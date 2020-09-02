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    Главная / Торги / Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009388979

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0051398/ГПитание

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0051398/ГПитание/ПР/ГОС/Э/07.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.08.2020 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл до 26.08.2020 (МИ).docx

    Продл до 02.09.2020 (МИ).docx

    51398 Для Участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388979Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала «Московское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0051398/ГПитание)

    Начальная цена

    15 711 585,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Макаронные изделия рожки 450 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 2"

    "Макаронные изделия рожки группа А в/с"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 3"

    "Макаронные изделия спагетти 500 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 4"

    "Макаронные изделия спирали 450 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 5"

    "ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ от 170 г до 250 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 6"

    "ХРЕН СТОЛОВЫЙ от 100 г до 260 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 7"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ в ассортименте 900 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 8"

    "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 10 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 9"

    "УКСУС 9% СТОЛОВЫЙ 1 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 10"

    "ПРИПРАВА ВАНИЛИН 1,5 гр"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 11"

    "ПРИПРАВА ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ 20 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 12"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ Хорека 560"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 13"

    "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 400 г- 425 г"

    Кол-во: 520.0

    "Позиция 14"

    "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ ж/б 340 - 425 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 15"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ ж/б 800 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 16"

    "МАСЛИНЫ ЧЕРНЫЕ без косточек 280 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 17"

    "ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ без косточек 280 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 18"

    "ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ГОСТ ст/б 3 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 19"

    "ПАСТА ТОМАТНАЯ ст/б 500 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 20"

    "АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА/ШАЙБА ж/б 565 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 21"

    "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУХИЕ 500 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 22"

    "Масло подсолнечное (рафинированное) 1 л"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 23"

    "Майонез м.д.ж. 67% 800 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 24"

    "Майонез м.д.ж. 67% 220 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 25"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 216.0

    "Позиция 26"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 1440.0

    "Позиция 27"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 28"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 29"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ ГОСТ 325 г"

    Кол-во: 1440.0

    "Позиция 30"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 1080.0

    "Позиция 31"

    "Макаронные изделия перья группа А в/с"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 32"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 235 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 33"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 240 г"

    Кол-во: 720.0

    "Позиция 34"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ 250 г"

    Кол-во: 960.0

    "Позиция 35"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 36"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 250 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 37"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 240 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 38"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ ж/б 250 г"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 39"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ ж/б 160 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 40"

    "САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ порционный 5 г"

    Кол-во: 7000.0

    "Позиция 41"

    "САХАР ПЕСОК 1 кг"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 42"

    "САХАР ПЕСОК ГОСТ 10 кг"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 43"

    "САХАРНАЯ ПУДРА 1 кг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 44"

    "САХАР РАФИНАД 1 кг"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 45"

    "САХАР РАФИНАД 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 46"

    "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ст/б 350 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 47"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ 1 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 48"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЭКСТРА 1 кг"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 49"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с 2 кг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 50"

    "МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ 1 кг"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 51"

    "Крупа рис 900 г"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 52"

    "Крупа манная 800 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 53"

    "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 900 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 54"

    "Фасоль белая 800 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 55"

    "Фасоль красная 800 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 56"

    "Крупа пшено 800 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 57"

    "Крупа гречневая 800 г"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 58"

    "ХЛОПЬЯ 6 ЗЛАКОВ или 7 ЗЛАКОВ 400 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 59"

    "Хлопья овсяные Геркулес экстра 1 кг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 60"

    "Крупа перловая 800 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 61"

    "Макаронные изделия вермишель 450 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 62"

    "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 900 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 63"

    "Фасоль белая 800 г"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 64"

    "Фасоль красная 800 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 65"

    "Крупа пшено 800 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 66"

    "Крупа гречневая 800 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 67"

    "Хлопья овсяные Геркулес экстра 1 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 68"

    "Крупа перловая 800 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 69"

    "Макаронные изделия бантики 450 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 70"

    "Макаронные изделия вермишель 450 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 71"

    "Макаронные изделия перья группа А в/с"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 72"

