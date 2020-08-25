www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009387104
Уникальный номер закупки
20/4.3/0045301/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Поставка газоанализаторов для выполнения капитального ремонта оборудования объекта Тобольского ЛПУМГ ГРС "Тобольская" ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Контактный телефон
+7 495 428-48-00
Факс
+7 495 428-48-01
Адрес электронной почты
TenderCEG@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Д. В.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Научный проезд, д. 6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка КИПиА (Газоанализаторов) для выполнения КР оборудования объекта Тобольского ЛПУМГ ГРС "Тобольская"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КИПиА (Газоанализаторов) для выполнения КР оборудования объекта Тобольского ЛПУМГ ГРС "Тобольская"
Начальная цена
436 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.