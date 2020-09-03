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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 51407)

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 51407)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2020 09:3003.09.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009389309

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0051407/ГТранс

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0051407/ГТранс/ПР/ГОС/Э/08.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 51407)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.08.2020 22:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 23.09.docx

    51407 Гтранс Документация МИ_БС изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-21

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Д. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202023.09.2020 14:0023.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389309Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    15 583 505,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина защитная корпуса со стороны крышки 100 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Система светодиодная для карликового светофора синяя"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "Система светодиодная для карликового светофора лунно-белая"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Оповещатель световой ЕхОППС-1В-ПМ (Ех ОППС-1В – ПМ- Н -MG ¾)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Модуль ввода дискретных сигналов: оптововолоконное разделение внешних и внутренних цепей, 32 входа, 24В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Светофор четырехзначный со светодиодными светооптическими системами с пригласительным сигналом, с наборными головками из алюминиевого сплава на железобетонной мачте"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Рукав гибкий промышленный (воздуховод) d.250"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Модуль дискретного ввода-вывода, релейные выходы 2 А"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Модуль ввода дискретных сигналов с гальваническим разделением внешних и внутренних цепей, 32 входа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Рукав гибкий промышленный (воздуховод) d.170"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Реле приближения 5Р.1038.730.2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Модуль интерфейсный для установки в стойку расширения, поддердка к-шины"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Модуль интерфейсный для базового блока, подключение до 3 стоек расширения, поддердка к-шины"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Преобразователь НПТ-1.00.1.1"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Преобразователь нормирующий НПТ-2.03.12"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Модуль аналогового ввода, оптоизолированный, разрешение 13 Бит"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Модуль центрального процессора, рабочая память 256 Кбайт, микрокарта памяти 8 Мбайт, колчество программых блоком 1024"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,6-111-0,25"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Пост кнопочный КПВТ 111"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Модем: диапазоны частот: LTE 800/850/900/1800/2100/2600 МГц; Стандарты связи: LTE-FDD."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 21"

    "Микрокарта памяти CF 512 Мбайт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Плата сбора данных с датчиков синхронизации 5Р.223.023"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Плата распределительная 5Р.1038.711.1b"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Микрокарта памяти 3B NFlash 4 Мбайта"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Машинка моечная: угол направления струй: 2°. Зона покрытия 360 градусов . Форсунок -3шт. Диаметр форсунки - 11мм. Передаточное число 655:1. Тип уплотнителей - VITON (Витон). Рабочие температуры До 250°F(121°C)• Давление на входе: 60-350 фунтов/кв.дюйм(2,8-24 бар)• Расход раствора: 40-350 гал/мин. (9-79 м"7ч)• Скорость вращения корпуса форсунок: 0,5-15 об./мин.• Радиус действия 40 футов (12,2+ метров); Высота: 12 1/4" (31,1 см);Ширина: 12 1/8" (30,8 см); Вес: Нерж. сталь 29 фунт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Плата распределительная 5Р.1038.711.2е для Автоматизированного диагностического комплекса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Плата аналого-цифрового преобразователя для Автоматизированного диагностического комплекса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Машинка моечная: Угол направления струй: 2°. Зона покрытия 180 градусов (нижняя полусфера) Форсунок -3шт. Диаметр форсунки - 11мм. Передаточное число 655:1. Тип уплотнителей - VITON (Витон). Рабочие температуры До 250°F(121°C)• Давление на входе: 60-350 фунтов/кв.дюйм(2,8-24 бар)• Расход раствора: 40-350 гал/мин. (9-79 м"7ч)• Скорость вращения корпуса форсунок: 0,5-15 об./мин.• Радиус действия 40 футов (12,2+ метров); Высота: 12 1/4" (31,1 см);Ширина: 12 1/8" (30,8 см)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Материал фильтрующий G3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Плата Micro PC для контроллера CPС109 в комплекте для Автоматизированного диагностического комплекса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Плата klem-ADC 1с 5Р.1038.710.1с для Автоматизированного диагностического комплекса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Материал изоляционный на основе вспененного полиэтилена голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 33"

    "Шарнир с пальцем параллелепипед размером 122х60х60, по концам два взаимно перпендикулярных паза для присоединения рабочей тяги с шибером, масса 1,6кг. в комплекте с пальцем"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 34"

