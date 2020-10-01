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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"

    Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2020 07:0001.10.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385750Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009385750

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0044834/ДалТГ

    Номер закупки

    0105/20/2.1/0044834/ДалТГ/ПР/ГОС/Э/07.08.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.08.2020 03:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_0044834 от 03.09.2020.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    I.Patrina@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Патрина И. В.

    Место рассмотрения предложений

    680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.10.202019.10.2020 10:0019.10.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385750Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для объектов АО "Дальтрансгаз"

    Начальная цена

    2 078 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Классификатор ОКПД2

    74.90.13.000

    Услуги консультативные в области окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90.5

    Предоставление консультационных услуг в области экологии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектно-нормативной документ"

    Кол-во: 1.0

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