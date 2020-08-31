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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая" (АСЗ 02440)

    Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая" (АСЗ 02440)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 09:3031.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП008013

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0002440/ГСПГСПб

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0002440/ГСПГСПб/ПР//Э/06.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая" (АСЗ 02440)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.08.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    02440_Документация_МИ (изм).zip

    ПК на 09.09.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202016.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008013Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Начальная цена

    5 473 068,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чаша выпарительная фарфоровая, 150 мл, 107х40 мм, ГОСТ 9147"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 2"

    "Палочка стеклянная по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 3"

    "Холодильник типа ХПТ по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Фильтр ПОР-100 ГОСТ 25336"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 5"

    "Промывалка из полиэтилена, для ополаскивания лабораторной посуды и принадлежностей струей воды,бесцвет., 500мл, ГОСТ 18481"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Набор ареометров общего назначения, 14 шт от 600 до 2000 кг/м3, диапазон 100, ц.д. 1, дл. 310 (аналог АОН-2) HB1001 или эквивалент"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Калибровочные наборы гирь Г-2-210г (класс точности F1-1г-100г)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Заглушка 8.632.195 для проверки герметичности в насадочных штуцерах термостата колонок в хроматографах Хроматэк-Кристалл 5000"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 9"

    "Переходник 6.115.225 - адаптер металл. колонки 1/8'' (нар.диаметр 3.0-3.2 мм) под стандартный насадочный штуцер (рас-ный на насадочные колонки с нар.диаметром 5.0-5.5 мм). В комплекте с гайками 8.930.172, 8.930.284, муфтой 8.658.038-03, втулкой 8.223.013, втулкой. Для Кристалл 5000"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Металлическая Втулка 8.223.013 с внутренним конусом. Для крепления насадочных колонок совместно с гайкой 8.930.172 и втулкой 8.220.380 для Кристалл 5000"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 11"

    "Фторопластовая Мембран 7.010.009-01 механического РД 5.157.003 и 5.157.004. Входит в состав мембраны 5.892.003-01 (состоит из фторопластовой и резиновой мембран, винта, шайбы) для Кристалл 5000"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Колонка защитная Shodex IC SI-90 G (PEEK) 10 x 4.6мм для Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Колонка защитная Shodex IC YS-50 10мм*4.6мм для Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Датчик ДТХ 5.182.016 - чувствительные элементы ДТХ. Сборка из 2-х датчиков 5.182.015 (аналог Лб 6.036.001) и 2-х датчиков 5.182.015-01 (аналог Лб 6.036.001-01). Разъем к усилителю плоский (К5000.1 с поворотной платформой, некоторые К5.2) для Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Виала 20мл (100шт/уп). Подходит для парофазных дозаторов Хроматэк"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Колонка М (тип 2) 1м*3мм (с длин. хвостовиком) Полисорб-1 0,25-0,5мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Феррулы для обеспечения герметичности мест соединений колонок к испарителям и детекторам - конические уплотнения, изготовленные из графита (<450°C) с отверстиями внутри 0.8мм, Vespel/Graphite для колонок 0.53мм, 10 шт./уп. для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Колонка М ss316 (тип 7) 2м*2мм, Porapak Q 80/100меш (спец. исполнение для дополнительного термостата колонок) для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Колонка М ss316 1/8'' (тип 7) 1м*2.1мм, Porapak Q 80/100меш (спец. исполнение для дополнительного термостата колонок) для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Доза Дз5к(1.16.1), V=5мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Доза Дз2к(1.16.1), V=2мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Доза Дз10к(1.16.1), V=10мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Доза Дз500(1.16.2),V=0,5 мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Лайнер представляет собой стеклянную трубку с чашей (для ручных инъекций), используется для управления потоком пробы в устройствах ввода образца в прибор; 99мм, 5шт./уп для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Лайнер для испарителя капиллярного, со стекловолокном, рекомендован для анализа ССЖ. Кольцо не входит. для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Колонка CR-5ms, 30м*0,25мм*0,25мкм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Колонка М ss316 2м*3мм, Hayesep N 80/100меш для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Колонка М 2м*3мм, CaA 0.2-0.4мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Колонка М ss316 (тип 3) сост. [0.5м*3мм Hayesep R 80/100меш] + [3м*3мм CaA 60/80меш] для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Колонка М ss316 (тип 3) сост. [0.5м*2мм Hayesep R 80/100меш] + [3м*2мм NaX 60/80меш] для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Колонка М ss316 (тип 3) 5м*2мм, 28% DC-200/500 на хромосорбе P AW 80/100 для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Колонка М ss316 (тип 3) 0.75м*2мм, 28% DC-200/500 на хромосорбе P AW 80/100меш для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Лайнер для испарителя капиллярного, кольцо не входит, обозначение 3.3-113р для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 34"

