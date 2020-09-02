Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)

Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Макаронные изделия рожки 450 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 2" "Макаронные изделия рожки группа А в/с" Кол-во: 1000.0

"Позиция 3" "Макаронные изделия спагетти 500 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 4" "Макаронные изделия спирали 450 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 5" "ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ от 170 г до 250 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 6" "ХРЕН СТОЛОВЫЙ от 100 г до 260 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 7" "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ в ассортименте 900 г" Кол-во: 400.0

"Позиция 8" "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 10 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 9" "УКСУС 9% СТОЛОВЫЙ 1 л" Кол-во: 100.0

"Позиция 10" "ПРИПРАВА ВАНИЛИН 1,5 гр" Кол-во: 1500.0

"Позиция 11" "ПРИПРАВА ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ 20 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 12" "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ Хорека 560" Кол-во: 120.0

"Позиция 13" "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 400 г- 425 г" Кол-во: 520.0

"Позиция 14" "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ ж/б 340 - 425 г" Кол-во: 400.0

"Позиция 15" "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ ж/б 800 г" Кол-во: 800.0

"Позиция 16" "МАСЛИНЫ ЧЕРНЫЕ без косточек 280 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 17" "ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ без косточек 280 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 18" "ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ГОСТ ст/б 3 л" Кол-во: 600.0

"Позиция 19" "ПАСТА ТОМАТНАЯ ст/б 500 г" Кол-во: 1200.0

"Позиция 20" "АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА/ШАЙБА ж/б 565 г" Кол-во: 400.0

"Позиция 21" "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУХИЕ 500 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 22" "Масло подсолнечное (рафинированное) 1 л" Кол-во: 2000.0

"Позиция 23" "Майонез м.д.ж. 67% 800 г" Кол-во: 800.0

"Позиция 24" "Майонез м.д.ж. 67% 220 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 25" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 216.0

"Позиция 26" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 1440.0

"Позиция 27" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 28" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 29" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ ГОСТ 325 г" Кол-во: 1440.0

"Позиция 30" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 1080.0

"Позиция 31" "Макаронные изделия перья группа А в/с" Кол-во: 1000.0

"Позиция 32" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 235 г" Кол-во: 180.0

"Позиция 33" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 240 г" Кол-во: 720.0

"Позиция 34" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ 250 г" Кол-во: 960.0

"Позиция 35" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г" Кол-во: 480.0

"Позиция 36" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 250 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 37" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 240 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 38" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ ж/б 250 г" Кол-во: 24.0

"Позиция 39" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ ж/б 160 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 40" "САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ порционный 5 г" Кол-во: 7000.0

"Позиция 41" "САХАР ПЕСОК 1 кг" Кол-во: 300.0

"Позиция 42" "САХАР ПЕСОК ГОСТ 10 кг" Кол-во: 6000.0

"Позиция 43" "САХАРНАЯ ПУДРА 1 кг" Кол-во: 30.0

"Позиция 44" "САХАР РАФИНАД 1 кг" Кол-во: 2000.0

"Позиция 45" "САХАР РАФИНАД 500 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 46" "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ст/б 350 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 47" "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ 1 кг" Кол-во: 100.0

"Позиция 48" "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЭКСТРА 1 кг" Кол-во: 1500.0

"Позиция 49" "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с 2 кг" Кол-во: 20.0

"Позиция 50" "МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ 1 кг" Кол-во: 200.0

"Позиция 51" "Крупа рис 900 г" Кол-во: 4000.0

"Позиция 52" "Крупа манная 800 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 53" "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 900 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 54" "Фасоль белая 800 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 55" "Фасоль красная 800 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 56" "Крупа пшено 800 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 57" "Крупа гречневая 800 г" Кол-во: 2500.0

"Позиция 58" "ХЛОПЬЯ 6 ЗЛАКОВ или 7 ЗЛАКОВ 400 г" Кол-во: 20.0

"Позиция 59" "Хлопья овсяные Геркулес экстра 1 кг" Кол-во: 50.0

"Позиция 60" "Крупа перловая 800 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 61" "Макаронные изделия вермишель 450 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 62" "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 900 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 63" "Фасоль белая 800 г" Кол-во: 40.0