    "Плата BUS 5Р.1038.710.4h для Автоматизированного диагностического комплекса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Плата Bup+DRV.2g 5P.1038.730.2 для Автоматизированного диагностического комплекса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Тяга контрольная короткая предназначена для соединения сеерги с контрольной линейкой, круглый металл d25мм., по концам тяг соединения с отверстиями с одной стороны d32мм. с другой стороны d15мм., длина тяги между отверстиями 1050мм., масса 5,3кг."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 37"

    "Тяга контрольная длинная предназначена для соединения сеерги с контрольной линейкой, круглый металл d25мм., по концам тяг соединения с отверстиями с одной стороны d32мм. с другой стороны d15мм., длина тяги между отверстиями 2102мм., масса 8,5кг."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 38"

    "Паровой подогреватель ТТАИ Псв для промывочно-рециркуляционной станции"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой ОПОП 1-8М "Выход""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 40"

    "Пластина защитная корпуса со стороны крышки 300 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 41"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Уплотнение торцевое FPM PL-100"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 43"

    "Термостат с биметаллическим чувствительным элементом, электромеханический типом управления, класс защиты IP20. Размер, мм 38 x 105 x 42 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 44"

    "Теплообменник пластинчатый разборный, типа НН №7 (пар- 1,4; вода- 20,0)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Теплообменник пластинчатый разборный, типа НН №7 (пар- 0,3; вода- 32,0)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 46"

    "Теплообменник пластинчатый разборный, типа НН №14 (пар- 1,7; вода- 28,7)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 47"

    "Сигнализатор уровня поплавковый: макс. давление 1 бар, Макс. температура 150 °С, степень защиты IP 68"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 48"

    "Сигнализатор уровня поплавковый, 20мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 49"

    "Сигнализатор уровня емкостной, глубина погружения 200 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Сигнализатор уровня емкостной, глубина погружения 100 мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 51"

    "Сигнализатор уровня емкостной, глубина погружения 100 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 52"

    "Рукав резинотканевый Ду 9 Ру 2 МПа"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 53"

    "Рукав резинотканевый Ду 25, Ру 1 МПа"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 54"

    "Рукав резинотканевый Ду 20, Ру 1 МПа"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 55"

    "Рукав резинотканевый Ду 20, Ру 0,8 Мпа"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 56"

    "Рукав резинотканевый Ду 18, Ру 1 МПа для горячей воды и пара. Армирование Нитяная оплетка (с нитяным кордом) Цвет Черный; Тип Стандартный резиновый напорный; Рабочая температура От -35°C до +100°C"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 57"

    "Ротор 2-лопастный линейный PL-100"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 58"

    "Электронасос АЦМС 4033-7-2 с торцевым уплотнением Q1Q1VGG"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Ротор 2-лопастный линейный PL-300"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 60"

    "Реле дифференциального давления QBM81-3 Размеры (Ш х В х Г) 88 x 110 x 90 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 61"

    "Электронасос АЦМС 4033-3-1 с торцевым уплотнением Q1Q1VGG"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Электронасос АЦМС 4033-2-1 с торцевым уплотнением Q1Q1VGG"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Реле дифференциального давления QBM81-10 Размеры (Ш х В х Г) 88 x 110 x 90 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 64"

    "Реле времени многофункиональное, вид крепления винтовой и защелкивающийся, регулируемое время 1,5-30 сек, напряжение питания 24 V, частота напряжения 50-60 Гц, габариты 22,5х84х91 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 65"

    "Электронасос АЦМС 4001-06 с торцевым уплотнением Q1Q1VGG"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Шасси в сборе с электродной группой ЭПГ (Д-273) с нержавеющими электродами"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 67"

    "Реле 3RP1505-2AP30"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 68"

    "Преобразователь с автоматически контролем за направленим передачи данных, выходной интерфейс RS-485, 1 выход."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Устройство струйное промывочное УСП-01, 2 сопла 9,2мм для промывочно-рециркуляционной станции"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 70"

    "Уплотнение торцевое для насоса, d 20мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 71"

    "Подшипник "с поводком" 47a CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 72"

    "Погружной датчик уровня общего применения ЛMP307"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 73"

    "Уплотнение торцевое для насоса, d 14мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 74"