    "Фильтры мембранные ФМПА-0,45, 47 мм, из полиамида, размер пор 0,45 мкм, D=47мм,обладают химической устойчивостью к щелочным растворам и органическим растворителям"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Шприцевые фильтры используются для фильтрации жидкостей, газов и других материалов малого объема. Изготовлены из полипропиленового корпуса. 0.45 мкм 13мм нестерильный, 100/уп"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Чаша выпарительная фарфоровая, 250 мл, по ГОСТ 9147"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 37"

    "Виалы вместимостью 4 см3, с завинчивающимися крышками, 15x45 мм, дно плоское, горло винтовое 13-425"

    Кол-во: 144.0

    "Позиция 38"

    "Колбы мерные 1-1000-2, исп.1 без пробки 2 класс, ТС, по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 39"

    "Колбы мерные 1-500-2, исполнение 1 - с одной меткой, без шлифа, без пробки, ТС, по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 40"

    "Колбы мерные 1-250-2, исп.1 без пробки 2 класс, по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 41"

    "Колбы мерные 1-100-2, исп.1 без пробки 2 класс, по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 42"

    "Колбы мерные 1-50-2, исп.1 без пробки 2 класс, по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 43"

    "Колбы мерные 2-50-1, исп.2, с одной меткой и пришлифованной пробкой по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 44"

    "Колбы мерные 2-10-1, исп.2, с одной меткой и пришлифованной пробкой по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 45"

    "Колба круглодонная КГП-3-1-250 ТХС по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 46"

    "Колбы КН-1- 250-29/32, 250 мл, диаметр 85 мм, высота 135 мм, шлиф 29/32, шкала по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 47"

    "Колбы КН-1- 250-29/32, 250 мл, диаметр 85 мм, высота 135 мм, шлиф 29/32, шкала по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 48"

    "Цилиндр 1-500-2 исполнение 1 - носик и стеклянное основание вместимость (V=500 мл), второй класс точности по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 49"

    "Цилиндр 1-250-2 исполнение 1 - носик и стеклянное основание вместимость (V=250 мл), второй класс точности по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 50"

    "Цилиндр 1-100-2 исполнение 1 - носик и стеклянное основание вместимость (V=100 мл), второй класс точности по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 51"

    "Цилиндр 1-25-2 исполнение 1 - носик и стеклянное основание вместимость (V=25 мл), второй класс точности по ГОСТ 1770"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 52"

    "Пипетка 2-2-100 без деления с меткой, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, V=100 мл, по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29169"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 53"

    "Пипетка 1-2-2-25 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=25 мл) по ГОСТ 29227"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 54"

    "Пипетка 2-2-20 без деления с меткой, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, V=20 мл, по ГОСТ 29227"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 55"

    "Пипетка 1-2-2-10 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=10 мл) по ГОСТ 29227"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 56"

    "Пипетка 1-2-2-5 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=5 мл) по ГОСТ 29227"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 57"

    "Пипетка 1-2-2-2 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=2 мл) по ГОСТ 29227"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 58"

    "Пипетка 1-2-2-1 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=1 мл) по ГОСТ 29227"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 59"

