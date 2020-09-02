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Номер извещения
32009387900
Уникальный номер закупки
20/4.3/0041270/ТомскГП
Наименование закупки
Поставка запасных частей, инструментов, принадлежностей и комплектующих к фонтанной арматуре для нужд АО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.08.2020 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-21-35
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
Alpatovev@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алпатов Е. В.
Место рассмотрения предложений
634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей, инструментов, принадлежностей и комплектующих к фонтанной арматуре для нужд АО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202016.09.2020 15:0016.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387900Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, инструментов, принадлежностей и комплектующих к фонтанной арматуре для нужд АО "Томскгазпром"634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, инструментов, принадлежностей и комплектующих к фонтанной арматуре для нужд АО "Томскгазпром"
Начальная цена
40 343 878,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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