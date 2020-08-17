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Номер извещения
32009384899
Уникальный номер закупки
20/4.1/0051868/ТГТомск
Наименование закупки
Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ФАВ 51868)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-27
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Filippova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова А. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384899Подведение итогов не позднее Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка систем передачи данных для объекта строительства "Томское ЛПУ МГ ООО "Томсктрансгаз" Объект № 6" для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
22 751 040,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 61.0
Кол-во: 128.0
Кол-во: 158.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 27.0
Кол-во: 128.0
Кол-во: 158.0
Кол-во: 34.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
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