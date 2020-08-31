Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая" (АСЗ 02440)

Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"

Поставка лабораторного оборудования и расходных материалов для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"

Цена договора и требования к обеспечению

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Газпром СПГ Портовая Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Чаша выпарительная фарфоровая, 150 мл, 107х40 мм, ГОСТ 9147" Кол-во: 15.0

"Позиция 2" "Палочка стеклянная по ГОСТ 25336" Кол-во: 20.0

"Позиция 3" "Холодильник типа ХПТ по ГОСТ 25336" Кол-во: 5.0

"Позиция 4" "Фильтр ПОР-100 ГОСТ 25336" Кол-во: 10.0

"Позиция 5" "Промывалка из полиэтилена, для ополаскивания лабораторной посуды и принадлежностей струей воды,бесцвет., 500мл, ГОСТ 18481" Кол-во: 5.0

"Позиция 6" "Набор ареометров общего назначения, 14 шт от 600 до 2000 кг/м3, диапазон 100, ц.д. 1, дл. 310 (аналог АОН-2) HB1001 или эквивалент" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Калибровочные наборы гирь Г-2-210г (класс точности F1-1г-100г)" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Заглушка 8.632.195 для проверки герметичности в насадочных штуцерах термостата колонок в хроматографах Хроматэк-Кристалл 5000" Кол-во: 30.0

"Позиция 9" "Переходник 6.115.225 - адаптер металл. колонки 1/8'' (нар.диаметр 3.0-3.2 мм) под стандартный насадочный штуцер (рас-ный на насадочные колонки с нар.диаметром 5.0-5.5 мм). В комплекте с гайками 8.930.172, 8.930.284, муфтой 8.658.038-03, втулкой 8.223.013, втулкой. Для Кристалл 5000" Кол-во: 10.0

"Позиция 10" "Металлическая Втулка 8.223.013 с внутренним конусом. Для крепления насадочных колонок совместно с гайкой 8.930.172 и втулкой 8.220.380 для Кристалл 5000" Кол-во: 30.0

"Позиция 11" "Фторопластовая Мембран 7.010.009-01 механического РД 5.157.003 и 5.157.004. Входит в состав мембраны 5.892.003-01 (состоит из фторопластовой и резиновой мембран, винта, шайбы) для Кристалл 5000" Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Колонка защитная Shodex IC SI-90 G (PEEK) 10 x 4.6мм для Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Колонка защитная Shodex IC YS-50 10мм*4.6мм для Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Датчик ДТХ 5.182.016 - чувствительные элементы ДТХ. Сборка из 2-х датчиков 5.182.015 (аналог Лб 6.036.001) и 2-х датчиков 5.182.015-01 (аналог Лб 6.036.001-01). Разъем к усилителю плоский (К5000.1 с поворотной платформой, некоторые К5.2) для Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Виала 20мл (100шт/уп). Подходит для парофазных дозаторов Хроматэк" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Колонка М (тип 2) 1м*3мм (с длин. хвостовиком) Полисорб-1 0,25-0,5мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Феррулы для обеспечения герметичности мест соединений колонок к испарителям и детекторам - конические уплотнения, изготовленные из графита (<450°C) с отверстиями внутри 0.8мм, Vespel/Graphite для колонок 0.53мм, 10 шт./уп. для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Колонка М ss316 (тип 7) 2м*2мм, Porapak Q 80/100меш (спец. исполнение для дополнительного термостата колонок) для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Колонка М ss316 1/8'' (тип 7) 1м*2.1мм, Porapak Q 80/100меш (спец. исполнение для дополнительного термостата колонок) для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Доза Дз5к(1.16.1), V=5мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Доза Дз2к(1.16.1), V=2мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Доза Дз10к(1.16.1), V=10мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Доза Дз500(1.16.2),V=0,5 мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Лайнер представляет собой стеклянную трубку с чашей (для ручных инъекций), используется для управления потоком пробы в устройствах ввода образца в прибор; 99мм, 5шт./уп для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Лайнер для испарителя капиллярного, со стекловолокном, рекомендован для анализа ССЖ. Кольцо не входит. для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Колонка CR-5ms, 30м*0,25мм*0,25мкм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Колонка М ss316 2м*3мм, Hayesep N 80/100меш для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Колонка М 2м*3мм, CaA 0.2-0.4мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Колонка М ss316 (тип 3) сост. [0.5м*3мм Hayesep R 80/100меш] + [3м*3мм CaA 60/80меш] для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Колонка М ss316 (тип 3) сост. [0.5м*2мм Hayesep R 80/100меш] + [3м*2мм NaX 60/80меш] для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Колонка М ss316 (тип 3) 5м*2мм, 28% DC-200/500 на хромосорбе P AW 80/100 для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Колонка М ss316 (тип 3) 0.75м*2мм, 28% DC-200/500 на хромосорбе P AW 80/100меш для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Лайнер для испарителя капиллярного, кольцо не входит, обозначение 3.3-113р для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 5.0

