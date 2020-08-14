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Номер извещения
ГП008011
Уникальный номер закупки
20/2.1/0025406/УчебнЦ
Наименование закупки
Страхование средств транспорта (КАСКО) для нужд ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в 2020-2022 гг. 0025406
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Страхование средств транспорта (КАСКО) для нужд ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в 2020-2022 гг. 0025406
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 14:0019.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008011Подведение итогов не позднее Страхование средств транспорта (КАСКО) для нужд ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в 2020-2022 гг. 0025406Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование средств транспорта (КАСКО) для нужд ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в 2020-2022 гг. 0025406
Начальная цена
5 327 621,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧОУ ДПО Учебный центр ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ЧОУ ДПО Учебный центр ПАО Газпром
Адрес местонахождения
143522, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, Костровское с/п, Хволово, 15
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.0
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