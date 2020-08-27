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Номер извещения
32009381890
Уникальный номер закупки
20/3/0036786/ГНедра
Наименование закупки
Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ и Ковыктинского ГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (0001/20/3/0036786/ГНедра/К/ГОС/Э/05.08.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ и Ковыктинского ГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202016.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381890Подведение итогов не позднее Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ и Ковыктинского ГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ и Ковыктинского ГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра»
Начальная цена
775 695 790,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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