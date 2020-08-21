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Номер извещения
32009385990
Уникальный номер закупки
20/2.1/0051508/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Оказание услуг по аттестации лаборатории неразрушающего контроля Управления аварийно-восстановительных работ №1 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", лаборатории неразрушающего контроля Управления аварийно-восстановительных работ №2 филиал ООО"Газпром трансгаз Екатеринбург", Управления аварийно-восстановительных работ №3 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", Управления аварийно-восстановительных работ №4 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" с целью аттестации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/2.1/0051508/ТГЕкатеринб/К/ГОС/Э/07.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 07:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская С. В.
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аттестации лаборатории неразрушающего контроля Управления аварийно-восстановительных работ №1 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", лаборатории неразрушающего контроля Управления аварийно-восстановительных работ №2 филиал ООО"Газпром трансгаз Екатеринбург", Управления аварийно-восстановительных работ №3 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", Управления аварийно-восстановительных работ №4 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" с целью аттестации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 08:0031.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385990Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации лаборатории неразрушающего контроля Управления аварийно-восстановительных работ №1 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", лаборатории неразрушающего контроля Управления аварийно-восстановительных работ №2 филиал ООО"Газпром трансгаз Екатеринбург", Управления аварийно-восстановительных работ №3 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", Управления аварийно-восстановительных работ №4 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" с целью аттестации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аттестации лаборатории неразрушающего контроля Управления аварийно-восстановительных работ №1 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", лаборатории неразрушающего контроля Управления аварийно-восстановительных работ №2 филиал ООО"Газпром трансгаз Екатеринбург", Управления аварийно-восстановительных работ №3 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", Управления аварийно-восстановительных работ №4 филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" с целью аттестации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
397 539,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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