    "Пипетка 1-2-2-0,5 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=0,5 мл) по ГОСТ 29227"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 60"

    "Бюретки 1-2-10 с автоматическим нулем и затемненной склянкой для реактива Фишера по ГОСТ 20292"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 61"

    "Стаканы В-1-150 ТС, лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 150 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов реактивов, по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 62"

    "Стаканы В-1-150 ТС, лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 50 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов реактивов, по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 63"

    "Стаканчики для взвешивания СВ 19/9 (25х40), по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 64"

    "Стаканы высокие с носиком, ТС (250 мл), по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 65"

    "Воронки лабораторные В- 36 д/ст 150 мм, по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 66"

    "Воронки лабораторные В- 56 д/ст 150 мм, по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 67"

    "Воронки лабораторные В- 150 д/ст 150 мм, по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 68"

    "Воронка лабораторная В-250-345, ТС, Диаметр воронки (30±3) мм, высота 345 мм, высота ножки 190 мм по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 69"

    "Воронка ВФ-2-40-14/23 пор. 40 ТС, по ГОСТ 23932"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 70"

    "Воронка ВФ-1-40, пор.160, ТС по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 71"

    "Пробирка мерная П-2-15-14/23 пришлиф. По ГОСТ 1770"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 72"

    "Колонка защитная Shodex IC YS-50 10мм*4.6мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 73"

    "Манометр кислородный ( с поверкой) 0-25МПа, кл.2,5, М12Х1,5) предназначен для измерения давления не агрессивных, не кристаллизующихся жидкостей, пара, газа в т.ч. Кислорода"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 74"

    "Микрошприц для газовой хроматографии. Диапазон дозируемого объема-01-1 мкл, поршень в игле, конический конец иглы, цена деления 0,02мкл, габаритные размеры 195 мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Микрошприц для газовой хроматографии. Газоплотный, фиксированная игла, косоугольный срез Диапазон дозируемого объема 10-100 мкл, цена деления 2мкл, габаритные размеры 155 мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Система пробоотборная СП-2, для отбора проб природных и сточных вод, 1000 мл - объём отбираемой пробы; Вид пробоотборной ёмкости - бутыль стеклянная, объём 1 л, материал системы - сталь нержавеющая, полиамид; трос капроновый, диаметр 4 мм. или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 77"

    "Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок; скорость вращения ротора: 1000, 1500, 2000, 2700 об/мин., работа с максимальным объемом до 150 мл."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Перемешивающее устройство (цифровой дисплей) для перемешивания невязких жидкостей в колбах, стаканах,бутылях и других емкостях; Число оборотов: от 100 до 3000 в минуту; Объем перемешиваемой жидкости: от 0,25 до 10 л."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 79"

    "Регулятор давления баллонный Двухступенчатый баллонный редуктор с инертной металлической мембраной. Резьба вх. 3/4'' (для баллона 40л); резьба вых.внешн.М8х1 для трубки 3(3.2)мм. P(max, вых)=12атм. Рабочие газы: азот, аргон, воздух, гелий, кислород"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 80"

    "Зажим пружинящий (Мора) для резиновых и др. эластичных трубок до 25 мм по ГОСТ 7995"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 81"

    "Проволочные зажимы для стеклянных шлифов из нержавеющей стали, 29/32"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 82"

    "Проволочные зажимы для стеклянных шлифов из нержавеющей стали, 29/26"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 83"

    "Проволочные зажимы для стеклянных шлифов из нержавеющей стали, 24/29"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 84"

    "Проволочные зажимы для стеклянных шлифов из нержавеющей стали, 14/23"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 85"

    "ЭС-10301 лабораторный pH-электрод общего назначения: диапазон измерения (0…14) ед.рН, (-20…+20) рХ, (-4000…+40000) мВ, корпус - стеклянный, мембрана - сферическая или эквивалент"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 86"

    "Пневмометрическая напорная трубка Пито (с поверкой), предназначена для измерений объемного расхода жидкости и газа в одной точке поперечного сечения цилиндрических труб, исполнение П (промышленное), L до 0,5 м вкл., (диапазон измерений 4 … 30 м/с)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 87"

