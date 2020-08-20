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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Поставка электрооборудования для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385602Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г. Москва, ул. Просоюзная 25АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009385602

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0052695/Электрогаз

    Номер закупки

    0135/20/4.3/0052695/Электрогаз/К/ГОС/Э/06.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.08.2020 19:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_о продление сроков.doc

    Документация_52695.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Юридический адрес

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Контактный телефон

    +7 499 580-42-81

    Факс

    +7 799 58-04220

    Адрес электронной почты

    tender@elektrogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Становова М. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Просоюзная 25А

    Закупки и тендеры 77

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385602Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г. Москва, ул. Просоюзная 25А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Начальная цена

    2 289 405,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Уплотнение торцевое"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Уплотнение торцевое"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Циркуляционный насос контура утилизации"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Торцевое уплотнение к насосу"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 7"

    "Насос охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Уплотнение торцевое"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Торцевое уплотнение"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 10"

    "Центральный пульт индикации и управления «Орион»"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Шкаф пожарной сигнализации (IP40)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 12"

    "Газоанализатор стационарный СО2 (с маркировкой взрывозащиты PB ExdibI X / 1ExdibIICT4 X)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Оповещатель световой IP67 «Автоматика отключена»"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 14"

    "Стяжка кабельная многоразовая, нейлон ALR 150H-B/100 PSC"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 15"

    "Изолента виниловая желтая"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 16"

    "Изолента виниловая красная"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 17"

    "Изолента виниловая черная"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 18"

    "Изолента виниловая синяя"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 19"

    "Изолента виниловая синяя"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 20"

    "Изолента виниловая синяя"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 21"

    "Изолента виниловая синяя"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 22"

    "Изолента виниловая желтая"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 23"

    "Изолента виниловая желтая"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 24"

    "Изолента виниловая красная"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 25"

    "Изолента виниловая желтая"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 26"

    "Изолента виниловая красная"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 27"

    "Кабель в экране"

    Кол-во: 230.0

    "Позиция 28"

    "Кабель в экране"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 29"

    "Кабель в экране"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 30"

    "Резистор"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 31"

    "Резистор"

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 32"

    "Резистор"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Кабель в экране"

    Кол-во: 390.0

    "Позиция 34"

    "Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие"

    Кол-во: 930.0

    "Позиция 35"

    "Модуль подключения нагрузки"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 36"

    "Торцевой фиксатор (серый)"

    Кол-во: 62.0

    "Позиция 37"

    "Козырек для оповещетеля"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Указатель ручного пуска (внутренний) "Пожарная сигнализация""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 39"

    "Указатель ручного пуска (наружный) "Пуск пожаротушения""

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 40"

    "Свето-звуковое табло взрывозащищенное (Световой оповещатель, светоуказатель)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 41"

    "Устройство соединительное"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 42"

    "База 2-х проводная высокая (Аврора)"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 43"

    "Кнопка тест (светло-серый)"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 44"

    "Извещатель пожарный тепловой линейный"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 45"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый"

    Кол-во: 64.0

    "Позиция 46"

    "Считыватель"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 47"

    "Блок приёмно–контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 48"

    "Интерфейсный блок для термокабеля"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 49"

    "Консоль с опорой для больших нагрузок осн. 1000, стеклопластик"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 50"

    "Оповещатель светозвуковой комбинированный IP67 «Газ не входи»"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 51"

    "Оповещатель световой IP67 «СО2 не входи»"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Оповещатель светозвуковой комбинированный IP67 «Газ – уходи»"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 53"

    "Изолента виниловая красная"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 54"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 55"

    "Полоса перфорированная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 56"

    "Полоса перфорированная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 57"

    "Полоса перфорированная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 58"

    "Полоса перфорированная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 59"

    "Знак W25"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 60"

    "Знак W25"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 61"

    "Знак W25"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 62"

    "Знак W25"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 63"

    "Лампы газоразрядные высокого давления"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 64"

    "Лампы газоразрядные высокого давления"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 65"

    "Батарейка Minamoto"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Светильник"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Кнопка с подсветкой"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 68"

    "Кнопка с подсветкой"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 69"

    "Кнопка с подсветкой"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 70"

    "Кнопка с подсветкой"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 71"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 72"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 73"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 74"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Припои марки"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 76"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 77"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 80"

    "Изолента виниловая черная"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 81"

    "Изолента виниловая черная"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 82"

    "Изолента виниловая черная"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 83"

    "Лампа светодиодная Т8 10 Вт G13 6500K 600мм Elementary gauss"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 84"

    "Лампа светодиодная Т8 10 Вт G13 6500K 600мм Elementary gauss"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 85"

    "Лампа светодиодная Т8 10 Вт G13 6500K 600мм Elementary gauss"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 86"

    "Лампа светодиодная Т8 10 Вт G13 6500K 600мм Elementary gauss"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 87"

    "Лампа LT 5U-26W-6400R-E27"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 88"

    "Лампа LT 5U-26W-6400R-E27"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 89"

    "Лампа светодиодная MLD tube T8 9W Rotary код 2331-1"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 90"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 91"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 92"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 93"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 94"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 95"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 96"

    "Лампа компактная люминесцентная 9Вт MASTER PL-S 9W/4P цоколь 2G7"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 97"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 98"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 99"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 100"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 101"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 102"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 103"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 104"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 105"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 18.0

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    80 302 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082025
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер. Стонятино – дер. Лукино – дер. Торопово –дер. Взглядово – дер. Мишутино, дер. Ивановское, дер. Зазирки и дер. Солониково Даниловского района Ярославской области" "Газопровод межпоселковый с. Всехсвятское – с. Кукобой Первомайского района Ярославской области" (22/2.3/0008592/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер....
    177112
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 002 712
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082031
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с. Кижани (Ботлихский район) к с. Ичичали, с. Шабдух, с. Цунди Гумбетовского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Тантари – с. Чирката Гумбетовского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Игали – с. Цанатль с отводом к с. Кунзах Гумбетовского района Республики Дагестан" для нужд ООО "Газпром проектирование" (22/2.3/0008604/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с....
    177111
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    75 095 197
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082021
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый среднего давления д. Божонка - д. Белая Гора Новгородского района Новгородской области (22/2.3/0008579/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый...
    177110
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    23 694 413
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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