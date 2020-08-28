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Номер извещения
32009388122
Уникальный номер закупки
20/2.1/0053114/Гбезопасн
Наименование закупки
Оказание услуг по мойке и шиномонтажу автомобилей в 2021-2023 гг. для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/20/2.1/0053114/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/07.08.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.08.2020 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
a.gershman@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гершман А. Б.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Закупки и тендеры 77
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по мойке и шиномонтажу автомобилей в 2021-2023 гг. для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/20/2.1/0053114/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/07.08.2020)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388122Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке и шиномонтажу автомобилей в 2021-2023 гг. для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/20/2.1/0053114/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/07.08.2020)Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке и шиномонтажу автомобилей в 2021-2023 гг. для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/20/2.1/0053114/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/07.08.2020)
Начальная цена
804 129,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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