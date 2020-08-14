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Номер извещения
32009389171
Уникальный номер закупки
20/4.3/0052692/Электрогаз
Наименование закупки
Поставка ограничителя перенапряжения, трансивера, сенсора для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.08.2020 19:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Контактный телефон
+7 499 580-42-89
Факс
+7 799 58-04220
Адрес электронной почты
tender@elektrogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Становова М. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная 25
Закупки и тендеры 77
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ограничителя перенапряжения, трансивера, сенсора для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ограничителя перенапряжения, трансивера, сенсора для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Начальная цена
2 349 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 2.0
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