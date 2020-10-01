Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов и разработка расчетов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для Новосибирского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2022 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)