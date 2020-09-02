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    Главная / Торги / Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009389029

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0051401/ГПитание

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0051401/ГПитание/ПР/ГОС/Э/07.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.08.2020 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл до 26.08.2020 (МИ).docx

    Продл до 02.09.2020 (МИ).docx

    51401 Для Участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389029Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)

    Начальная цена

    16 101 688,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОНФИТЮР МАЛИНОВЫЙ С ЯБЛОКОМ П 13кг"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 2"

    "КОНФИТЮР ПЕРСИКОВЫЙ С ЯБЛОКОМ П 13кг"

    Кол-во: 260.0

    "Позиция 3"

    "КОНФИТЮР ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА С ЯБЛОКОМ П 13кг"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 4"

    "ПОВИДЛО ЯБЛОЧНОЕ 13 кг"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 5"

    "КРЕМ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ МОЛОЧНЫЙ 1кг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 6"

    "КРЕМ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ ЧЕРНЫЙ 6кг"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 7"

    "МАРГАРИН м.д.ж. 82% ДЛЯ СЛОЕНОГО ТЕСТА 10кг (блок 1кг*10)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 8"

    "МАСТИКА САХАРНАЯ ФАНСИ ФИГУРКА"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 9"

    "ПОСЫПКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ ЧИПСЫ 2,5кг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "ПОСЫПКИ КОНДИТЕРСКИЕ ВЕРМИШЕЛЬ РАЗНОЦВЕТНАЯ 1кг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 11"

    "ПОСЫПКИ КОНДИТЕРСКИЕ ВЕРМИШЕЛЬ ШОКОЛАДНАЯ 1кг"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 12"

    "КРЕМ м.д.ж. 11% СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ 13кг"

    Кол-во: 195.0

    "Позиция 13"

    "ПРОДУКТ СГУЩЕНЫЙ м.д.ж. 12% С САХАРОМ ВАРЕНЫЙ 15кг"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 14"

    "ПУДРА САХАРНАЯ НЕТАЮЩАЯ 15кг"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 15"

    "РАЗРЫХЛИТЕЛЬ 5кг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 16"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 26% ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 1 л"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 17"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 26% ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 1 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 18"

    "СМЕСЬ ДЛЯ ЖЕЛЕ КЛАРО НЕЙТРАЛ 5кг"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 19"

    "СМЕСЬ ПРОМА ДЛЯ МАСЛЯНЫХ БИСКВИТОВ КЕКСОВ МАФФИНОВ П 1кг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 20"

    "СМЕСЬ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ БИСКВИТОВ КЕКСОВ МАФФИНОВ МАФФИН МИКС ГЛЮТЕН ФРИ"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 21"

    "СМЕСЬ ДЛЯ ТЕРМОСТОЙКИХ НАЧИНОК МАКОВАЯ 12,5кг"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 22"

    "СМЕСЬ ДЛЯ ТЕРМОСТОЙКОГО КРЕМА 5кг"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 23"

    "СМЕСЬ ДЛЯ ТЕРМОСТОСТОЙКОГО КРЕМА 5кг"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 24"

    "СМЕСЬ ДЛЯ ТЕРОМОСТОЙКИХ КРЕМОВ 1кг"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 25"

    "СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ НАЧИНОК 12,5кг"

    Кол-во: 37.5

    "Позиция 26"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЬЯ группа А 450 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 27"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ФАРФАЛЕ группа А 450 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 28"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕРМИШЕЛЬ ДЛИННАЯ НАРЕЗКА группа А весовые"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 29"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕРМИШЕЛЬ группа А весовые"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 30"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МАКАРОНЫ СОЛОМКА НАРЕЗКА группа А весовые"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 31"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЬЯ группа А весовые"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 32"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЖКИ группа А весовые"

    Кол-во: 2800.0

    "Позиция 33"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПИРАЛЬ группа А весовые"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 34"

    "АРОМАТИЗАТОР РОМОВЫЙ РУМБАРУМ 3л"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 35"

    "ГЕЛЬ ЖЕЛИРУЮЩИЙ 1кг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 36"

    "ГЕЛЬ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ 3,5кг"

    Кол-во: 10.5

    "Позиция 37"

    "ГЛАЗУРЬ БЕЛАЯ 12кг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 38"