    "Колонка Shodex IC SI-90 4E (PEEK) 250 x 4.0мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 88"

    "Колонка Shodex IC SI-90 4E (PEEK) 250 x 4.0мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 89"

    "Колонка BP-1 60m*0.25mm*0.5mkm для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 90"

    "Колонка CR-WAXms, 60м*0.32мм*0.5мкм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 91"

    "Колонка HP-INNOWax, 60m*0.53mm*1.0um для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 92"

    "Колонка НР-1MS (60m*0.25mm*0.25mkm для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 93"

    "Колонка М ss316 (тип 3) 5м*2мм, 15% DC-200/500 на HayeSep N 80/100меш для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 94"

    "Колонка Shodex IC YS-50 125мм*4.6мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 95"

    "Колонка Shodex IC SI-90 4E (PEEK) 250 x 4.0мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 96"

    "Колонка DB-1, 100m*0.25mm*0.5mkm для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 97"

    "Колонка HP-PLOT AL2O3/S, 50m*0.53mm*15mkm для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 98"

    "Колонка HP-PLOT AL2O3/S, 30m*0.53mm*15mkm для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 99"

    "Колонка Sol Gel-Wax, 30m*0.25mm*0.25 mkm Tmax не менее 260/280°C для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 100"

    "Колонка HP-PLOT AL2O3/KCL, 30m*0.53mm*15mkm для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 101"

    "Колонка GS-GasPro 30m*0.32mm для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 102"

    "Колонка CR-5, 50м*0.53мм*5.0мкм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 103"

    "Детектор ПФД (Пламенно-фотометрический детектор)(S) предел детектирования по сере не более 8,0*10-13 гS/c; максимальная температура не менее 400 оС; Возможность установки пламенно-ионизационного датчика для анализа углеводородов для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 104"

    "Капиллярная колонка BP-1, 60m*0.32mm*1.0um для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 105"

    "Детектор ПИД с усилителем,предел детектирования (по пропану) не более 1,1х10-12 гС/с Линейный диапазон не менее 107, Максимальная температура не менее 450°С Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига. Комплект гаек и муфт для подключения для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 106"

    "Детектор ДТП Предел детектирования (по пропану) не более 2*10-9 г/мл Максимальная температура не менее 350оС Автоматическая компенсация нулевой линии Автоматическая защита спиралей ДТП от перегрева для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 107"

    "Пробоотборник сорбционный типа КАРБОН, одноразовый пластиковый, имеет форму трубки: диаметр внутри составляет 4-5 мм.; снаружи диаметр 7 мм., длина 25-30 мм, внутри находится волокнистый углеродистый сорбент. В 1 упаковке- 150 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 108"

    "Манометр кислородный ( с поверкой) 0,1-2,5МПа,кл.2,5, М12Х1,5, устанавливается на кислородный редуктор"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 109"

    "Колонка защитная Shodex IC SI-90 G (PEEK) 10 x 4.6мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 110"

    "Фильтр для различных пробоотборников для защиты от мех частиц при дозировании пробы в линию (трубку нар. диаметром 3 мм (М8) или 1,6 мм (М6). На выход резьба внутренняя. Включает комплект ЗИП 4.060.160 со сменными элементами для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 111"

    "Мембрана испарителя. Толщина 3мм, диаметр 11мм. Цвет – темно-красный. Изготавливается из импортных материалов. Эластичная, силиконовая, низкофонящая резина, Tмакс. 300С для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 112"

    "Микрошприц для газовой хроматографии. Диапазон дозируемого объема-02-10 мкл, поршень в игле, конический конец иглы, цена деления 0,02мкл, габаритные размеры 148 мм для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 113"

    "Виала V= 2мл, прозрачное стекло, с завинчивающейся крышкой и септой PTFE/Sil для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 114"

    "Индикатор расхода газа 5.183.004, автономный, на 1 поток для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 115"

