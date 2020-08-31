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    Главная / Торги / Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0051437/ГПитание)

    Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0051437/ГПитание)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО "Газпром питание"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009381594

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0051437/ГПитание

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0051437/ГПитание/К/ГОС/Э/05.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0051437/ГПитание)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.08.2020 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл. до 24.08.2020 (КО).docx

    Продл. до 31.08.2020 (КО).docx

    51437 Документация КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-21

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    e.v.novikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381594Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО "Газпром питание"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалейной, молочной продукции, яиц, безалкогольных напитков для нужд Чайковского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    16 228 785,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЯЙЦО КУРИНОЕ СТОЛОВОЕ ОТБОРНОЕ"

    Кол-во: 216000.0

    "Позиция 2"

    "Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (по 50 кг)"

    Кол-во: 50000.0

    "Позиция 3"

    "Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт (по 50 кг)"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 4"

    "Мука ржаная обдирная хлебопекарная (по 50 кг)"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 5"

    "Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (по 5 кг)"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 6"

    "Мука пшеничная хлебопекарная в/с 1 кг"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 7"

    "Мука пшеничная хлебопекарная в/с 2 кг"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 8"

    "ПОСЫПКА КОНДИТЕРСКАЯ СЕРДЕЧКИ КРАСНЫЕ 0,1-0,75"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "ПОСЫПКА КОНДИТЕРСКАЯ ЗВЕЗДЫ КРАСНЫЕ,БЕЛЫЕ,ЗЕЛЕНЫЕ 0,1-0,75 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "ПОСЫПКА КОНДИТЕРСКАЯ ЗВЕЗДЫ ЖЕЛТЫЕ ПЕРЛОМУТРОВЫЕ 0,1-0,75 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "САХАРНАЯ ПУДРА"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 12"

    "САХАРНАЯ ПУДРА НЕТАЮЩАЯ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 13"

    "СЕМЕНА КУНЖУТА БЕЛЫЕ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "СЕМЕНА КУНЖУТА ЧЕРНЫЕ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "СЕМЕНА ЛЬНА"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ОЧИЩЕННЫЕ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 17"

    "СЕМЕНА ТЫКВЫ ОЧИЩЕННЫЕ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 18"

    "СОДА ПИЩЕВАЯ 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 19"

    "СОЛОД РЖАНОЙ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 20"

    "СТАБИЛИЗАТОР КОНДИТЕРСКИЙ ТВОРОЖНЫЙ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 21"

    "СТАБИЛИЗАТОР КОНДИТЕРСКИЙ ТИРАМИСУ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 22"

    "СТАБИЛИЗАТОР КОНДИТЕРСКИЙ ШОКОЛАДНЫЙ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 23"

    "СТРУЖКА КОКОСОВАЯ ФАЙН"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 24"

    "УКРАШЕНИЯ ВАФЕЛЬНЫЕ БАБОЧКИ ЦВЕТНЫЕ С РИСУНКОМ МИКС"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 25"

    "УКРАШЕНИЯ ВАФЕЛЬНЫЕ МАРГАРИТКИ МИКС"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 26"

    "УКРАШЕНИЯ ВАФЕЛЬНЫЕ ПИОНЫ МИКС 2,4 см"

    Кол-во: 220.0

    "Позиция 27"

    "УКРАШЕНИЯ ВАФЕЛЬНЫЕ РОЗЫ БОЛЬШИЕ МИКС"

    Кол-во: 112.0

    "Позиция 28"

    "УКРАШЕНИЯ ВАФЕЛЬНЫЕ РОЗЫ МАЛЫЕ МИКС"

    Кол-во: 145.0

    "Позиция 29"

    "УКРАШЕНИЯ ВАФЕЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ ШИПОВНИКА МИКС"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 30"

    "ЦУКАТЫ ЦВЕТНЫЕ АНАНАСОВЫЕ КУБИКИ 3-5 мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 31"

    "ЦУКАТЫ ЦВЕТНЫЕ АНАНАСОВЫЕ КУБИКИ 8-10 мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 32"

    "ПОСЫПКА КОНДИТЕРСКАЯ РИС ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ 3-5 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 34"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ СИРЕНЕВЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 35"

    "КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 36"

    "КРЕМ-СЛИВКИ м.д.ж.27% РАСТИТЕЛЬНЫЕ 1 л"

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 37"

    "КРЕМ-СЛИВКИ м.д.ж. 29% РАСТИТЕЛЬНЫЕ 1 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 38"