    "Уплотнение торцевое для гликольсодержащих жидкостей (HQQV), температура перекачивания от -20 до 90 С,d20"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Пластина защитная радиальная 300 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 76"

    "Пластина защитная радиальная 100 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 77"

    "Уплотнение торцевое для гликольсодержащих жидкостей (HQQV), температура перекачивания от -20 до 90 С, d16"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Уплотнение вала механическое c конической пружиной к насосам"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 79"

    "Пластина защитная корпуса со стороны редуктора 300 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 80"

    "Пластина защитная корпуса со стороны редуктора 100 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 81"

    "Термометр сопротивления для промывочно- рециркуляционной станции (-50..+500°С)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 82"

    "Термометр сопротивления для промывочно-рециркуляционной станции (-50..+180°С)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 83"

    "Трансформатор сухой однофазный СТ-4Г (220В)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 84"

    "Кольцо уплотнительное для насоса CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV запчасть поз.№45 ."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 85"

    "Линейка дальнего остряка в сборе левая, для контроля положения ближнего остряка, длина 638мм, длина от среза до оси ушка 400мм, масса 1.93кг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 86"

    "Комплект расходных частей АВ 2.30.000. для УСП-01 для промывочно-рециркуляционной станции"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 87"

    "Комплект светодиодный светооптический для мачтового светофора (напряжение питания 10,5-12в, потребляемая мощность 15 вт. Система светодиодная светооптическая лунно-белого и синего цвета)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 88"

    "Линейка ближнего остряка правая, для контроля положения ближнего остряка, длина 638мм., длина от среза до оси ушка 417мм., масса 1.93кг"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 89"

    "Кольцо (Top f/neck ring) для насосаCRN 32-2 E-F-G-V-HQQV запчасть поз.№65"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 90"

    "Кольцо (Lock ring) для насоса CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV запчасть поз.№47d"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 91"

    "Линейка ближнего остряка в сборе левая, для контроля положения ближнего остряка, длина 638мм., длина от среза до оси ушка 417мм., масса 1.93кг"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 92"

    "Клапан регулирующий 25нж947нж для промывочно-рециркуляционной станции"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 93"

    "Извещатель пожарный ручной ручного включения сигнала "Пожар""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 94"

    "Кнопка малогабаритная КМД2-1 зелёная (3)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 95"

    "Колесо рабочее 49 CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 96"

    "Клапан запорный стальной фланцевый PN 1,6 МПа DN 50 (15с65нж)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 97"

    "Кнопка малогабаритная КМД2-1 белая (3)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 98"

    "Извещатель пожарный ручной ручного включения сигнала "Пожар""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 99"

    "Извещатель пожарный малогабаритный многоразовый с порогой температурой срабатывания (54-70)С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 100"

    "Зарядное устройство для выпрямителей ВАК-13Б для работы аккумуляторными батареями по буферной системе,размеры 151х120х135 мм,масса 2,07 кг."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 101"

    "Карта памяти для CPU S7-1200 4 Мб - 6ES79548LC020AA0"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 102"

    "Камера с подшипниковым кольцом 4a CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 103"

    "Зарядное устройство для поддержки заряда 24В аккумулятора электрогенераторной установки"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 104"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ток не более 05 А, температура эксплуатации от -30 до 50 С, класс защиты корпуса IP41"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 105"

    "Комплект запасных частей для машинки моечной ММТ-5М в переносном исполнении с соплом D=9мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 106"

    "Датчик указателя уровня топлива (270х90х230мм, вес 015 кг)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 107"

    "Камера верхняя 3 CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 108"

    "Камера в сборе 4 CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 109"

    "Датчики синхронизации напольный (35х80х100мм)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 110"

    "Выравниватель оксидоцинковый низковольтный ВОЦН-220 (ток утечки - 0,1 мА в цепи постоянного тока; — 0,3 мА в цепи переменного тока, размеры 40x52x19 мм, масса 80г)."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 111"

    "Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия, 5А"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 112"

    "Датчик оптический 5Р.1038.10 для автоматизированного диагностического комплекса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 113"

    "Изоляционный материал самоклеящийся на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны, и закрытым клеевым слоем с другой"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 114"

