со стороны крышки 300 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Транспортные расходы" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Уплотнение торцевое FPM PL-100" Кол-во: 12.0

"Позиция 43" "Термостат с биметаллическим чувствительным элементом, электромеханический типом управления, класс защиты IP20. Размер, мм 38 x 105 x 42 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 44" "Теплообменник пластинчатый разборный, типа НН №7 (пар- 1,4; вода- 20,0)" Кол-во: 2.0

"Позиция 45" "Теплообменник пластинчатый разборный, типа НН №7 (пар- 0,3; вода- 32,0)" Кол-во: 2.0

"Позиция 46" "Теплообменник пластинчатый разборный, типа НН №14 (пар- 1,7; вода- 28,7)" Кол-во: 2.0

"Позиция 47" "Сигнализатор уровня поплавковый: макс. давление 1 бар, Макс. температура 150 °С, степень защиты IP 68" Кол-во: 3.0

"Позиция 48" "Сигнализатор уровня поплавковый, 20мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 49" "Сигнализатор уровня емкостной, глубина погружения 200 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Сигнализатор уровня емкостной, глубина погружения 100 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 51" "Сигнализатор уровня емкостной, глубина погружения 100 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Рукав резинотканевый Ду 9 Ру 2 МПа" Кол-во: 40.0

"Позиция 53" "Рукав резинотканевый Ду 25, Ру 1 МПа" Кол-во: 40.0

"Позиция 54" "Рукав резинотканевый Ду 20, Ру 1 МПа" Кол-во: 40.0

"Позиция 55" "Рукав резинотканевый Ду 20, Ру 0,8 Мпа" Кол-во: 100.0

"Позиция 56" "Рукав резинотканевый Ду 18, Ру 1 МПа для горячей воды и пара. Армирование Нитяная оплетка (с нитяным кордом) Цвет Черный; Тип Стандартный резиновый напорный; Рабочая температура От -35°C до +100°C" Кол-во: 40.0

"Позиция 57" "Ротор 2-лопастный линейный PL-100" Кол-во: 4.0

"Позиция 58" "Электронасос АЦМС 4033-7-2 с торцевым уплотнением Q1Q1VGG" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Ротор 2-лопастный линейный PL-300" Кол-во: 4.0

"Позиция 60" "Реле дифференциального давления QBM81-3 Размеры (Ш х В х Г) 88 x 110 x 90 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 61" "Электронасос АЦМС 4033-3-1 с торцевым уплотнением Q1Q1VGG" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Электронасос АЦМС 4033-2-1 с торцевым уплотнением Q1Q1VGG" Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Реле дифференциального давления QBM81-10 Размеры (Ш х В х Г) 88 x 110 x 90 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 64" "Реле времени многофункиональное, вид крепления винтовой и защелкивающийся, регулируемое время 1,5-30 сек, напряжение питания 24 V, частота напряжения 50-60 Гц, габариты 22,5х84х91 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 65" "Электронасос АЦМС 4001-06 с торцевым уплотнением Q1Q1VGG" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Шасси в сборе с электродной группой ЭПГ (Д-273) с нержавеющими электродами" Кол-во: 2.0

"Позиция 67" "Реле 3RP1505-2AP30" Кол-во: 4.0

"Позиция 68" "Преобразователь с автоматически контролем за направленим передачи данных, выходной интерфейс RS-485, 1 выход." Кол-во: 2.0

"Позиция 69" "Устройство струйное промывочное УСП-01, 2 сопла 9,2мм для промывочно-рециркуляционной станции" Кол-во: 2.0

"Позиция 70" "Уплотнение торцевое для насоса, d 20мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 71" "Подшипник "с поводком" 47a CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV" Кол-во: 4.0

"Позиция 72" "Погружной датчик уровня общего применения ЛMP307" Кол-во: 1.0

"Позиция 73" "Уплотнение торцевое для насоса, d 14мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 74" "Уплотнение торцевое для гликольсодержащих жидкостей (HQQV), температура перекачивания от -20 до 90 С,d20" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Пластина защитная радиальная 300 мм" Кол-во: 8.0

"Позиция 76" "Пластина защитная радиальная 100 мм" Кол-во: 8.0

"Позиция 77" "Уплотнение торцевое для гликольсодержащих жидкостей (HQQV), температура перекачивания от -20 до 90 С, d16" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Уплотнение вала механическое c конической пружиной к насосам" Кол-во: 3.0

"Позиция 79" "Пластина защитная корпуса со стороны редуктора 300 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 80" "Пластина защитная корпуса со стороны редуктора 100 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 81" "Термометр сопротивления для промывочно- рециркуляционной станции (-50..+500°С)" Кол-во: 3.0