    "МАК ПИЩЕВОЙ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 39"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ БЕЛАЯ 600 г"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 40"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ 600 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 41"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ 600 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 42"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ 600 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 43"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ КРАСНАЯ 600 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 44"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ ОРАНЖЕВАЯ 600 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 45"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ РОЗОВАЯ 600 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 46"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ СИНЯЯ 600 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 47"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ ФИОЛЕТОВАЯ 600 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 48"

    "МАСТИКА КОНДИТЕРСКАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ 600 г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ВАРЕНОЕ"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 50"

    "МУКА ОВСЯНАЯ"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 51"

    "ОРЕХ АРАХИС ДРОБЛЕНЫЙ ОБЖАРЕНЫЙ 2-3мм"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 52"

    "ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 53"

    "ПОВИДЛО ЯБЛОЧНОЕ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 54"

    "ПОСЫПКА КОНДИТЕРСКАЯ ШАРИКИ ЗОЛОТЫЕ 3 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "ПОСЫПКА КОНДИТЕРСКАЯ ШАРИКИ ЗОЛОТЫЕ 5 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "ПОСЫПКА КОНДИТЕРСКАЯ РАДУГА ШАРИКИ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 57"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ОГУРЦЫ марин.хруст. ст/б 680 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 58"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ОГУРЦЫ марин.хруст. ст/б 1375 г"

    Кол-во: 2200.0

    "Позиция 59"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ОГУРЦЫ марин.хруст. ж/б 3100 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 60"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ОЛИВКИ б/к ж/б 280 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 61"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ОЛИВКИ б/к ж/б 300 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 62"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ПАСТА ТОМАТНАЯ ст/б 1000 г"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 63"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ПАСТА ТОМАТНАЯ ж/б 770 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 64"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ СОУС СОЕВЫЙ пл/б 200 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 65"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ТОМАТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ в с/с ст/б 680 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 66"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ ст/б 680 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 67"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ТОМАТЫ ЧЕРРИ МАРИНОВАННЫЕ ст/б 680 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 68"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ТОМАТЫ ЧЕРРИ МАРИНОВАННЫЕ ст/б 370 мл"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 69"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ФАСОЛЬ БЕЛАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 400 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 70"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ФАСОЛЬ БЕЛАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 310 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 71"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ФАСОЛЬ КРАСНАЯ в с/с ж/б 400 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 72"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ФАСОЛЬ КРАСНАЯ в с/с ж/б 310 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 73"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ УКСУС 9% СТОЛОВЫЙ пл/б 1000мл"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 74"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ УКСУС 9% СТОЛОВЫЙ пл/б 500мл"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 75"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ХРЕН ЯДРЕНЫЙ пл/б 100 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 76"

    "КОНСЕРВЫ ФРУКТОВЫЕ АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА ж/б 580 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 77"

    "КОНСЕРВЫ ФРУКТОВЫЕ АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КУСОЧКИ ж/б 580 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 78"

    "КОНСЕРВЫ ФРУКТОВЫЕ АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КОЛЬЦА ж/б 850 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 79"

    "КОНСЕРВЫ ФРУКТОВЫЕ АНАНАСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ КУСОЧКИ ж/б 850 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 80"

    "КОНСЕРВЫ ФРУКТОВЫЕ ПЕРСИКИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В СИРОПЕ ст/б 580 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 81"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КОРНИШОНЫ ст/б 680 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 82"

    "ЧЕРЕШНЯ КОКТЕЙЛЬНАЯ С ВЕТОЧКОЙ КРАСНАЯ 950 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 83"

    "ШАРИКИ ЖЕЛЕЙНЫЕ КРАСНЫЕ 8-10 мм 0,9 кг"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 84"

    "ШАРИКИ ЖЕЛЕЙНЫЕ ЛИМОННЫЕ 8-10 мм 0,9 кг"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 85"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ АДЖИКА ДОМАШНЯЯ ст/б 280 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 86"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ АДЖИКА КАВКАЗСКАЯ ст/б 280 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 87"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ АДЖИКА ГРУЗИНСКАЯ ст/б 280 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 88"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ГОРЧИЦА РУССКАЯ ст/б 250 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 89"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ ст/б 250 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 90"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 400 г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 91"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ж/б 200 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 92"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ ст/б 370 мл"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 93"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ ж/б 360 г"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 94"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ ст/б 480 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 95"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КЕТЧУП КРАСНОДАРСКИЙ 750 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 96"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 750 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 97"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КЕТЧУП ШАШЛЫЧНЫЙ 750 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 98"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КЕТЧУП ШАШЛЫЧНЫЙ 450 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 99"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 450 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 100"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КЕТЧУП ТАТАРСКИЙ 450 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 101"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КУКУРУЗА ж/б 340 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 102"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КУКУРУЗА ж/б 200 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 103"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ МАСЛИНЫ б/к ж/б 280 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 104"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ МАСЛИНЫ б/к ж/б 300 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 105"

