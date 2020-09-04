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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году117420, г. Москва ул. Наметкина д.16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009388908

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0026442/ТГМосква

    Номер закупки

    0021/20/4.3/0026442/ТГМосква/ПР/ГОС/Э/07.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.08.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация c приложениями_26442_22_ред1.7z

    Изменение даты подведения итогов_22_26442.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-05-95 доб. 22164

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    anons@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пахомова О. Б.

    Место рассмотрения предложений

    117420, г. Москва ул. Наметкина д.16

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202015.09.2020 14:0015.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388908Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году117420, г. Москва ул. Наметкина д.16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020 году

    Начальная цена

    2 693 968,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф сушильный предназначен для сушки мокрой одежды и обуви, габаритные размеры - 1805х800х512 мм., мощность нагревателя -2000Вт., напряжение питания - 220В."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Шкаф напольный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. 42U 2033Х600Х600 ММ стеклянная дверь. Полезная глубина, мм -455"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Щит вводно-учетный предназначен для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.IP54 с обогревом с внутр. дверью на 3-фаз счетчик, 445х400х150"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 4"

    "Шкаф настенный телекоммуникационный предназначен для размещения различного телекоммуникационного оборудования 12U (600х520) дверь стекло в комплекте: полка перфорированная консольная 2U - 1шт.; модуль вентиляторный потолочный - 1шт.; Блок силовых розеток 19" со шнуром (2 м.) без выключателя, 9 розеток, цвет черный - 1шт."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 5"

    "Шкаф распределительный навесной 540х310х120 предназначен для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания УХЛ3 на 36 модулей; навесной; трехфазная сеть переменного тока; вводной выключатель - 3Р С 63А; фидерные автоматические выключатели: 1Р В 16А -4 шт.; 1Р С 16А -4 шт.; независимый расцепитель -1 шт.; дифференциальные автоматические выключатели однофазные: С16 -9 шт; шины N, PE, степень защиты IP31"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Заземление переносное для распределительных устройств предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, сечение заземляющего провода 16мм2 напряжение до 1кВ, Количество штанг, шт – 4, Количество зажимов, шт.-3, Длина заземляющего спуска, м -2"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 7"

    "Комплект штанг для заземления высоковольтных линий ВЛ-6-10кВ без подъема на опору непосредственно с поверхности земли, в комплект входит указатель напряжения, три заземляющие телескопические штанги, одна съемная изолирующая телескопическая штанга, заземлитель в сборе с барабаном и заземляющими проводами, Напряжение, кВ -10, Количество штанг, шт -3+1, Масса, кг – 16,5, Общая длина заземляющего провода, м – 25, Общая длина заземляющей штанги с зажимом - 8000 мм."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 8"

    "Шкаф распределительный, предназначен для перехода с магистральных кабелей на распределительные кабели местных сетей высококачественные материалы конструкции и наличие уплотнителей дверей, защищающих от попадания воды, пыли, загрязняющих веществ, удобный доступ к оборудованию для обслуживания или проведения ремонтных работ, а также надежный замок с функцией блокировки двери в трех точках. Конструкция обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к коррозионным и прочим химически неблагоприятным процессам."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 9"

    "Нагреватель электрический плоский индукционный низкочастотный электронагреватель фланцевого типа горизонтального крепления, мощность 5кВт 220В 50 гц врывозащита 1EXMDIICT4B с вводным устройством, IP64, невосстанавливаемое однофункциональное изделие, климатическое исполнение УХЛ2, Потребляемая мощность, кВА - 5.0, Габариты, мм - 625х245х245, Масса, кг не более – 25"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Щит вводно-учетный предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях с внутр. дверью на 1-фаз счетчик, 310х300х150, У1 IР54, 6 (4 и 2) модулей."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Нагреватель электрический плоский индукционный низкочастотный взрывозащищенный погружной фланцевого типа горизонтального крепления Потребляемая мощность, кВА - 10.0, Габариты, мм - 1020х245х245, Масса, кг не более – 27."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Насадка для снятия предохранителей предназначена для замены высоковольтных трубчатых предохранителей, управления разъединителями, специальный болт с резьбовым отверстием М14 с закрепленными на нем подпружиненными губками, к одной из которых приварен штырь для управления разъединителями. Положение губок относительно специального болта можно устанавливать и фиксировать с помощью гайки -барашка, Масса, кг -0.33."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 13"

    "Штанга ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ с дополнительным звеном, Рабочее напряжение, кВ - 6-10 (6-110), Количество звеньев, шт. -5, Масса штанги в сборе, кг, не более - 2.3, Общая длина штанги, м - 6.6."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 14"

    "Заземление переносное линейное предназначено для защиты персонала при работе на отключенных участках воздушных линий напряжением до 15 кВ, Напряжение, кВ -15, Сечение заземляющего провода, мм² -25, Общая длина заземляющего провода, м - (заземляющий спуск 10м) 13200, Ток термической стойкости в течение 3 с, кА -4, Длина провода между зажимами, мм, не менее – 1550, Масса заземления, кг, не более - 6,5, Допустимое сечение проводов ВЛ, мм2 - 10-240, Количество несъемных штанг с фазными зажимами, шт – 3."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 15"

    "Электронагреватель с термостатом предназначен для использования в электрических накопительных водонагревателях, 3000 Вт, прямой L=250"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 16"

    "Шкаф настенный телекоммуникационный 19" настенный, дверь металл, 6U, 366х600х477 мм (ВхШхГ), полезная глубина: 425 мм, распределенная нагрузка: 50 кг, цвет серый"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 17"

    "Шкаф распределительный настенный предназначен для размещения элементов пассивной коммутации медножильных кабелей и может быть использован в качестве закрытого настенного кросса внутри и вне помещений в составе: плинт 10-парный с нормально замкнутыми контактами 2/10 устанавливаемый на стержни -2шт; разрядник 8х13, МК, 230V, T -20 шт; шина заземления -2шт; оборудование монтажное для крепления шкафа -1шт, Степень защиты оболочки IP 54, шкаф имеет исполнение на 50 пар"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Щит осветительный с вводным выключателем предназначен для регулировки, коммутации и подачи тока в соответствии с зонами освещения, количество отходящих линий 18; климатическое исполнение УХЛ4"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Щит монтажный металлический 6 с монтажной платой, 1200х750х300 IP 31"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях УХЛ4 63А 380/220В IP31"

    Кол-во: 110.0

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