"Позиция 34" "Фильтры мембранные ФМПА-0,45, 47 мм, из полиамида, размер пор 0,45 мкм, D=47мм,обладают химической устойчивостью к щелочным растворам и органическим растворителям" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Шприцевые фильтры используются для фильтрации жидкостей, газов и других материалов малого объема. Изготовлены из полипропиленового корпуса. 0.45 мкм 13мм нестерильный, 100/уп" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Чаша выпарительная фарфоровая, 250 мл, по ГОСТ 9147" Кол-во: 15.0

"Позиция 37" "Виалы вместимостью 4 см3, с завинчивающимися крышками, 15x45 мм, дно плоское, горло винтовое 13-425" Кол-во: 144.0

"Позиция 38" "Колбы мерные 1-1000-2, исп.1 без пробки 2 класс, ТС, по ГОСТ 1770" Кол-во: 20.0

"Позиция 39" "Колбы мерные 1-500-2, исполнение 1 - с одной меткой, без шлифа, без пробки, ТС, по ГОСТ 1770" Кол-во: 20.0

"Позиция 40" "Колбы мерные 1-250-2, исп.1 без пробки 2 класс, по ГОСТ 1770" Кол-во: 20.0

"Позиция 41" "Колбы мерные 1-100-2, исп.1 без пробки 2 класс, по ГОСТ 1770" Кол-во: 20.0

"Позиция 42" "Колбы мерные 1-50-2, исп.1 без пробки 2 класс, по ГОСТ 1770" Кол-во: 20.0

"Позиция 43" "Колбы мерные 2-50-1, исп.2, с одной меткой и пришлифованной пробкой по ГОСТ 1770" Кол-во: 20.0

"Позиция 44" "Колбы мерные 2-10-1, исп.2, с одной меткой и пришлифованной пробкой по ГОСТ 1770" Кол-во: 20.0

"Позиция 45" "Колба круглодонная КГП-3-1-250 ТХС по ГОСТ 25336" Кол-во: 5.0

"Позиция 46" "Колбы КН-1- 250-29/32, 250 мл, диаметр 85 мм, высота 135 мм, шлиф 29/32, шкала по ГОСТ 25336" Кол-во: 20.0

"Позиция 47" "Колбы КН-1- 250-29/32, 250 мл, диаметр 85 мм, высота 135 мм, шлиф 29/32, шкала по ГОСТ 25336" Кол-во: 20.0

"Позиция 48" "Цилиндр 1-500-2 исполнение 1 - носик и стеклянное основание вместимость (V=500 мл), второй класс точности по ГОСТ 1770" Кол-во: 5.0

"Позиция 49" "Цилиндр 1-250-2 исполнение 1 - носик и стеклянное основание вместимость (V=250 мл), второй класс точности по ГОСТ 1770" Кол-во: 5.0

"Позиция 50" "Цилиндр 1-100-2 исполнение 1 - носик и стеклянное основание вместимость (V=100 мл), второй класс точности по ГОСТ 1770" Кол-во: 5.0

"Позиция 51" "Цилиндр 1-25-2 исполнение 1 - носик и стеклянное основание вместимость (V=25 мл), второй класс точности по ГОСТ 1770" Кол-во: 5.0

"Позиция 52" "Пипетка 2-2-100 без деления с меткой, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, V=100 мл, по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29169" Кол-во: 10.0

"Позиция 53" "Пипетка 1-2-2-25 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=25 мл) по ГОСТ 29227" Кол-во: 10.0

"Позиция 54" "Пипетка 2-2-20 без деления с меткой, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, V=20 мл, по ГОСТ 29227" Кол-во: 10.0