    "ГЛАЗУРЬ ВАНИЛЬНАЯ 5кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 39"

    "ГЛАЗУРЬ ПОМАДКА САХАРНАЯ 7 кг"

    Кол-во: 105.0

    "Позиция 40"

    "ГЛАЗУРЬ ЖИРОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 1кг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 41"

    "ГЛАЗУРЬ ЧИПС 1кг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 42"

    "ГАНАШ БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 43"

    "ГАНАШ ШОКОЛАД"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 44"

    "ШОКОЛАД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 45"

    "ШОКОЛАД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМНЫЙ"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 46"

    "КОНФИТЮР АБРИКОСОВЫЙ С ЯБЛОКОМ П 13кг"

    Кол-во: 364.0

    "Позиция 47"

    "КОНФИТЮР БРУСНИЧНЫЙ С ЯБЛОКОМ П 13кг"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 48"

    "КОНФИТЮР ВИШНЕВЫЙ С ЯБЛОКОМ П 13кг"

    Кол-во: 364.0

    "Позиция 49"

    "КОНФИТЮР КЛУБНИЧНЫЙ С ЯБЛОКОМ П 13кг"

    Кол-во: 364.0

    "Позиция 50"

    "КОНФИТЮР ЛИМОННЫЙ С ЯБЛОКОМ П 13кг"

    Кол-во: 65.0

    "Позиция 51"

    "СМЕСЬ СУХАЯ ПРОМА ЧИЗ КЕЙК 1кг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 52"

    "ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ туба 100 г"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 53"

    "АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА 565 г ж/б"

    Кол-во: 1140.0

    "Позиция 54"

    "ПЕРСИКИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПОЛОВИНКИ В СИРОПЕ 820 г ж/б"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 55"

    "ГРУШИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ ПОЛОВИНКИ 400 г ж/б"

    Кол-во: 216.0

    "Позиция 56"

    "МАНГО ДОЛЬКИ В СИРОПЕ 425 г ж/б"

    Кол-во: 144.0

    "Позиция 57"

    "ПАШТЕТ ИЗ ГУСИНОЙ ПЕЧЕНИ 250 г ж/б"

    Кол-во: 320.0

    "Позиция 58"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ 900 г пластик"

    Кол-во: 550.0

    "Позиция 59"

    "МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ м.д.ж.8,5% 380 г"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 60"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 67% 5 кг"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 61"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ В/С ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 3500.0

    "Позиция 62"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ В/С ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 7000.0

    "Позиция 63"

    "БУЛЬОН БЕКОН 2 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 64"

    "БУЛЬОН ГОВЯЖИЙ 2 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 65"

    "БУЛЬОН ГРИБНОЙ 2 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 66"

    "БУЛЬОН КУРИНЫЙ 2 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 67"

    "БУЛЬОН ОВОЩНОЙ 2 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 68"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА БЕЛОСНЕЖНАЯ БАБЛМИНТ Т 13,6 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 69"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ НЕЖНАЯ МЯТА 13,6 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 70"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ ОСВЕЖАЮЩАЯ МЯТА 13,6 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 71"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ВИНТЕРФРЕШ 13,6 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 72"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА КЛУБНИКА БАНАН 13,6 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 73"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА СЛАДКАЯ МЯТА 13,6 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 74"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА СОЧНЫЙ АРБУЗ 13,6 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 75"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА КЛУБНИКА-ЧЕРЕШНЯ 13,6 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 76"

    "ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА МЕНТОЛ-МЯТА13,6 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 77"

    "СТАБИЛИЗАТОР ВЗБИТЫХ СЛИВОК ПРОМА ТВОРОЖНОСМЕТАННЫЙ 1кг"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 78"

    "ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ БУМАЖНАЯ БЕЛАЯ 50*25 мм 1000шт"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 79"

    "ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ БУМАЖНАЯ МАФФИН 45*40 мм 150 шт"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 80"

    "ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ БУМАЖНАЯ ТАРТАЛЕТКА КРУГЛАЯ БЕЛАЯ 70*25 мм 1000 шт"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 81"

    "ЦУКАТЫ ЦИТРУСОВЫХ КУБИКИ ЖЕЛТЫЕ 5кг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 82"

