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Номер извещения
32009389029
Уникальный номер закупки
20/4.3/0051401/ГПитание
Наименование закупки
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.08.2020 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Kudin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин К. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389029Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051401/ГПитание)
Начальная цена
16 101 688,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 130.0
Кол-во: 260.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 195.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 75.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 75.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 37.5
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 2800.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.5
Кол-во: 30.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 105.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 364.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 364.0
Кол-во: 364.0
Кол-во: 65.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 1140.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 216.0
Кол-во: 144.0
Кол-во: 320.0
Кол-во: 550.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 3500.0
Кол-во: 7000.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 490.0
Кол-во: 4800.0
Кол-во: 3600.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 2160.0
Кол-во: 4260.0
Кол-во: 2040.0
Кол-во: 84.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 168.0
Кол-во: 96.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1100.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 96.0
Кол-во: 96.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 6500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 2300.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 180.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 950.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 420.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 1600.0
Кол-во: 120000.0
Кол-во: 100000.0
Кол-во: 30000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 21000.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 2000.0
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