    "Макаронные изделия рожки 450 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 73"

    "Макаронные изделия рожки группа А в/с"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 74"

    "Макаронные изделия спагетти 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 75"

    "ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ от 170 г до 250 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 76"

    "ХРЕН СТОЛОВЫЙ от 100 г до 260 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 77"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ в ассортименте 900 г"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 78"

    "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 10 г"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 79"

    "УКСУС 9% СТОЛОВЫЙ 1 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 80"

    "ПРИПРАВА ВАНИЛИН 1,5 гр"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 81"

    "ПРИПРАВА ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ 20 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 82"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ Хорека 560"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 83"

    "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 400 г- 425 г"

    Кол-во: 520.0

    "Позиция 84"

    "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ ж/б 340 - 425 г"

    Кол-во: 420.0

    "Позиция 85"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ ж/б 800 г"

    Кол-во: 420.0

    "Позиция 86"

    "МАСЛИНЫ ЧЕРНЫЕ без косточек 280 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 87"

    "ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ без косточек 280 г"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 88"

    "ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ГОСТ ст/б 3 л"

    Кол-во: 320.0

    "Позиция 89"

    "ПАСТА ТОМАТНАЯ ст/б 500 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 90"

    "АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА/ШАЙБА ж/б 565 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 91"

    "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУХИЕ 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 92"

    "Крупа манная 800 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 93"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ГОВЯДИНА С ФАСОЛЬЮ И ЛУКОМ ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 94"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 1080.0

    "Позиция 95"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 96"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 97"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 98"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 99"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ СО СВИНИНОЙ р ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 100"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СВИНЫМ ЖИРОМ ж/б 325 г"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 101"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 250 г"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 102"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ИНДЮШИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 250 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 103"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 104"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 235 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 105"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 240 г"

    Кол-во: 840.0

    "Позиция 106"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ 250 г"

    Кол-во: 720.0

    "Позиция 107"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 108"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 250 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 109"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 240 г"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 110"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ ж/б 250 г"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 111"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ ж/б 160 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 112"

    "САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ порционный 5 г"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 113"

    "САХАР ПЕСОК 1 кг"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 114"

    "САХАР ПЕСОК ГОСТ 10 кг"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 115"

    "САХАРНАЯ ПУДРА 1 кг"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 116"

    "САХАР РАФИНАД 1 кг"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 117"

    "САХАР РАФИНАД 500 г"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 118"

    "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ст/б 350 г"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 119"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЭКСТРА 1 кг"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 120"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с 2 кг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 121"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с (10 кг)"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 122"

    "Крупа рис 900 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 123"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 124"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ ж/б 250 г"

    Кол-во: 102.0

    "Позиция 125"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ ж/б 160 г"

    Кол-во: 2960.0

    "Позиция 126"

    "САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ порционный 5 г"

    Кол-во: 148000.0

    "Позиция 127"

    "САХАР ПЕСОК 1 кг"

    Кол-во: 14700.0

    "Позиция 128"

    "САХАР ПЕСОК ГОСТ 10 кг"

    Кол-во: 11000.0

    "Позиция 129"

    "САХАРНАЯ ПУДРА 1 кг"

    Кол-во: 208.0

    "Позиция 130"

    "САХАР РАФИНАД 1 кг"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 131"

    "САХАР РАФИНАД 500 г"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 132"

    "САХАР КОРИЧНЕВЫЙ ТРОСТНИКОВЫЙ 1 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 133"

    "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ст/б 350 г"

    Кол-во: 76.0

    "Позиция 134"

    "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ 1 кг"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 135"

    "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ порционный стики 10 г"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 136"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ 1 кг"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 137"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЭКСТРА 1 кг"

    Кол-во: 2900.0

    "Позиция 138"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с 2 кг"

    Кол-во: 2960.0

    "Позиция 139"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с (10 кг)"

    Кол-во: 30000.0

    "Позиция 140"

    "МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ 1 кг"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 141"

    "Крупа рис 900 г"

    Кол-во: 4500.0

    "Позиция 142"

