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Номер извещения
32009381594
Уникальный номер закупки
20/4.3/0051437/ГПитание
Наименование закупки
Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0051437/ГПитание)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
e.v.novikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Е. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381594Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО "Газпром питание"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
16 228 785,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 216000.0
Кол-во: 50000.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 220.0
Кол-во: 112.0
Кол-во: 145.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 96.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 2200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1400.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 270.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 270.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 2600.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 320.0
Кол-во: 640.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 270.0
Кол-во: 270.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 102.0
Кол-во: 102.0
Кол-во: 102.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 210.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 210.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 580.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 6012.0
Кол-во: 6012.0
Кол-во: 396.0
Кол-во: 180.0
Кол-во: 108.0
Кол-во: 216.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 42.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 1020.0
Кол-во: 420.0
Кол-во: 420.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 144.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 6600.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 7800.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 2800.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 1100.0
Кол-во: 3500.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1300.0
Кол-во: 1400.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 20000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 7000.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
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