"Позиция 55" "Пипетка 1-2-2-10 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=10 мл) по ГОСТ 29227" Кол-во: 10.0

"Позиция 56" "Пипетка 1-2-2-5 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=5 мл) по ГОСТ 29227" Кол-во: 10.0

"Позиция 57" "Пипетка 1-2-2-2 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=2 мл) по ГОСТ 29227" Кол-во: 10.0

"Позиция 58" "Пипетка 1-2-2-1 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=1 мл) по ГОСТ 29227" Кол-во: 10.0

"Позиция 59" "Пипетка 1-2-2-0,5 с расширенной градуировкой на частичный слив, исполнение 2 - с расширением, второй класс точности, номинальная вместимость (V=0,5 мл) по ГОСТ 29227" Кол-во: 10.0

"Позиция 60" "Бюретки 1-2-10 с автоматическим нулем и затемненной склянкой для реактива Фишера по ГОСТ 20292" Кол-во: 10.0

"Позиция 61" "Стаканы В-1-150 ТС, лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 150 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов реактивов, по ГОСТ 25336" Кол-во: 10.0

"Позиция 62" "Стаканы В-1-150 ТС, лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 50 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов реактивов, по ГОСТ 25336" Кол-во: 10.0

"Позиция 63" "Стаканчики для взвешивания СВ 19/9 (25х40), по ГОСТ 25336" Кол-во: 10.0

"Позиция 64" "Стаканы высокие с носиком, ТС (250 мл), по ГОСТ 25336" Кол-во: 10.0

"Позиция 65" "Воронки лабораторные В- 36 д/ст 150 мм, по ГОСТ 25336" Кол-во: 10.0

"Позиция 66" "Воронки лабораторные В- 56 д/ст 150 мм, по ГОСТ 25336" Кол-во: 10.0

"Позиция 67" "Воронки лабораторные В- 150 д/ст 150 мм, по ГОСТ 25336" Кол-во: 10.0

"Позиция 68" "Воронка лабораторная В-250-345, ТС, Диаметр воронки (30±3) мм, высота 345 мм, высота ножки 190 мм по ГОСТ 25336" Кол-во: 5.0

"Позиция 69" "Воронка ВФ-2-40-14/23 пор. 40 ТС, по ГОСТ 23932" Кол-во: 10.0

"Позиция 70" "Воронка ВФ-1-40, пор.160, ТС по ГОСТ 25336" Кол-во: 5.0

"Позиция 71" "Пробирка мерная П-2-15-14/23 пришлиф. По ГОСТ 1770" Кол-во: 5.0

"Позиция 72" "Колонка защитная Shodex IC YS-50 10мм*4.6мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 73" "Манометр кислородный ( с поверкой) 0-25МПа, кл.2,5, М12Х1,5) предназначен для измерения давления не агрессивных, не кристаллизующихся жидкостей, пара, газа в т.ч. Кислорода" Кол-во: 6.0

"Позиция 74" "Микрошприц для газовой хроматографии. Диапазон дозируемого объема-01-1 мкл, поршень в игле, конический конец иглы, цена деления 0,02мкл, габаритные размеры 195 мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Микрошприц для газовой хроматографии. Газоплотный, фиксированная игла, косоугольный срез Диапазон дозируемого объема 10-100 мкл, цена деления 2мкл, габаритные размеры 155 мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Система пробоотборная СП-2, для отбора проб природных и сточных вод, 1000 мл - объём отбираемой пробы; Вид пробоотборной ёмкости - бутыль стеклянная, объём 1 л, материал системы - сталь нержавеющая, полиамид; трос капроновый, диаметр 4 мм. или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок; скорость вращения ротора: 1000, 1500, 2000, 2700 об/мин., работа с максимальным объемом до 150 мл." Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Перемешивающее устройство (цифровой дисплей) для перемешивания невязких жидкостей в колбах, стаканах,бутылях и других емкостях; Число оборотов: от 100 до 3000 в минуту; Объем перемешиваемой жидкости: от 0,25 до 10 л." Кол-во: 2.0

"Позиция 79" "Регулятор давления баллонный Двухступенчатый баллонный редуктор с инертной металлической мембраной. Резьба вх. 3/4'' (для баллона 40л); резьба вых.внешн.М8х1 для трубки 3(3.2)мм. P(max, вых)=12атм. Рабочие газы: азот, аргон, воздух, гелий, кислород" Кол-во: 2.0

