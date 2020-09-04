Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году

Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шкаф сушильный предназначен для сушки мокрой одежды и обуви, габаритные размеры - 1805х800х512 мм., мощность нагревателя -2000Вт., напряжение питания - 220В." Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Шкаф напольный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. 42U 2033Х600Х600 ММ стеклянная дверь. Полезная глубина, мм -455" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Щит вводно-учетный предназначен для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.IP54 с обогревом с внутр. дверью на 3-фаз счетчик, 445х400х150" Кол-во: 8.0

"Позиция 4" "Шкаф настенный телекоммуникационный предназначен для размещения различного телекоммуникационного оборудования 12U (600х520) дверь стекло в комплекте: полка перфорированная консольная 2U - 1шт.; модуль вентиляторный потолочный - 1шт.; Блок силовых розеток 19" со шнуром (2 м.) без выключателя, 9 розеток, цвет черный - 1шт." Кол-во: 8.0

"Позиция 5" "Шкаф распределительный навесной 540х310х120 предназначен для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания УХЛ3 на 36 модулей; навесной; трехфазная сеть переменного тока; вводной выключатель - 3Р С 63А; фидерные автоматические выключатели: 1Р В 16А -4 шт.; 1Р С 16А -4 шт.; независимый расцепитель -1 шт.; дифференциальные автоматические выключатели однофазные: С16 -9 шт; шины N, PE, степень защиты IP31" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Заземление переносное для распределительных устройств предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, сечение заземляющего провода 16мм2 напряжение до 1кВ, Количество штанг, шт – 4, Количество зажимов, шт.-3, Длина заземляющего спуска, м -2" Кол-во: 6.0

"Позиция 7" "Комплект штанг для заземления высоковольтных линий ВЛ-6-10кВ без подъема на опору непосредственно с поверхности земли, в комплект входит указатель напряжения, три заземляющие телескопические штанги, одна съемная изолирующая телескопическая штанга, заземлитель в сборе с барабаном и заземляющими проводами, Напряжение, кВ -10, Количество штанг, шт -3+1, Масса, кг – 16,5, Общая длина заземляющего провода, м – 25, Общая длина заземляющей штанги с зажимом - 8000 мм." Кол-во: 6.0

"Позиция 8" "Шкаф распределительный, предназначен для перехода с магистральных кабелей на распределительные кабели местных сетей высококачественные материалы конструкции и наличие уплотнителей дверей, защищающих от попадания воды, пыли, загрязняющих веществ, удобный доступ к оборудованию для обслуживания или проведения ремонтных работ, а также надежный замок с функцией блокировки двери в трех точках. Конструкция обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к коррозионным и прочим химически неблагоприятным процессам." Кол-во: 3.0

"Позиция 9" "Нагреватель электрический плоский индукционный низкочастотный электронагреватель фланцевого типа горизонтального крепления, мощность 5кВт 220В 50 гц врывозащита 1EXMDIICT4B с вводным устройством, IP64, невосстанавливаемое однофункциональное изделие, климатическое исполнение УХЛ2, Потребляемая мощность, кВА - 5.0, Габариты, мм - 625х245х245, Масса, кг не более – 25" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Щит вводно-учетный предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях с внутр. дверью на 1-фаз счетчик, 310х300х150, У1 IР54, 6 (4 и 2) модулей." Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Нагреватель электрический плоский индукционный низкочастотный взрывозащищенный погружной фланцевого типа горизонтального крепления Потребляемая мощность, кВА - 10.0, Габариты, мм - 1020х245х245, Масса, кг не более – 27." Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Насадка для снятия предохранителей предназначена для замены высоковольтных трубчатых предохранителей, управления разъединителями, специальный болт с резьбовым отверстием М14 с закрепленными на нем подпружиненными губками, к одной из которых приварен штырь для управления разъединителями. Положение губок относительно специального болта можно устанавливать и фиксировать с помощью гайки -барашка, Масса, кг -0.33." Кол-во: 10.0

"Позиция 13" "Штанга ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ с дополнительным звеном, Рабочее напряжение, кВ - 6-10 (6-110), Количество звеньев, шт. -5, Масса штанги в сборе, кг, не более - 2.3, Общая длина штанги, м - 6.6." Кол-во: 30.0

"Позиция 14" "Заземление переносное линейное предназначено для защиты персонала при работе на отключенных участках воздушных линий напряжением до 15 кВ, Напряжение, кВ -15, Сечение заземляющего провода, мм² -25, Общая длина заземляющего провода, м - (заземляющий спуск 10м) 13200, Ток термической стойкости в течение 3 с, кА -4, Длина провода между зажимами, мм, не менее – 1550, Масса заземления, кг, не более - 6,5, Допустимое сечение проводов ВЛ, мм2 - 10-240, Количество несъемных штанг с фазными зажимами, шт – 3." Кол-во: 10.0

"Позиция 15" "Электронагреватель с термостатом предназначен для использования в электрических накопительных водонагревателях, 3000 Вт, прямой L=250" Кол-во: 30.0

"Позиция 16" "Шкаф настенный телекоммуникационный 19" настенный, дверь металл, 6U, 366х600х477 мм (ВхШхГ), полезная глубина: 425 мм, распределенная нагрузка: 50 кг, цвет серый" Кол-во: 5.0

"Позиция 17" "Шкаф распределительный настенный предназначен для размещения элементов пассивной коммутации медножильных кабелей и может быть использован в качестве закрытого настенного кросса внутри и вне помещений в составе: плинт 10-парный с нормально замкнутыми контактами 2/10 устанавливаемый на стержни -2шт; разрядник 8х13, МК, 230V, T -20 шт; шина заземления -2шт; оборудование монтажное для крепления шкафа -1шт, Степень защиты оболочки IP 54, шкаф имеет исполнение на 50 пар" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Щит осветительный с вводным выключателем предназначен для регулировки, коммутации и подачи тока в соответствии с зонами освещения, количество отходящих линий 18; климатическое исполнение УХЛ4" Кол-во: 4.0

"Позиция 19" "Щит монтажный металлический 6 с монтажной платой, 1200х750х300 IP 31" Кол-во: 2.0