    "Крупа рис пропаренный 900 г"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 143"

    "Крупа рис красный (самакард) от 500 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 144"

    "Крупа манная 800 г"

    Кол-во: 1050.0

    "Позиция 145"

    "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 900 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 146"

    "Фасоль белая 800 г"

    Кол-во: 210.0

    "Позиция 147"

    "Фасоль красная 800 г"

    Кол-во: 290.0

    "Позиция 148"

    "Чечевица красная 450 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 149"

    "Крупа пшено 800 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 150"

    "Крупа гречневая 800 г"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 151"

    "ХЛОПЬЯ 6 ЗЛАКОВ или 7 ЗЛАКОВ 400 г"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 152"

    "ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНЫЕ 250 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 153"

    "Хлопья овсяные Геркулес 400 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 154"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 240 г"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 155"

    "Масло оливковое (нерафинированное) 0,5 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 156"

    "Масло подсолнечное (рафинированное) 1 л"

    Кол-во: 11000.0

    "Позиция 157"

    "МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ ФРИТЮРНОЕ 5 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 158"

    "Майонез м.д.ж. 67% 800 г"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 159"

    "Майонез м.д.ж. 67% 220 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 160"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 67% 10 кг"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 161"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 50,5% порционный 10 г"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 162"

    "Соус Майонезный м.д.ж. 42% сырный 25 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 163"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 3424.0

    "Позиция 164"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 3760.0

    "Позиция 165"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ ж/б 325 г"

    Кол-во: 448.0

    "Позиция 166"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ ж/б 325 г"

    Кол-во: 448.0

    "Позиция 167"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ ГОСТ 325 г"

    Кол-во: 4760.0

    "Позиция 168"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 5120.0

    "Позиция 169"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ГОВЯДИНА С ФАСОЛЬЮ И ЛУКОМ ж/б 325 г"

    Кол-во: 148.0

    "Позиция 170"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 2600.0

    "Позиция 171"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 560.0

    "Позиция 172"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 1280.0

    "Позиция 173"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 174"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 156.0

    "Позиция 175"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ СО СВИНИНОЙ р ж/б 325 г"

    Кол-во: 856.0

    "Позиция 176"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СВИНЫМ ЖИРОМ ж/б 325 г"

    Кол-во: 1480.0

    "Позиция 177"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 250 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 178"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ИНДЮШИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 250 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 179"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 180"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 235 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 181"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 240 г"

    Кол-во: 940.0

    "Позиция 182"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ 250 г"

    Кол-во: 1420.0

    "Позиция 183"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г"

    Кол-во: 540.0

    "Позиция 184"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 250 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 185"

    "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 400 г- 425 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 186"

    "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ ж/б 340 - 425 г"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 187"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ ж/б 800 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 188"

    "МАСЛИНЫ ЧЕРНЫЕ без косточек 280 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 189"

    "ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ без косточек 280 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 190"

    "ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ст/б 680 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 191"

    "ПАСТА ТОМАТНАЯ ст/б 500 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 192"

    "АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА/ШАЙБА ж/б 565 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 193"

    "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУХИЕ 500 г"

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 194"

    "Масло подсолнечное (рафинированное) 1 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 195"

    "Майонез м.д.ж. 67% 800 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 196"

    "Майонез м.д.ж. 67% 220 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 197"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 50,5% порционный 10 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 198"

    "Соус Майонезный м.д.ж. 42% сырный 25 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 199"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 200"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 201"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ ж/б 325 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 202"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ ж/б 325 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 203"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ ГОСТ 325 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 204"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 205"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ГОВЯДИНА С ФАСОЛЬЮ И ЛУКОМ ж/б 325 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 206"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 720.0

    "Позиция 207"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 1080.0

    "Позиция 208"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 209"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 210"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 211"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ СО СВИНИНОЙ р ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 212"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СВИНЫМ ЖИРОМ ж/б 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 213"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 250 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 214"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ИНДЮШИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 250 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 215"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ Хорека 560"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 216"

    "Хлопья овсяные Геркулес экстра 1 кг"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 217"

