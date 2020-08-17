Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Модуль оконечный шины LON. LON адаптер/терминатор со встроенным разъемом для быстрого доступа к LON шине. Адаптер имеет входы/выходы для подключения LON шины, а также съемный терминал для подключения диагностических LON устройств. Терминатор выбирается с помощью джампера (без терминатора / свободная топология / последовательное подключение). Монтаж на DIN-рейку." Кол-во: 61.0

"Позиция 2" "Модуль дискретных выходов. Модуль с 6 релейными выходами Допусимая нагрузка на нормально открытый контакт: 19…250 Vac: 4 A резистивная или индуктивная, 1…24 Vdc: 4 A резистивная, 1 A индуктивная Допусимая нагрузка на нормально закрытый контакт: 19…250 Vac: 2 A резистивная, 1 A индуктивная, 1…24 Vdc: 2 A резистивная, 1 A индуктивная" Кол-во: 128.0

"Позиция 3" "Модуль дискретных входов. Модуль с 12 дискретными входами Дискретные входы "сухой контакт"; Тоталайзер до 20 Гц." Кол-во: 158.0

"Позиция 4" "Модуль аналоговых выходов. Модуль с 8 аналоговыми выходами • 0 … 10 V; • 2 … 10 V; • Дискретный выход 0V/10V; Модуль с 8 аналоговыми выходами и ручными потенциометрами" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Модуль аналоговых входов. Модуль с 8 аналоговыми входами • 0…10 Vdc, 2…10 Vdc; • 0/4…20 mA; • NTC20k; • PT1000-1 (-50…+150 °C); • PT1000-2 (0…+400 °C); • PT3000 (-50…+150 °C); • BALCO500 (-30…+120 °C); • Медленный дискретный сигнал." Кол-во: 31.0

"Позиция 6" "Колодки клеммные вспомогательные для распределения сигналов. Две группы по 7 клемм (модуль входов/выходов Excel 800 серии клеммные основания с клеммами под винт. 24 V max 12 A.)" Кол-во: 4.0

"Позиция 7" "Контроллер cо встроенным HMI (с панелью управления, 26 встроенных вводов/выводов) Класс защиты: IP20 (монтаж на стену с двумя крышками MVC-80-AC1); IP30 (монтаж на дверку шкафа управления с рамкой MVC-80-AC2); Класс пожарной безопасности: V0; Защита от механических ударов: Класс II; Номинальное импульсное напряжение: 300 В для цепей безопасного низкого напряжения (SELV), 2500 В для релейных выходов; Автоматическое срабатывание: типа 1.C; Класс программного обеспечения: Класс A; Универсальные входы: NTC 10 кОм и NTC 20 кОм / 0...10 В / медленный бинарный вход – 8 шт.; NTC 10 кОм и NTC 20 кОм / 0.10 В с фиксированной подтяжкой/медленный бинарный вход – 2 шт.; Бинарные входы: разомкнут = 24 В / замкнут 2,0 мА / суммарно 15 Гц – 4 шт.; Аналоговые выходы: 0.11 В (ток не более 1 мА) – 4 шт.; Бинарные выходы: релейный нормально разомкнутый контакт – 4 шт.; релейный нормально разомкнутый контакт (выдерживает высокий ток в момент включения) – 1 шт.; RS485-1, из" Кол-во: 27.0

"Позиция 8" "Основание клеммное для модулей. Модуль с 6 релейными выходами Допустимая нагрузка на нормально открытый контакт: 19…250 Vac: 4 A резистивная или индуктивная, 1…24 Vdc: 4 A резистивная, 1 A индуктивная Допусимая нагрузка на нормально закрытый контакт: 19…250 Vac: 2 A резистивная, 1 A индуктивная, 1…24 Vdc: 2 A резистивная, 1 A индуктивная" Кол-во: 128.0

"Позиция 9" "Основание клеммное для модулей. Модуль с 12 дискретными входами Дискретные входы "сухой контакт"; Тоталайзер до 20 Гц." Кол-во: 158.0

"Позиция 10" "Основание клеммное для модулей. Модуль с 8 аналоговыми входами • 0…10 Vdc, 2…10 Vdc; • 0/4…20 mA; • NTC20k; • PT1000-1 (-50…+150 °C); • PT1000-2 (0…+400 °C); • PT3000 (-50…+150 °C); • BALCO500 (-30…+120 °C); • Медленный дискретный сигнал." Кол-во: 34.0

"Позиция 11" "Сетевая карта для частотных преобразователей. Реализует интерфейсы и протоколы LonWorks. Используется для частотных преобразователей серии NXL, HVAC, NXS, SmartDrive HVAC имеет 3-контактный штекер и гнезда для подключения оборудования серий NXL, HVAC, NXS, SmartDrive HVAC" Кол-во: 10.0

"Позиция 12" "Преобразователь частотный. Частотные преобразователи для асинхронных электродвигателей, со встроенными RFI фильтрами. EMC и LVD совместимые. Инвертеры должны подходить для High/Low Overload (постоянный/переменный момент) применений. Для управления насосами и вентиляторами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обычно используется Low Overload ratings. Промышленные и технологические применения обычно требуют High Overload ratings. • Мощность 1,1...30 кВт. • Напряжение питания 400 V • Встроенные протоколы • Modbus RTU • LonWorks (опционально) • Profibus DP(опционально) • BACnet (опционально) • Modbus TCP(опционально) • N2(опционально) • CANopen(опционально) • DeviceNet(опционально) • Класс защиты IP 21/54" Кол-во: 8.0

"Позиция 13" "Преобразователь частотный Частотные преобразователи серии NXL HVAC для асинхронных электродвигателей, со встроенными RFI фильтрами. EMC и LVD совместимые. Эта серия Инвертеров подходит для High/Low Overload (постоянный/переменный момент) применений. Для управления насосами и вентиляторами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обычно используется Low Overload ratings. Промышленные и технологические применения обычно требуют High Overload ratings. • Мощность 1,1...30 кВт. • Напряжение питания 400 V • Встроенные протоколы • Modbus RTU • LonWorks (опционально) • Profibus DP(опционально) • BACnet (опционально) • Modbus TCP(опционально) • N2(опционально) • CANopen(опционально)" Кол-во: 2.0