"Позиция 82" "Термометр сопротивления для промывочно-рециркуляционной станции (-50..+180°С)" Кол-во: 3.0

"Позиция 83" "Трансформатор сухой однофазный СТ-4Г (220В)" Кол-во: 6.0

"Позиция 84" "Кольцо уплотнительное для насоса CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV запчасть поз.№45 ." Кол-во: 6.0

"Позиция 85" "Линейка дальнего остряка в сборе левая, для контроля положения ближнего остряка, длина 638мм, длина от среза до оси ушка 400мм, масса 1.93кг" Кол-во: 20.0

"Позиция 86" "Комплект расходных частей АВ 2.30.000. для УСП-01 для промывочно-рециркуляционной станции" Кол-во: 12.0

"Позиция 87" "Комплект светодиодный светооптический для мачтового светофора (напряжение питания 10,5-12в, потребляемая мощность 15 вт. Система светодиодная светооптическая лунно-белого и синего цвета)" Кол-во: 2.0

"Позиция 88" "Линейка ближнего остряка правая, для контроля положения ближнего остряка, длина 638мм., длина от среза до оси ушка 417мм., масса 1.93кг" Кол-во: 15.0

"Позиция 89" "Кольцо (Top f/neck ring) для насосаCRN 32-2 E-F-G-V-HQQV запчасть поз.№65" Кол-во: 6.0

"Позиция 90" "Кольцо (Lock ring) для насоса CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV запчасть поз.№47d" Кол-во: 6.0

"Позиция 91" "Линейка ближнего остряка в сборе левая, для контроля положения ближнего остряка, длина 638мм., длина от среза до оси ушка 417мм., масса 1.93кг" Кол-во: 15.0

"Позиция 92" "Клапан регулирующий 25нж947нж для промывочно-рециркуляционной станции" Кол-во: 3.0

"Позиция 93" "Извещатель пожарный ручной ручного включения сигнала "Пожар"" Кол-во: 5.0

"Позиция 94" "Кнопка малогабаритная КМД2-1 зелёная (3)" Кол-во: 10.0

"Позиция 95" "Колесо рабочее 49 CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV" Кол-во: 4.0

"Позиция 96" "Клапан запорный стальной фланцевый PN 1,6 МПа DN 50 (15с65нж)" Кол-во: 3.0

"Позиция 97" "Кнопка малогабаритная КМД2-1 белая (3)" Кол-во: 10.0

"Позиция 98" "Извещатель пожарный ручной ручного включения сигнала "Пожар"" Кол-во: 6.0

"Позиция 99" "Извещатель пожарный малогабаритный многоразовый с порогой температурой срабатывания (54-70)С" Кол-во: 2.0

"Позиция 100" "Зарядное устройство для выпрямителей ВАК-13Б для работы аккумуляторными батареями по буферной системе,размеры 151х120х135 мм,масса 2,07 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 101" "Карта памяти для CPU S7-1200 4 Мб - 6ES79548LC020AA0" Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Камера с подшипниковым кольцом 4a CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV" Кол-во: 3.0

"Позиция 103" "Зарядное устройство для поддержки заряда 24В аккумулятора электрогенераторной установки" Кол-во: 2.0

"Позиция 104" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ток не более 05 А, температура эксплуатации от -30 до 50 С, класс защиты корпуса IP41" Кол-во: 4.0

"Позиция 105" "Комплект запасных частей для машинки моечной ММТ-5М в переносном исполнении с соплом D=9мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 106" "Датчик указателя уровня топлива (270х90х230мм, вес 015 кг)" Кол-во: 3.0

"Позиция 107" "Камера верхняя 3 CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV" Кол-во: 3.0

"Позиция 108" "Камера в сборе 4 CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV" Кол-во: 2.0

"Позиция 109" "Датчики синхронизации напольный (35х80х100мм)" Кол-во: 4.0

"Позиция 110" "Выравниватель оксидоцинковый низковольтный ВОЦН-220 (ток утечки - 0,1 мА в цепи постоянного тока; — 0,3 мА в цепи переменного тока, размеры 40x52x19 мм, масса 80г)." Кол-во: 100.0

"Позиция 111" "Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия, 5А" Кол-во: 20.0

"Позиция 112" "Датчик оптический 5Р.1038.10 для автоматизированного диагностического комплекса" Кол-во: 1.0

"Позиция 113" "Изоляционный материал самоклеящийся на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны, и закрытым клеевым слоем с другой" Кол-во: 120.0

"Позиция 114" "Датчик температуры:длина пробника 0.4 м Диапазон измерения температуры -50...80 °C. Точность измерений При -50...80 °C: ±1.8 K. Постоянная времени При v = 2 м/с: 30 с. Длина капилляра 400 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 115" "Головка двузначная карликового светофора для установки линзовых комплектов. Габариты 240х475х536мм, масса 32 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Блок управления зарядом (габариты 265х260х80мм,масса 2,6кг)" Кол-во: 1.0

