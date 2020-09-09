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Номер извещения
32009388456
Уникальный номер закупки
20/4.3/0046151/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Поставка запасных частей для грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 46151)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.08.2020 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-21
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Д. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Поставка запасных частей для грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202016.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388456Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2020 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2020 году
Начальная цена
6 722 592,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 0.036
Кол-во: 506.0
Кол-во: 0.036
Кол-во: 2.0
Кол-во: 392.0
Кол-во: 0.242
Кол-во: 0.089
Кол-во: 7.0
Кол-во: 42.0
Кол-во: 23.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.455
Кол-во: 935.0
Кол-во: 490.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 154.0
Кол-во: 110.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 64.0
Кол-во: 44.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 1322.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 0.075
Кол-во: 12.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
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