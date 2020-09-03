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Номер извещения
32009389303
Уникальный номер закупки
20/4.3/0047734/ГТранс
Наименование закупки
Поставка запасных частей для ремонта подвижного состава при проведении текущего отцепочного ремонта для нужд Астраханского, Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 47734)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
08.08.2020 20:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-21
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Д. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Поставка запасных частей для ремонта подвижного состава при проведении текущего отцепочного ремонта для нужд Астраханского, Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.202023.09.2020 14:0023.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389303Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта подвижного состава при проведении текущего отцепочного ремонта для нужд Астраханского, Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта подвижного состава при проведении текущего отцепочного ремонта для нужд Астраханского, Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
42 939 520,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 15.0
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