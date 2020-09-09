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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРС для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" 20/2.1/0050642/ТГЮгорск

    Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРС для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" 20/2.1/0050642/ТГЮгорск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2020 08:0009.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009386712Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРСХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009386712

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0050642/ТГЮгорск

    Номер закупки

    0034/20/2.1/0050642/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/07.08.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРС для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" 20/2.1/0050642/ТГЮгорск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.08.2020 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инф_об_изменении_50642-1.doc

    Документация 50642.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-22-93

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    announce@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеева А. А.

    Место рассмотрения предложений

    ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202022.09.2020 08:3022.09.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009386712Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРСХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРС

    Начальная цена

    191 460,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сопровождение автоматизированной системы"

    Кол-во: 1.0

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