"Позиция 64" "Фасоль красная 800 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 65" "Крупа пшено 800 г" Кол-во: 100.0

"Позиция 66" "Крупа гречневая 800 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 67" "Хлопья овсяные Геркулес экстра 1 кг" Кол-во: 100.0

"Позиция 68" "Крупа перловая 800 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 69" "Макаронные изделия бантики 450 г" Кол-во: 10.0

"Позиция 70" "Макаронные изделия вермишель 450 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 71" "Макаронные изделия перья группа А в/с" Кол-во: 1000.0

"Позиция 72" "Макаронные изделия рожки 450 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 73" "Макаронные изделия рожки группа А в/с" Кол-во: 600.0

"Позиция 74" "Макаронные изделия спагетти 500 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 75" "ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ от 170 г до 250 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 76" "ХРЕН СТОЛОВЫЙ от 100 г до 260 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 77" "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ в ассортименте 900 г" Кол-во: 160.0

"Позиция 78" "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 10 г" Кол-во: 750.0

"Позиция 79" "УКСУС 9% СТОЛОВЫЙ 1 л" Кол-во: 100.0

"Позиция 80" "ПРИПРАВА ВАНИЛИН 1,5 гр" Кол-во: 1000.0

"Позиция 81" "ПРИПРАВА ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ 20 г" Кол-во: 400.0

"Позиция 82" "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ Хорека 560" Кол-во: 50.0

"Позиция 83" "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 400 г- 425 г" Кол-во: 520.0

"Позиция 84" "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ ж/б 340 - 425 г" Кол-во: 420.0

"Позиция 85" "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ ж/б 800 г" Кол-во: 420.0

"Позиция 86" "МАСЛИНЫ ЧЕРНЫЕ без косточек 280 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 87" "ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ без косточек 280 г" Кол-во: 48.0

"Позиция 88" "ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ГОСТ ст/б 3 л" Кол-во: 320.0

"Позиция 89" "ПАСТА ТОМАТНАЯ ст/б 500 г" Кол-во: 600.0

"Позиция 90" "АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА/ШАЙБА ж/б 565 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 91" "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУХИЕ 500 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 92" "Крупа манная 800 г" Кол-во: 250.0

"Позиция 93" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ГОВЯДИНА С ФАСОЛЬЮ И ЛУКОМ ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 94" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 1080.0

"Позиция 95" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 96" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 97" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 98" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 99" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ СО СВИНИНОЙ р ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 100" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СВИНЫМ ЖИРОМ ж/б 325 г" Кол-во: 48.0

"Позиция 101" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 250 г" Кол-во: 48.0

"Позиция 102" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ИНДЮШИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 250 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 103" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 104" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 235 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 105" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 240 г" Кол-во: 840.0

"Позиция 106" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ 250 г" Кол-во: 720.0

"Позиция 107" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г" Кол-во: 480.0

"Позиция 108" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 250 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 109" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 240 г" Кол-во: 480.0

"Позиция 110" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ ж/б 250 г" Кол-во: 24.0

"Позиция 111" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ ж/б 160 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 112" "САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ порционный 5 г" Кол-во: 5000.0

"Позиция 113" "САХАР ПЕСОК 1 кг" Кол-во: 5000.0

"Позиция 114" "САХАР ПЕСОК ГОСТ 10 кг" Кол-во: 3000.0

"Позиция 115" "САХАРНАЯ ПУДРА 1 кг" Кол-во: 12.0

"Позиция 116" "САХАР РАФИНАД 1 кг" Кол-во: 1500.0

"Позиция 117" "САХАР РАФИНАД 500 г" Кол-во: 900.0

"Позиция 118" "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ст/б 350 г" Кол-во: 24.0

"Позиция 119" "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЭКСТРА 1 кг" Кол-во: 600.0

"Позиция 120" "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с 2 кг" Кол-во: 20.0

"Позиция 121" "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с (10 кг)" Кол-во: 10000.0

"Позиция 122" "Крупа рис 900 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 123" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 124" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ ж/б 250 г" Кол-во: 102.0

"Позиция 125" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ ж/б 160 г" Кол-во: 2960.0

"Позиция 126" "САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ порционный 5 г" Кол-во: 148000.0

