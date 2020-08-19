"Позиция 1" "Газоанализатор портативный предназначен для измерения концентраций горючих газов (для измерения концентраций метана (CH4) в пределах 0-100%, кислорода (O2) в пределах 0-30% ) Приборы выполняют следующие функции: - непрерывное измерение и цифровая индикация контролируемых газовых компонентов; - подача световой, звуковой и вибро- сигнализации при достижении концентрацией контролируемых газов заданного порогового уровня; - запись и последующее отображение экстремальных значений концентраций за периодпосле включения; - функция «черного ящика» - запись результатов измерений в энергонезависимую память прибора; - передача результатов измерений на ПК, интерфейс USB; - индикация текущей даты и времени; - индикация атмосферного давления; - индикация неисправностей. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более - 115х70х35, масса, кг, не более - 0,25; Электрическое питание - от заряжаемого Li-Pol аккумуляторного блока; Диапазон температуры окружающей среды, град. цельсия - от минус 40 до плюс"

Кол-во: 109.0