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Номер извещения
32009388584
Уникальный номер закупки
20/5.4/0030599/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту площадок и проездов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
zakupki2@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дворников М. В.
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту площадок и проездов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту площадок и проездов
Начальная цена
2 259 233,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1012.0
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