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    Главная / Торги / Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ФАВ 51868)

    Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ФАВ 51868)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:3017.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384899Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009384899

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0051868/ТГТомск

    Номер закупки

    0095/20/4.1/0051868/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ФАВ 51868)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.08.2020 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    51868_Документация КО ЕР_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384899Подведение итогов не позднее Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    22 751 040,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль оконечный шины LON. LON адаптер/терминатор со встроенным разъемом для быстрого доступа к LON шине. Адаптер имеет входы/выходы для подключения LON шины, а также съемный терминал для подключения диагностических LON устройств. Терминатор выбирается с помощью джампера (без терминатора / свободная топология / последовательное подключение). Монтаж на DIN-рейку."

    Кол-во: 61.0

    "Позиция 2"

    "Модуль дискретных выходов. Модуль с 6 релейными выходами Допусимая нагрузка на нормально открытый контакт: 19…250 Vac: 4 A резистивная или индуктивная, 1…24 Vdc: 4 A резистивная, 1 A индуктивная Допусимая нагрузка на нормально закрытый контакт: 19…250 Vac: 2 A резистивная, 1 A индуктивная, 1…24 Vdc: 2 A резистивная, 1 A индуктивная"

    Кол-во: 128.0

    "Позиция 3"

    "Модуль дискретных входов. Модуль с 12 дискретными входами Дискретные входы "сухой контакт"; Тоталайзер до 20 Гц."

    Кол-во: 158.0

    "Позиция 4"

    "Модуль аналоговых выходов. Модуль с 8 аналоговыми выходами • 0 … 10 V; • 2 … 10 V; • Дискретный выход 0V/10V; Модуль с 8 аналоговыми выходами и ручными потенциометрами"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Модуль аналоговых входов. Модуль с 8 аналоговыми входами • 0…10 Vdc, 2…10 Vdc; • 0/4…20 mA; • NTC20k; • PT1000-1 (-50…+150 °C); • PT1000-2 (0…+400 °C); • PT3000 (-50…+150 °C); • BALCO500 (-30…+120 °C); • Медленный дискретный сигнал."

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 6"

    "Колодки клеммные вспомогательные для распределения сигналов. Две группы по 7 клемм (модуль входов/выходов Excel 800 серии клеммные основания с клеммами под винт. 24 V max 12 A.)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Контроллер cо встроенным HMI (с панелью управления, 26 встроенных вводов/выводов) Класс защиты: IP20 (монтаж на стену с двумя крышками MVC-80-AC1); IP30 (монтаж на дверку шкафа управления с рамкой MVC-80-AC2); Класс пожарной безопасности: V0; Защита от механических ударов: Класс II; Номинальное импульсное напряжение: 300 В для цепей безопасного низкого напряжения (SELV), 2500 В для релейных выходов; Автоматическое срабатывание: типа 1.C; Класс программного обеспечения: Класс A; Универсальные входы: NTC 10 кОм и NTC 20 кОм / 0...10 В / медленный бинарный вход – 8 шт.; NTC 10 кОм и NTC 20 кОм / 0.10 В с фиксированной подтяжкой/медленный бинарный вход – 2 шт.; Бинарные входы: разомкнут = 24 В / замкнут 2,0 мА / суммарно 15 Гц – 4 шт.; Аналоговые выходы: 0.11 В (ток не более 1 мА) – 4 шт.; Бинарные выходы: релейный нормально разомкнутый контакт – 4 шт.; релейный нормально разомкнутый контакт (выдерживает высокий ток в момент включения) – 1 шт.; RS485-1, из"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 8"

    "Основание клеммное для модулей. Модуль с 6 релейными выходами Допустимая нагрузка на нормально открытый контакт: 19…250 Vac: 4 A резистивная или индуктивная, 1…24 Vdc: 4 A резистивная, 1 A индуктивная Допусимая нагрузка на нормально закрытый контакт: 19…250 Vac: 2 A резистивная, 1 A индуктивная, 1…24 Vdc: 2 A резистивная, 1 A индуктивная"

    Кол-во: 128.0

    "Позиция 9"

    "Основание клеммное для модулей. Модуль с 12 дискретными входами Дискретные входы "сухой контакт"; Тоталайзер до 20 Гц."

    Кол-во: 158.0

    "Позиция 10"

    "Основание клеммное для модулей. Модуль с 8 аналоговыми входами • 0…10 Vdc, 2…10 Vdc; • 0/4…20 mA; • NTC20k; • PT1000-1 (-50…+150 °C); • PT1000-2 (0…+400 °C); • PT3000 (-50…+150 °C); • BALCO500 (-30…+120 °C); • Медленный дискретный сигнал."

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 11"

    "Сетевая карта для частотных преобразователей. Реализует интерфейсы и протоколы LonWorks. Используется для частотных преобразователей серии NXL, HVAC, NXS, SmartDrive HVAC имеет 3-контактный штекер и гнезда для подключения оборудования серий NXL, HVAC, NXS, SmartDrive HVAC"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 12"

    "Преобразователь частотный. Частотные преобразователи для асинхронных электродвигателей, со встроенными RFI фильтрами. EMC и LVD совместимые. Инвертеры должны подходить для High/Low Overload (постоянный/переменный момент) применений. Для управления насосами и вентиляторами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обычно используется Low Overload ratings. Промышленные и технологические применения обычно требуют High Overload ratings. • Мощность 1,1...30 кВт. • Напряжение питания 400 V • Встроенные протоколы • Modbus RTU • LonWorks (опционально) • Profibus DP(опционально) • BACnet (опционально) • Modbus TCP(опционально) • N2(опционально) • CANopen(опционально) • DeviceNet(опционально) • Класс защиты IP 21/54"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 13"

    "Преобразователь частотный Частотные преобразователи серии NXL HVAC для асинхронных электродвигателей, со встроенными RFI фильтрами. EMC и LVD совместимые. Эта серия Инвертеров подходит для High/Low Overload (постоянный/переменный момент) применений. Для управления насосами и вентиляторами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обычно используется Low Overload ratings. Промышленные и технологические применения обычно требуют High Overload ratings. • Мощность 1,1...30 кВт. • Напряжение питания 400 V • Встроенные протоколы • Modbus RTU • LonWorks (опционально) • Profibus DP(опционально) • BACnet (опционально) • Modbus TCP(опционально) • N2(опционально) • CANopen(опционально)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Частотный преобразователь, 30кВт, 0-320Гц, Modbus RTU, трёхфазный, 400VAC, IP54 серии NXL HVAC"

    Кол-во: 2.0

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