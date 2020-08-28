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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009383828
Уникальный номер закупки
20/4.3/0027006/ГЭкспо
Наименование закупки
Поставка презентационной продукции с нанесением логотипа для распространения на тематическом стенде в рамках проведения отраслевого мероприятия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.08.2020 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Контактный телефон
+7 812 455-02-61
Факс
+7 812 455-02-55
Адрес электронной почты
e.mikutskaya@gazpromexpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Микуцкая Е. А.
Место рассмотрения предложений
по месту нахождения Организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка презентационной продукции с нанесением логотипа для распространения на тематическом стенде в рамках проведения отраслевого мероприятия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
08.09.202008.09.2020 14:0008.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383828Подведение итогов не позднее Поставка презентационной продукции с нанесением логотипа для распространения на тематическом стенде в рамках проведения отраслевого мероприятияпо месту нахождения Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка презентационной продукции с нанесением логотипа для распространения на тематическом стенде в рамках проведения отраслевого мероприятия
Начальная цена
845 724,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
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