"Позиция 117" "Блок релейный электрической централизации тип М-3" Кол-во: 3.0

"Позиция 118" "Аппарат сварочный постоянного тока" Кол-во: 2.0

"Позиция 119" "Датчик давления.Рабочее давление: 0..16 бар, Класс точности: 0.5" Кол-во: 2.0

"Позиция 120" "Выключатель поплавковый. Габариты 290х170х110 мм, максимальная температура жидкости: 80 С" Кол-во: 4.0

"Позиция 121" "Аккумуляторная батарея (12v/9Ah)" Кол-во: 1.0

"Позиция 122" "Блок пусковой стрелочный трехфазного тока" Кол-во: 1.0

"Позиция 123" "Блок питания БПСМ-30В/15Ф-12" Кол-во: 1.0

"Позиция 124" "Аккумулятор свинцовый железнодорожный автоблокировочный тип АБН-72 " Кол-во: 21.0

"Позиция 125" "Блок питания DR-45-12" Кол-во: 4.0

"Позиция 126" "Кольцо щелевого уплотнения CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV запчасть поз. №49c" Кол-во: 6.0

"Позиция 127" "Трансформатор путевой однофазный броневой ПОБС, 220 В, усиленная изоляция" Кол-во: 4.0

"Позиция 128" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В, 95ДБ, 60мА" Кол-во: 5.0

"Позиция 129" "Насосный агрегат: насосная установка для перекачки органических материалов (битум, масла, эмульсии и т.п.) вязкостью не более 350 сСт, температурой не выше 180 С" Кол-во: 1.0

"Позиция 130" "Трансформатор путевой релейный малогабаритный ПРТ-М (220В)" Кол-во: 4.0

"Позиция 131" "Система светодиодная светооптическая лунно-белая" Кол-во: 1.0

"Позиция 132" "Насос масляный шестеренный НМШ 8-25-6,3/2,5 без двигателя, без рамы, 1,5кВт" Кол-во: 1.0

"Позиция 133" "Насос консольно-моноблочный подача 12.5 куб.м, частота вращения 2900 обмин, мощность насоса 1.2 кВт, мощность двигателя 2.2 кВт" Кол-во: 1.0

"Позиция 134" "Система светодиодная светооптическая зеленая" Кол-во: 1.0

"Позиция 135" "Система светодиодная светооптическая красная" Кол-во: 1.0

"Позиция 136" "Модуль порошкового пожаротушения МПП (р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛ3.1" Кол-во: 2.0

"Позиция 137" "Машинка моечная переносная с соплом 9мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 138" "Система светодиодная светооптическая желтая" Кол-во: 1.0

"Позиция 139" "Сигнализатор заземления микроэлектронный СЗМ: ток не превышает 0,05 А, размеры: 225×134×201 мм; масса не более 3,5 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 140" "Реле поляризованные пусковые ППР3-5000 (напряжение переброски якоря: 15-25 В, Коммутируемый ток: 5 А постоянного тока, Напряжение: 200 В, Габариты: 220 х 156 х 100 мм (В х Ш х Д), Вес: 1,6 кг)" Кол-во: 4.0

"Позиция 141" "Резистор малогабаритный регулируемый РМР 2,2 Ом размеры 146x45x132 мм, масса не более 1,0 кг" Кол-во: 50.0

"Позиция 142" "Предохранитель штепсельный банановый с контролем перегорания, 2А" Кол-во: 20.0

"Позиция 143" "Контроллер, 14 входов/10 выходов, габариты: 90х110х87мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 144" "Контроллер, 16 входов/ 12 выходов, габариты 132х168х87 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 145" "Предохранитель штепсельный банановый с контролем перегорания, 1А" Кол-во: 30.0

"Позиция 146" "Предохранитель фарфоровый банановый 20А П" Кол-во: 100.0

"Позиция 147" "Контроллер, настройка параметров с помощью дисплея или PC через програмное обеспечение ACS410. Подключение программного модуля PMЕ" Кол-во: 1.0

"Позиция 148" "Контроллер, напряжение AC 230 В. Частота сети 50...60 Гц ±6 %.Плавкий предохранитель (встроенный) T6.3H250В. Первичный плавкий предохранитель (внешний) max. 10 A. Потребляемая мощность AC 3.5 VA.Степень защиты IP 40.Класс безопасности II." Кол-во: 1.0

"Позиция 149" "Муфта полиэтиленовая в комплете с термоусаживаемыми трубками МПП 0,5 с ТУТ, длина муфты, мм 360, максимальный диаметр муфты, мм 60, масса 0,17кг" Кол-во: 12.0