    "Датчик температуры:длина пробника 0.4 м Диапазон измерения температуры -50...80 °C. Точность измерений При -50...80 °C: ±1.8 K. Постоянная времени При v = 2 м/с: 30 с. Длина капилляра 400 мм."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 115"

    "Головка двузначная карликового светофора для установки линзовых комплектов. Габариты 240х475х536мм, масса 32 кг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Блок управления зарядом (габариты 265х260х80мм,масса 2,6кг)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 117"

    "Блок релейный электрической централизации тип М-3"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 118"

    "Аппарат сварочный постоянного тока"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 119"

    "Датчик давления.Рабочее давление: 0..16 бар, Класс точности: 0.5"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 120"

    "Выключатель поплавковый. Габариты 290х170х110 мм, максимальная температура жидкости: 80 С"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 121"

    "Аккумуляторная батарея (12v/9Ah)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 122"

    "Блок пусковой стрелочный трехфазного тока"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 123"

    "Блок питания БПСМ-30В/15Ф-12"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 124"

    "Аккумулятор свинцовый железнодорожный автоблокировочный тип АБН-72 "

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 125"

    "Блок питания DR-45-12"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 126"

    "Кольцо щелевого уплотнения CRN 32-2 E-F-G-V-HQQV запчасть поз. №49c"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 127"

    "Трансформатор путевой однофазный броневой ПОБС, 220 В, усиленная изоляция"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 128"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В, 95ДБ, 60мА"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 129"

    "Насосный агрегат: насосная установка для перекачки органических материалов (битум, масла, эмульсии и т.п.) вязкостью не более 350 сСт, температурой не выше 180 С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 130"

    "Трансформатор путевой релейный малогабаритный ПРТ-М (220В)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 131"

    "Система светодиодная светооптическая лунно-белая"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 132"

    "Насос масляный шестеренный НМШ 8-25-6,3/2,5 без двигателя, без рамы, 1,5кВт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 133"

    "Насос консольно-моноблочный подача 12.5 куб.м, частота вращения 2900 обмин, мощность насоса 1.2 кВт, мощность двигателя 2.2 кВт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 134"

    "Система светодиодная светооптическая зеленая"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 135"

    "Система светодиодная светооптическая красная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 136"

    "Модуль порошкового пожаротушения МПП (р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛ3.1"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 137"

    "Машинка моечная переносная с соплом 9мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 138"

    "Система светодиодная светооптическая желтая"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 139"

    "Сигнализатор заземления микроэлектронный СЗМ: ток не превышает 0,05 А, размеры: 225×134×201 мм; масса не более 3,5 кг."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 140"

    "Реле поляризованные пусковые ППР3-5000 (напряжение переброски якоря: 15-25 В, Коммутируемый ток: 5 А постоянного тока, Напряжение: 200 В, Габариты: 220 х 156 х 100 мм (В х Ш х Д), Вес: 1,6 кг)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 141"

    "Резистор малогабаритный регулируемый РМР 2,2 Ом размеры 146x45x132 мм, масса не более 1,0 кг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 142"

    "Предохранитель штепсельный банановый с контролем перегорания, 2А"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 143"

    "Контроллер, 14 входов/10 выходов, габариты: 90х110х87мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 144"

    "Контроллер, 16 входов/ 12 выходов, габариты 132х168х87 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 145"

    "Предохранитель штепсельный банановый с контролем перегорания, 1А"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 146"

    "Предохранитель фарфоровый банановый 20А П"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 147"

    "Контроллер, настройка параметров с помощью дисплея или PC через програмное обеспечение ACS410. Подключение программного модуля PMЕ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 148"

    "Контроллер, напряжение AC 230 В. Частота сети 50...60 Гц ±6 %.Плавкий предохранитель (встроенный) T6.3H250В. Первичный плавкий предохранитель (внешний) max. 10 A. Потребляемая мощность AC 3.5 VA.Степень защиты IP 40.Класс безопасности II."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 149"

    "Муфта полиэтиленовая в комплете с термоусаживаемыми трубками МПП 0,5 с ТУТ, длина муфты, мм 360, максимальный диаметр муфты, мм 60, масса 0,17кг"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 150"

    "Линейка дальнего остряка правая, для контроля положения ближнего остряка, длина 638мм, длина от среза до оси ушка 400мм, масса 1.93кг"

    Кол-во: 20.0

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