"Позиция 80" "Зажим пружинящий (Мора) для резиновых и др. эластичных трубок до 25 мм по ГОСТ 7995" Кол-во: 10.0

"Позиция 81" "Проволочные зажимы для стеклянных шлифов из нержавеющей стали, 29/32" Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Проволочные зажимы для стеклянных шлифов из нержавеющей стали, 29/26" Кол-во: 1.0

"Позиция 83" "Проволочные зажимы для стеклянных шлифов из нержавеющей стали, 24/29" Кол-во: 1.0

"Позиция 84" "Проволочные зажимы для стеклянных шлифов из нержавеющей стали, 14/23" Кол-во: 1.0

"Позиция 85" "ЭС-10301 лабораторный pH-электрод общего назначения: диапазон измерения (0…14) ед.рН, (-20…+20) рХ, (-4000…+40000) мВ, корпус - стеклянный, мембрана - сферическая или эквивалент" Кол-во: 2.0

"Позиция 86" "Пневмометрическая напорная трубка Пито (с поверкой), предназначена для измерений объемного расхода жидкости и газа в одной точке поперечного сечения цилиндрических труб, исполнение П (промышленное), L до 0,5 м вкл., (диапазон измерений 4 … 30 м/с)" Кол-во: 2.0

"Позиция 87" "Колонка Shodex IC SI-90 4E (PEEK) 250 x 4.0мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 88" "Колонка Shodex IC SI-90 4E (PEEK) 250 x 4.0мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 2.0

"Позиция 89" "Колонка BP-1 60m*0.25mm*0.5mkm для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 3.0

"Позиция 90" "Колонка CR-WAXms, 60м*0.32мм*0.5мкм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 91" "Колонка HP-INNOWax, 60m*0.53mm*1.0um для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 92" "Колонка НР-1MS (60m*0.25mm*0.25mkm для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 93" "Колонка М ss316 (тип 3) 5м*2мм, 15% DC-200/500 на HayeSep N 80/100меш для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 94" "Колонка Shodex IC YS-50 125мм*4.6мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 95" "Колонка Shodex IC SI-90 4E (PEEK) 250 x 4.0мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 96" "Колонка DB-1, 100m*0.25mm*0.5mkm для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 3.0

"Позиция 97" "Колонка HP-PLOT AL2O3/S, 50m*0.53mm*15mkm для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 98" "Колонка HP-PLOT AL2O3/S, 30m*0.53mm*15mkm для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 99" "Колонка Sol Gel-Wax, 30m*0.25mm*0.25 mkm Tmax не менее 260/280°C для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 3.0

"Позиция 100" "Колонка HP-PLOT AL2O3/KCL, 30m*0.53mm*15mkm для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 101" "Колонка GS-GasPro 30m*0.32mm для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Колонка CR-5, 50м*0.53мм*5.0мкм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 103" "Детектор ПФД (Пламенно-фотометрический детектор)(S) предел детектирования по сере не более 8,0*10-13 гS/c; максимальная температура не менее 400 оС; Возможность установки пламенно-ионизационного датчика для анализа углеводородов для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 104" "Капиллярная колонка BP-1, 60m*0.32mm*1.0um для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 105" "Детектор ПИД с усилителем,предел детектирования (по пропану) не более 1,1х10-12 гС/с Линейный диапазон не менее 107, Максимальная температура не менее 450°С Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига. Комплект гаек и муфт для подключения для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 106" "Детектор ДТП Предел детектирования (по пропану) не более 2*10-9 г/мл Максимальная температура не менее 350оС Автоматическая компенсация нулевой линии Автоматическая защита спиралей ДТП от перегрева для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 107" "Пробоотборник сорбционный типа КАРБОН, одноразовый пластиковый, имеет форму трубки: диаметр внутри составляет 4-5 мм.; снаружи диаметр 7 мм., длина 25-30 мм, внутри находится волокнистый углеродистый сорбент. В 1 упаковке- 150 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Манометр кислородный ( с поверкой) 0,1-2,5МПа,кл.2,5, М12Х1,5, устанавливается на кислородный редуктор" Кол-во: 6.0

