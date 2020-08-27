Поставка технических газов для подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Свердловской и Челябинской области (лот 1)

Поставка технических газов для подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Свердловской и Челябинской области (лот 1)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Азот газообразный особой чистоты 1 сорт, 1,43 м3 в баллоне 10 л по ГОСТ 9293-74 с изм. 1, 2, 3" Кол-во: 7.15

"Позиция 2" "Азот газообразный особой чистоты 1 сорт, 5,7 м3 в баллоне 40л по ГОСТ 9293-74 с изм. 1, 2, 3" Кол-во: 22.8

"Позиция 3" "Азот газообразный технический 1 сорт, 5,7 м3 в баллоне 40л по ГОСТ 9293-74 с изм. 1, 2, 3" Кол-во: 34.2

"Позиция 4" "Аргон газообразный высший сорт, 6,2 м3 в баллоне 40л по ГОСТ 10157-2016" Кол-во: 31.0

"Позиция 5" "Аргон газообразный высокой чистоты, 6,2 м3 в баллоне 40 л, объемная доля аргона не менее 99,998%, объемная доля кислорода не более 0,0002%, объемная доля азота не более 0,0006%, объемная доля водяных паров не более 0,0003%" Кол-во: 18.6

"Позиция 6" "Ацетилен растворенный технический, объемная доля ацетилена не менее 98,8%, 2 сорт, 5-7,4 кг в баллоне 40л по ГОСТ 5457-75 с изм. 1, 2, 3" Кол-во: 44.4

"Позиция 7" "Гелий газообразный марки А или эквивалент, 5,7 м3 в баллоне 40 л, объемная доля гелия не менее 99,995%, объемная доля водорода не более 0,0001%, объемная доля азота не более 0,0005%, объемная доля водяных паров не более 0,0005%" Кол-во: 324.9

"Позиция 8" "Кислород газообразный технический 1 сорт, 6,3 м3 в баллоне 40л по ГОСТ 5583-78" Кол-во: 13230.0

"Позиция 9" "Углекислота высший сорт, 24 кг в баллоне 40л по ГОСТ 8050-85 с изм. 1, 2" Кол-во: 3000.0