    "ЧЕРЕШНЯ КОКТЕЛЬНАЯ ЗАСАХАРЕННАЯ В СИРОПЕ С ВЕТОЧКОЙ КРАСНАЯ 950 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 83"

    "ШОКОЛАД БЕЛЫЙ 12,5кг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 84"

    "ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ 12,5кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 85"

    "ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ 12,5кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 86"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖИДКИЙ 100 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 87"

    "ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРНИШОНЫ 1,6 кг ж/б"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 88"

    "ТОМАТЫ ОЧИЩЕННЫЕ В СОБСТВЕННОМ СОКУ 1,530 кг ж/б"

    Кол-во: 490.0

    "Позиция 89"

    "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 400г"

    Кол-во: 4800.0

    "Позиция 90"

    "ПАСТА ТОМАТНАЯ 790 г"

    Кол-во: 3600.0

    "Позиция 91"

    "МАСЛИНЫ ЧЕРНЫЕ без косточек 280-282 г ж/б"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 92"

    "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ 400 г ж/б"

    Кол-во: 2160.0

    "Позиция 93"

    "ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 670- 680 г"

    Кол-во: 4260.0

    "Позиция 94"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ 400 г ж/б"

    Кол-во: 2040.0

    "Позиция 95"

    "ГРИБЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОПЯТА ЦЕЛЫЕ 2840 г ж/б"

    Кол-во: 84.0

    "Позиция 96"

    "ГРИБЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ГРУЗДИ ЧЕРНЫЕ ЦЕЛЫЕ 2840 г ж/б"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 97"

    "ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ без косточек 280 г ж/б"

    Кол-во: 168.0

    "Позиция 98"

    "ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ С ЛИМОНОМ 280 г ж/б"

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 99"

    "ФАСОЛЬ БЕЛАЯ 400г ж/б"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 100"

    "ФАСОЛЬ КРАСНАЯ 400 г ж/б"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 101"

    "ХРЕН туба 100 г"

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 102"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПИРАЛЬ группа А 450 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 103"

    "ПРИПРАВА ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ 10 г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 104"

    "ПРИПРАВА МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ 30 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 105"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ МОЛОТЫЙ 500 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 106"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ МОЛОТЫЙ 500 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 107"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК 1 кг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 108"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ ГОРОШЕК 1 кг"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 109"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ 1 кг"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 110"

    "ПРИПРАВА ХМЕЛИ СУНЕЛИ 400 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 111"

    "СОДА ПИЩЕВАЯ 500 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 112"

    "УКСУС 9% 0,9 л"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 113"

    "УКСУС ЯБЛОЧНЫЙ 6% 0,5 л"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 114"

    "ДРОЖЖИ СУХИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ 500 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 115"

    "РАЗРЫХЛИТЕЛЬ ТЕСТА 400 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 116"

    "СТРУЖКА КОКОСОВАЯ 400 г"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 117"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 118"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 250 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 119"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КАЛЬМАР натуральный ж/б 250 г"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 120"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 230 г"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 121"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 230 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 122"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 185 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 123"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 124"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНЫ НАТУРАЛЬНЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 240 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 125"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СЕЛЬДЬ НАТУРАЛЬНАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 230 г"

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 126"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СЕЛЬДЬ НАТУРАЛЬНАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 240 г"

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 127"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ НАТУРАЛЬНАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 240 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 128"

    "САХАРНАЯ ПУДРА 150 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 129"

    "САХАРНАЯ ПУДРА 200 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 130"

    "МАК ПИЩЕВОЙ 1 кг"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 131"

    "КУНЖУТ СВЕТЛЫЙ 1 кг"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 132"

    "ПРИПРАВА КУМИН/ЗИРА 10 г"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 133"

    "ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК 400 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 134"

    "ЖЕЛАТИН 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 135"

    "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 1 кг"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 136"

    "КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ 200 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 137"

    "ПРИПРАВА БАЗИЛИК СУШЕНЫЙ 7 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 138"

    "ПРИПРАВА ВАНИЛИН 1,5 г"

    Кол-во: 6500.0

    "Позиция 139"

    "ПРИПРАВА ВЕГЕТА 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 140"

