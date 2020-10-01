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Номер извещения
32009385750
Уникальный номер закупки
20/2.1/0044834/ДалТГ
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.08.2020 03:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 91-82-90
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
I.Patrina@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Патрина И. В.
Место рассмотрения предложений
680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.10.202019.10.2020 10:0019.10.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385750Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"
Начальная цена
2 078 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
74.90.13.000
74.90.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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