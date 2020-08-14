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Номер извещения
32009384401
Уникальный номер закупки
20/2.1/0034923/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту трансформатора на объекте Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.08.2020 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев П. П.
Место рассмотрения предложений
117647, РФ, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту трансформатора на объекте Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту трансформатора на объекте Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
267 521,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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