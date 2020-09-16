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Номер извещения
32009382551
Уникальный номер закупки
20/4.3/0052808/ККНадежда
Наименование закупки
Поставка мяса птицы, субпродуктов, яиц для нужд ООО Курортный комплекс "Надежда"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-07-77
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
zakspec@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шеян Е. И.
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мяса птицы, субпродуктов, яиц для нужд ООО Курортный комплекс "Надежда"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мяса птицы, субпродуктов, яиц для нужд ООО Курортный комплекс "Надежда"
Начальная цена
9 193 051,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 650.0
Кол-во: 950.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 26000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 306000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 150.0
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