"Позиция 127" "САХАР ПЕСОК 1 кг" Кол-во: 14700.0

"Позиция 128" "САХАР ПЕСОК ГОСТ 10 кг" Кол-во: 11000.0

"Позиция 129" "САХАРНАЯ ПУДРА 1 кг" Кол-во: 208.0

"Позиция 130" "САХАР РАФИНАД 1 кг" Кол-во: 2500.0

"Позиция 131" "САХАР РАФИНАД 500 г" Кол-во: 1600.0

"Позиция 132" "САХАР КОРИЧНЕВЫЙ ТРОСТНИКОВЫЙ 1 кг" Кол-во: 100.0

"Позиция 133" "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ст/б 350 г" Кол-во: 76.0

"Позиция 134" "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ 1 кг" Кол-во: 200.0

"Позиция 135" "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ порционный стики 10 г" Кол-во: 5000.0

"Позиция 136" "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ 1 кг" Кол-во: 200.0

"Позиция 137" "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЭКСТРА 1 кг" Кол-во: 2900.0

"Позиция 138" "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с 2 кг" Кол-во: 2960.0

"Позиция 139" "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с (10 кг)" Кол-во: 30000.0

"Позиция 140" "МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ 1 кг" Кол-во: 300.0

"Позиция 141" "Крупа рис 900 г" Кол-во: 4500.0

"Позиция 142" "Крупа рис пропаренный 900 г" Кол-во: 2500.0

"Позиция 143" "Крупа рис красный (самакард) от 500 г" Кол-во: 30.0

"Позиция 144" "Крупа манная 800 г" Кол-во: 1050.0

"Позиция 145" "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 900 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 146" "Фасоль белая 800 г" Кол-во: 210.0

"Позиция 147" "Фасоль красная 800 г" Кол-во: 290.0

"Позиция 148" "Чечевица красная 450 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 149" "Крупа пшено 800 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 150" "Крупа гречневая 800 г" Кол-во: 5000.0

"Позиция 151" "ХЛОПЬЯ 6 ЗЛАКОВ или 7 ЗЛАКОВ 400 г" Кол-во: 80.0

"Позиция 152" "ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНЫЕ 250 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 153" "Хлопья овсяные Геркулес 400 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 154" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 240 г" Кол-во: 80.0

"Позиция 155" "Масло оливковое (нерафинированное) 0,5 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 156" "Масло подсолнечное (рафинированное) 1 л" Кол-во: 11000.0

"Позиция 157" "МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ ФРИТЮРНОЕ 5 л" Кол-во: 100.0

"Позиция 158" "Майонез м.д.ж. 67% 800 г" Кол-во: 900.0

"Позиция 159" "Майонез м.д.ж. 67% 220 г" Кол-во: 700.0

"Позиция 160" "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 67% 10 кг" Кол-во: 2000.0

"Позиция 161" "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 50,5% порционный 10 г" Кол-во: 3000.0

"Позиция 162" "Соус Майонезный м.д.ж. 42% сырный 25 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 163" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 3424.0

"Позиция 164" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 3760.0

"Позиция 165" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ ж/б 325 г" Кол-во: 448.0

"Позиция 166" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ ж/б 325 г" Кол-во: 448.0

"Позиция 167" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ ГОСТ 325 г" Кол-во: 4760.0

"Позиция 168" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 5120.0

"Позиция 169" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ГОВЯДИНА С ФАСОЛЬЮ И ЛУКОМ ж/б 325 г" Кол-во: 148.0

"Позиция 170" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 2600.0

"Позиция 171" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 560.0

"Позиция 172" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 1280.0

"Позиция 173" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 48.0

"Позиция 174" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 156.0

"Позиция 175" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ СО СВИНИНОЙ р ж/б 325 г" Кол-во: 856.0

"Позиция 176" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СВИНЫМ ЖИРОМ ж/б 325 г" Кол-во: 1480.0

"Позиция 177" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 250 г" Кол-во: 180.0

"Позиция 178" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ИНДЮШИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 250 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 179" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 180" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 235 г" Кол-во: 100.0

"Позиция 181" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 240 г" Кол-во: 940.0

