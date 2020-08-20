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Номер извещения
32009384103
Уникальный номер закупки
20/2.1/0020551/ТГУхта
Наименование закупки
Проведение лабораторно-инструментальных исследований объектов медицинского назначения ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Республике Коми в 2021-2023 годах для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (20551)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Проведение лабораторно-инструментальных исследований объектов медицинского назначения ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Республике Коми в 2021-2023 годах для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384103Подведение итогов не позднее Проведение лабораторно-инструментальных исследований объектов медицинского назначения ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Республике Коми в 2021-2023 годах для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение лабораторно-инструментальных исследований объектов медицинского назначения ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Республике Коми в 2021-2023 годах для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
9 241 651,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 203.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 132.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 370.0
Кол-во: 370.0
Кол-во: 110.0
Кол-во: 366.0
Кол-во: 366.0
Кол-во: 78.0
Кол-во: 78.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 132.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 370.0
Кол-во: 370.0
Кол-во: 110.0
Кол-во: 366.0
Кол-во: 366.0
Кол-во: 78.0
Кол-во: 78.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 132.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 370.0
Кол-во: 370.0
Кол-во: 110.0
Кол-во: 366.0
Кол-во: 366.0
Кол-во: 78.0
Кол-во: 78.0
Кол-во: 30.0
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