    "Доза Дз750(1.16.1), V=0,75 мл для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Доза Дз200(1.16.1), V=0,2 мл для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 117"

    "Фильтр 20.0-01, очистка воздуха от органических примесей для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 118"

    "Фильтр 6.112.008-03 незаполненный для очистки анализируемого газа при заполнении необходимым сорбентом для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 119"

    "Фильтр 5.884.069 (по каналу пробы, устанавливается на РПС, как правило, перед обогреваемым трубопроводом. Предназначен для защиты кранов от мехнических примесей в газовой пробе для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 120"

    "Доза Дз1к(1.16.1), V= 1 мл для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 121"

    "Блок фильтров 5.884.012-02 двухканальный, с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 122"

    "Испаритель капиллярный для установки в хроматограф для храмотографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 123"

    "Колонка М SS316 Тип 11, 3М*2ММ, NAX 80/100 для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 124"

    "Колонка М SS316 1/8'' (тип3) 3м*2.1мм Hayesep R 80/100меш для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 125"

    "Колонка М SS316, 6М (3+3)*2ММ, NAX 60/80 МЕШ для хроматографа Кристалл 5000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 126"

    "Фильтры обеззоленные «белая лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 55 мм, фильтрующая способность: не более 45 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 127"

    "Фильтры обеззоленные «белая лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 70 мм, фильтрующая способность: не более 45 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 128"

    "Фильтры обеззоленные «белая лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 90 мм, фильтрующая способность: не более 45 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 129"

    "Фильтры обеззоленные «белая лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 125 мм, фильтрующая способность: не более 45 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 130"

    "Фильтры обеззоленные «синяя лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 55 мм, фильтрующая способность: не более 100 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 131"

    "Фильтры обеззоленные «синяя лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 110 мм, фильтрующая способность: не более 100 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 132"

    "Фильтры обеззоленные «синяя лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 150 мм, фильтрующая способность: не более 100 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 133"

    "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 55 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 134"

    "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 70 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 135"

    "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 90 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 136"

    "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 125 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 137"

    "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 150 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 138"

    "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 180 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 139"

    "Бумага универсальная индикаторная, интервал изменения pH: 0 - 12,0 Шаг: 1 единица pH, В тубусе 100 индикаторных полосок, определение значения pH осуществляется при помощи визуального сравнения цвета полоски с эталонной шкалой, расположенной на упаковке с индикаторной бумагой. Цветная шкала на этикетке тщательно откалибрована в соответствии с цветами нанесенных на полоски индикаторов, или эквивалент"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 140"

    "Универсальная индикаторная бумага, для определения pH от 1 до 12 pH, предназначенная для определения кислотности и щелочности водных растворов с точностью до pH 1,0, полоски равномерно окрашены в жёлтый цвет (1 упак. - 100 полосок) или эквивалент"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 141"

    "Спринцовка рез. №1А (30-35мл), ПВХ, с мягким наконечником или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 142"

    "Термометр ртутный стеклянный ТН-7, с диапазоном измерения от 0 до 360 °С предназначен для определения температуры фракционирования светлых нефтепродуктов при их разгонке, Цена деления шкалы (°С): 1,00; Длина термометра (мм):350±10"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 143"

    "Термометр ТЛ-4, Диапазон измерений (°С): от -30 до 20 Термометрическая жидкость: ртуть Исполнение: 1 Цена деления: 0,1"

    Кол-во: 1.0

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    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082031
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с. Кижани (Ботлихский район) к с. Ичичали, с. Шабдух, с. Цунди Гумбетовского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Тантари – с. Чирката Гумбетовского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Игали – с. Цанатль с отводом к с. Кунзах Гумбетовского района Республики Дагестан" для нужд ООО "Газпром проектирование" (22/2.3/0008604/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с....
    177111
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    75 095 197
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082021
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый среднего давления д. Божонка - д. Белая Гора Новгородского района Новгородской области (22/2.3/0008579/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый...
    177110
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    23 694 413
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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