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Номер извещения
32009382040
Уникальный номер закупки
20/1.1/0043593/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ по объектам "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции.", "Этап 7. Площадка эксплуатационной скважины №9Т.", "Этап 8. Площадка эксплуатационной скважины №10Т.", "Этап 9. Площадка эксплуатационной скважины №11Т.","Этап 10. Подземный резервуар 6Т.", "Этап 11. Подземный резервуар 7Т.", "Этап 12. Подземный резервуар 8Т.", "Этап 21. Узел регулирования давления газа." в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м." , для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/1.1/0043593/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/05.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.08.2020 18:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Novozhilov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов А. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Выполнение кадастровых работ по объектам "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции.", "Этап 7. Площадка эксплуатационной скважины №9Т.", "Этап 8. Площадка эксплуатационной скважины №10Т.", "Этап 9. Площадка эксплуатационной скважины №11Т.","Этап 10. Подземный резервуар 6Т.", "Этап 11. Подземный резервуар 7Т.", "Этап 12. Подземный резервуар 8Т.", "Этап 21. Узел регулирования давления газа." в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м." , для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382040Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по объектам "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции.", "Этап 7. Площадка эксплуатационной скважины №9Т.", "Этап 8. Площадка эксплуатационной скважины №10Т.", "Этап 9. Площадка эксплуатационной скважины №11Т.","Этап 10. Подземный резервуар 6Т.", "Этап 11. Подземный резервуар 7Т.", "Этап 12. Подземный резервуар 8Т.", "Этап 21. Узел регулирования давления газа." в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м." , для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ по объектам "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции.", "Этап 7. Площадка эксплуатационной скважины №9Т.", "Этап 8. Площадка эксплуатационной скважины №10Т.", "Этап 9. Площадка эксплуатационной скважины №11Т.","Этап 10. Подземный резервуар 6Т.", "Этап 11. Подземный резервуар 7Т.", "Этап 12. Подземный резервуар 8Т.", "Этап 21. Узел регулирования давления газа." в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м." , для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1 777 355,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 93000.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 522.0
Кол-во: 1190.0
Кол-во: 914.0
Кол-во: 210.0
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