    "ПРИПРАВА ГВОЗДИКА 10 г"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 141"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ГОВЯДИНЫ 30 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 142"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ГРИЛЯ 30 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 143"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ КУРИЦЫ 40 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 144"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ПЛОВА 25 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 145"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ РЫБЫ 40 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 146"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ СВИНИНЫ 30 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 147"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ФАРША 30 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 148"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ШАШЛЫКА 30 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 149"

    "ПРИПРАВА КАРРИ 15 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 150"

    "ПРИПРАВА КОРИАНДР МОЛОТЫЙ 10 г"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 151"

    "ПРИПРАВА КОРИЦА МОЛОТАЯ 400 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 152"

    "ПРИПРАВА КУРКУМА 10 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 153"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ В СОБСТВЕННОМ СОКУ ж/б 185 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 154"

    "КРУПА РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ 900 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 155"

    "КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 900 Г"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 156"

    "КРУПА ПЕРЛОВАЯ 900 Г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 157"

    "КРУПА ПШЕНИЧНАЯ 600 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 158"

    "КРУПА ЯЧНЕВАЯ 600 Г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 159"

    "КРУПА МАННАЯ 800 Г"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 160"

    "КРУПА МАННАЯ 700 Г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 161"

    "КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ 900 Г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 162"

    "ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ГЕРКУЛЕС №1 500 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 163"

    "ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ГЕРКУЛЕС № 2 500 г"

    Кол-во: 2300.0

    "Позиция 164"

    "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 900 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 165"

    "КРУПА ГОРОХ ЦЕЛЫЙ 900 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 166"

    "КРУПА ФАСОЛЬ БЕЛАЯ 700 Г"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 167"

    "КРУПА ФАСОЛЬ КРАСНАЯ 700 Г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 168"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 5 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 169"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 1,8 л"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 170"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 1 л"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 171"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ 0,65 л"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 172"

    "МАСЛО ОЛИВКОВОЕ РАФИНИРОВАННОЕ ж/б 1 л"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 173"

    "МАСЛО ОЛИВКОВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ ЭКСТРА ВЕРДЖИН ст/б 1 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 174"

    "МАСЛО ОЛИВКОВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ ЭКСТРА ВЕРДЖИН ст/б 0,5 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 175"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕРМИШЕЛЬ группа А 450 г"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 176"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПАГЕТТИ группа А 450 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 177"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЖКИ группа А 450 г"

    Кол-во: 950.0

    "Позиция 178"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЖКИ ВИТЫЕ группа А 450 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 179"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ В СОБСТВЕННОМ СОКУ СОВОК ж/б 250 г"

    Кол-во: 420.0

    "Позиция 180"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 175р"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 181"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА  ж/б 230гр"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 182"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА  ж/б 160гр"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 183"

    "САЛАТ МОРСКАЯ КАПУСТА КЛАССИЧЕСКАЯ  ж/б 220гр"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 184"

    "САХАР порционный 10 г"

    Кол-во: 120000.0

    "Позиция 185"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 10% порционные 10 г"

    Кол-во: 100000.0

    "Позиция 186"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ ГОСТ 50 кг"

    Кол-во: 30000.0

    "Позиция 187"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ ГОСТ в бумажных пакетах 5 кг"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 188"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ ГОСТ в бумажных пакетах 2 кг"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 189"

    "МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ в бумажных пакетах 900 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 190"

    "МУКА РИСОВАЯ в бумажных пакетах 700 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 191"

    "МУКА ГРЕЧНЕВАЯ в бумажных пакетах 700 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 192"

    "МУКА КУКУРУЗНАЯ в бумажных пакетах 700 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 193"

    "МУКА ОВСЯНАЯ в бумажных 600 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 194"

    "САХАРНЫЙ ПЕСОК 5кг"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 195"

    "САХАРНЫЙ ПЕСОК 50кг"

    Кол-во: 21000.0

    "Позиция 196"

    "САХАРНЫЙ ПЕСОК  900г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 197"

    "САХАР-РАФИНАД 1кг"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 198"

    "САХАР-РАФИНАД 500г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 199"

    "СОЛЬ ПОМОЛ №1 1кг"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 200"

    "СОЛЬ ЭКСТРА 1кг"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 201"

    "КРУПА РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ КРАСНОДАРСКИЙ 900 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 202"

    "КРУПА РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ Й 900 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 203"

    "КРУПА РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ 900 г"

    Кол-во: 2000.0

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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    23 694 413
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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