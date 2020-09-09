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Номер извещения
32009386712
Уникальный номер закупки
20/2.1/0050642/ТГЮгорск
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРС для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" 20/2.1/0050642/ТГЮгорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-22-93
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеева А. А.
Место рассмотрения предложений
ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы ЭКОЮРС
Начальная цена
191 460,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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