"Позиция 182" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ 250 г" Кол-во: 1420.0

"Позиция 183" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г" Кол-во: 540.0

"Позиция 184" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 250 г" Кол-во: 20.0

"Позиция 185" "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 400 г- 425 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 186" "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ ж/б 340 - 425 г" Кол-во: 1300.0

"Позиция 187" "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ ж/б 800 г" Кол-во: 700.0

"Позиция 188" "МАСЛИНЫ ЧЕРНЫЕ без косточек 280 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 189" "ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ без косточек 280 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 190" "ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ст/б 680 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 191" "ПАСТА ТОМАТНАЯ ст/б 500 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 192" "АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА/ШАЙБА ж/б 565 г" Кол-во: 800.0

"Позиция 193" "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУХИЕ 500 г" Кол-во: 1100.0

"Позиция 194" "Масло подсолнечное (рафинированное) 1 л" Кол-во: 200.0

"Позиция 195" "Майонез м.д.ж. 67% 800 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 196" "Майонез м.д.ж. 67% 220 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 197" "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 50,5% порционный 10 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 198" "Соус Майонезный м.д.ж. 42% сырный 25 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 199" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 200" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 201" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ ж/б 325 г" Кол-во: 180.0

"Позиция 202" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ ж/б 325 г" Кол-во: 180.0

"Позиция 203" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ ГОСТ 325 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 204" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 205" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ГОВЯДИНА С ФАСОЛЬЮ И ЛУКОМ ж/б 325 г" Кол-во: 180.0

"Позиция 206" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 720.0

"Позиция 207" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 1080.0

"Позиция 208" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 209" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 180.0

"Позиция 210" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 211" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ СО СВИНИНОЙ р ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 212" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СВИНЫМ ЖИРОМ ж/б 325 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 213" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 250 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 214" "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ИНДЮШИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 250 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 215" "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ Хорека 560" Кол-во: 400.0

"Позиция 216" "Хлопья овсяные Геркулес экстра 1 кг" Кол-во: 250.0

"Позиция 217" "Крупа булгур от 450 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 218" "Крупа киноа от 450 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 219" "Крупа кукурузная 700 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 220" "Крупа кус-кус от 450 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 221" "Крупа перловая 800 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 222" "Крупа пшеничная 800 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 223" "Крупа ячневая 700 г" Кол-во: 20.0

"Позиция 224" "Макаронные изделия бантики 450 г" Кол-во: 20.0

"Позиция 225" "Макаронные изделия вермишель 450 г" Кол-во: 800.0

"Позиция 226" "Макаронные изделия витки 400 г" Кол-во: 100.0

"Позиция 227" "Макаронные изделия гребешки группа А" Кол-во: 70.0

"Позиция 228" "Макаронные изделия лапша длинная широкая волна 450 г" Кол-во: 40.0

"Позиция 229" "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛАПША РИСОВАЯ 500 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 230" "Макаронные изделия макароны спирали в/с" Кол-во: 200.0

"Позиция 231" "Макаронные изделия вермишель паутинка 400 г" Кол-во: 150.0

"Позиция 232" "Макаронные изделия перья группа А в/с" Кол-во: 2000.0

"Позиция 233" "Макаронные изделия ракушки в/с 400 г" Кол-во: 20.0

"Позиция 234" "Макаронные изделия рожки 450 г" Кол-во: 2500.0

"Позиция 235" "Макаронные изделия рожки группа А в/с" Кол-во: 600.0

"Позиция 236" "Макаронные изделия спагетти 500 г" Кол-во: 2300.0

"Позиция 237" "Макаронные изделия спирали 450 г" Кол-во: 1300.0

"Позиция 238" "Макаронные изделия феттучине 500 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 239" "ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ от 170 г до 250 г" Кол-во: 700.0

"Позиция 240" "ХРЕН СТОЛОВЫЙ от 100 г до 260 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 241" "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ в ассортименте 900 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 242" "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 10 г" Кол-во: 4000.0

"Позиция 243" "УКСУС 9% СТОЛОВЫЙ 1 л" Кол-во: 300.0

"Позиция 244" "ПРИПРАВА ВАНИЛИН 1,5 гр" Кол-во: 5000.0