    "Крупа булгур от 450 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 218"

    "Крупа киноа от 450 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 219"

    "Крупа кукурузная 700 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 220"

    "Крупа кус-кус от 450 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 221"

    "Крупа перловая 800 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 222"

    "Крупа пшеничная 800 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 223"

    "Крупа ячневая 700 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 224"

    "Макаронные изделия бантики 450 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 225"

    "Макаронные изделия вермишель 450 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 226"

    "Макаронные изделия витки 400 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 227"

    "Макаронные изделия гребешки группа А"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 228"

    "Макаронные изделия лапша длинная широкая волна 450 г"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 229"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛАПША РИСОВАЯ 500 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 230"

    "Макаронные изделия макароны спирали в/с"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 231"

    "Макаронные изделия вермишель паутинка 400 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 232"

    "Макаронные изделия перья группа А в/с"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 233"

    "Макаронные изделия ракушки в/с 400 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 234"

    "Макаронные изделия рожки 450 г"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 235"

    "Макаронные изделия рожки группа А в/с"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 236"

    "Макаронные изделия спагетти 500 г"

    Кол-во: 2300.0

    "Позиция 237"

    "Макаронные изделия спирали 450 г"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 238"

    "Макаронные изделия феттучине 500 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 239"

    "ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ от 170 г до 250 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 240"

    "ХРЕН СТОЛОВЫЙ от 100 г до 260 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 241"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ в ассортименте 900 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 242"

    "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 10 г"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 243"

    "УКСУС 9% СТОЛОВЫЙ 1 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 244"

    "ПРИПРАВА ВАНИЛИН 1,5 гр"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 245"

    "ПРИПРАВА ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ 20 г"

    Кол-во: 1000.0

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    Лоты:
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    Регион:
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    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211082026
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый высокого давления ГРС Устюжна (Вологодская область)-п .Сандово Сандовского района Тверской области (участок Тверской области) (22/2.3/0008564/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый...
    177113
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    22 369 632
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082043
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер. Иваники – дер. Попково – с. Хабарово – дер. Ермаково – дер. Гужово, дер. Кондратово и дер. Шолохово Даниловского района Ярославской области" (22/2.3/0008593/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер....
    177116
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    61 502 383
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082032
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый высокого давления ГРС Устюжна (Вологодская область) - г. Весьегонск Весьегонского МО Тверской области (участок на территории Вологодской области; Межпоселковый газопровод д. Григорьево - д. Яшнево - д. Михалево - д. Лаврово - д. Демидово - д. Максаково - д. Большие Новинки Череповецкого района (22/2.3/0008565/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый...
    177115
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    65 200 299
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082030
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый ГРС Устюжна Устюженского района Вологодской области - г. Пестово Новгородской области (участок на территории Вологодской области); Газопровод межпоселковый д. Борисово - д. Ирдоматка - д. Ванеево - д. Нова - д. Шайма - п. Шайма Череповецкого района для нужд ООО "Газпром проектирование (22/2.3/0008566/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый ГРС...
    177114
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    80 302 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082025
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер. Стонятино – дер. Лукино – дер. Торопово –дер. Взглядово – дер. Мишутино, дер. Ивановское, дер. Зазирки и дер. Солониково Даниловского района Ярославской области" "Газопровод межпоселковый с. Всехсвятское – с. Кукобой Первомайского района Ярославской области" (22/2.3/0008592/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер....
    177112
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 002 712
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082031
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с. Кижани (Ботлихский район) к с. Ичичали, с. Шабдух, с. Цунди Гумбетовского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Тантари – с. Чирката Гумбетовского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Игали – с. Цанатль с отводом к с. Кунзах Гумбетовского района Республики Дагестан" для нужд ООО "Газпром проектирование" (22/2.3/0008604/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с....
    177111
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    75 095 197
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082021
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый среднего давления д. Божонка - д. Белая Гора Новгородского района Новгородской области (22/2.3/0008579/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый...
    177110
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    23 694 413
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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