"Позиция 109" "Колонка защитная Shodex IC SI-90 G (PEEK) 10 x 4.6мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 110" "Фильтр для различных пробоотборников для защиты от мех частиц при дозировании пробы в линию (трубку нар. диаметром 3 мм (М8) или 1,6 мм (М6). На выход резьба внутренняя. Включает комплект ЗИП 4.060.160 со сменными элементами для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 111" "Мембрана испарителя. Толщина 3мм, диаметр 11мм. Цвет – темно-красный. Изготавливается из импортных материалов. Эластичная, силиконовая, низкофонящая резина, Tмакс. 300С для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 112" "Микрошприц для газовой хроматографии. Диапазон дозируемого объема-02-10 мкл, поршень в игле, конический конец иглы, цена деления 0,02мкл, габаритные размеры 148 мм для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 2.0

"Позиция 113" "Виала V= 2мл, прозрачное стекло, с завинчивающейся крышкой и септой PTFE/Sil для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 30.0

"Позиция 114" "Индикатор расхода газа 5.183.004, автономный, на 1 поток для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Доза Дз750(1.16.1), V=0,75 мл для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Доза Дз200(1.16.1), V=0,2 мл для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 117" "Фильтр 20.0-01, очистка воздуха от органических примесей для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 118" "Фильтр 6.112.008-03 незаполненный для очистки анализируемого газа при заполнении необходимым сорбентом для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 119" "Фильтр 5.884.069 (по каналу пробы, устанавливается на РПС, как правило, перед обогреваемым трубопроводом. Предназначен для защиты кранов от мехнических примесей в газовой пробе для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 120" "Доза Дз1к(1.16.1), V= 1 мл для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 121" "Блок фильтров 5.884.012-02 двухканальный, с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 122" "Испаритель капиллярный для установки в хроматограф для храмотографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 123" "Колонка М SS316 Тип 11, 3М*2ММ, NAX 80/100 для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 124" "Колонка М SS316 1/8'' (тип3) 3м*2.1мм Hayesep R 80/100меш для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 125" "Колонка М SS316, 6М (3+3)*2ММ, NAX 60/80 МЕШ для хроматографа Кристалл 5000" Кол-во: 1.0

"Позиция 126" "Фильтры обеззоленные «белая лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 55 мм, фильтрующая способность: не более 45 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 127" "Фильтры обеззоленные «белая лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 70 мм, фильтрующая способность: не более 45 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 128" "Фильтры обеззоленные «белая лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 90 мм, фильтрующая способность: не более 45 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 129" "Фильтры обеззоленные «белая лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 125 мм, фильтрующая способность: не более 45 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 130" "Фильтры обеззоленные «синяя лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 55 мм, фильтрующая способность: не более 100 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 131" "Фильтры обеззоленные «синяя лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 110 мм, фильтрующая способность: не более 100 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 132" "Фильтры обеззоленные «синяя лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 150 мм, фильтрующая способность: не более 100 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 133" "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 55 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 134" "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 70 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 135" "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 90 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 136" "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 125 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 137" "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 150 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 138" "Фильтры обеззоленные «красная лента», представляют собой кружки, вырубленные из лабораторной фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026, обработанные кислотной смесью, диаметр 180 мм, фильтрующая способность: не более 25 сек. или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 139" "Бумага универсальная индикаторная, интервал изменения pH: 0 - 12,0 Шаг: 1 единица pH, В тубусе 100 индикаторных полосок, определение значения pH осуществляется при помощи визуального сравнения цвета полоски с эталонной шкалой, расположенной на упаковке с индикаторной бумагой. Цветная шкала на этикетке тщательно откалибрована в соответствии с цветами нанесенных на полоски индикаторов, или эквивалент" Кол-во: 5.0

"Позиция 140" "Универсальная индикаторная бумага, для определения pH от 1 до 12 pH, предназначенная для определения кислотности и щелочности водных растворов с точностью до pH 1,0, полоски равномерно окрашены в жёлтый цвет (1 упак. - 100 полосок) или эквивалент" Кол-во: 2.0

"Позиция 141" "Спринцовка рез. №1А (30-35мл), ПВХ, с мягким наконечником или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 142" "Термометр ртутный стеклянный ТН-7, с диапазоном измерения от 0 до 360 °С предназначен для определения температуры фракционирования светлых нефтепродуктов при их разгонке, Цена деления шкалы (°С): 1,00; Длина термометра (мм):350±10" Кол-во: 1.0