    "КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ КОРНИШОНЫ ст/б 370 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 106"

    "Макаронные изделия ригатоны 900 г"

    Кол-во: 270.0

    "Позиция 107"

    "Макаронные изделия вермишель длинная любительская (спагетти) 400 г"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 108"

    "Макаронные изделия виток 400 г"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 109"

    "Макаронные изделия перья 400 г"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 110"

    "Макаронные изделия ракушки 400 г"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 111"

    "Макаронные изделия ригатоны 400 г"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 112"

    "Макаронные изделия рожки 400 г"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 113"

    "Макаронные изделия спирали 400 г"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 114"

    "Соль Экстра 1 кг"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 115"

    "Приправа лист лавровый 10 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 116"

    "Приправа лист лавровый 20 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 117"

    "Приправа перец черный молотый 500 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 118"

    "Приправа зира 500 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 119"

    "Приправа для говядины 500 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 120"

    "Приправа для гриля 500 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 121"

    "Приправа для картофеля 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 122"

    "Приправа для курицы 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 123"

    "Приправа для моркови по - корейски 500 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 124"

    "Приправа для мяса 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 125"

    "Приправа для плова 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 126"

    "Приправа для рыбы 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 127"

    "Приправа для свинины 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 128"

    "Приправа для супов 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 129"

    "Приправа для шашлыка 500 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 130"

    "Макаронные изделия рожки мелкие 900 г"

    Кол-во: 270.0

    "Позиция 131"

    "Крупа горох колотый шлифованный"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 132"

    "Крупа гречневая ядрица"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 133"

    "Крупа манная"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 134"

    "Крупа перловая"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 135"

    "Крупа пшеничная"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 136"

    "Крупа пшено шлифованное"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 137"

    "Крупа рис длиннозерный шлифованный"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 138"

    "Крупа рис длиннозерный обработанный паром"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 139"

    "Крупа рис круглозерный шлифованный"

    Кол-во: 2600.0

    "Позиция 140"

    "Крупа овсяные хлопья геркулес"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 141"

    "Крупа ячневая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 142"

    "Крупа гречневая ядрица 800 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 143"

    "Крупа кукурузная 750 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 144"

    "Крупа перловая 800 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 145"

    "Крупа рис длиннозерный шлифованный 800 г"

    Кол-во: 320.0

    "Позиция 146"

    "Крупа рис круглозерный шлифованный 800 г"

    Кол-во: 640.0

    "Позиция 147"

    "Крупа фасоль красная 450 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 148"

    "Макаронные изделия вермишель"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 149"

    "Макаронные изделия перья"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 150"

    "Макаронные изделия рожки мелкие"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 151"

    "Макаронные изделия ригатоны"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 152"

    "Макаронные изделия спагетти"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 153"

    "Макаронные изделия вермишель 900 г"

    Кол-во: 270.0

    "Позиция 154"

    "Макаронные изделия спиральки 900 г"

    Кол-во: 270.0

    "Позиция 155"

    "ГЛАЗУРЬ КОНДИТЕРСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ ДИСКИ БЕЛЫЕ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 156"

    "ГЛЮКОЗНЫЙ СИРОП"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 157"

    "ДЖЕМ СО ВКУСОМ АБРИКОСА 1 кг"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 158"

    "ДЖЕМ СО ВКУСОМ ВИШНИ 1 кг"

    Кол-во: 102.0

    "Позиция 159"

    "ДЖЕМ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ 1 кг"

    Кол-во: 102.0

    "Позиция 160"

    "ДЖЕМ СО ВКУСОМ ПЕРСИКА 1 кг"

    Кол-во: 102.0

    "Позиция 161"

    "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 162"

    "ЖЕЛАТИН ПИЩЕВОЙ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 163"

    "ЖЕЛИРУЮЩИЙ ПОРОШОК"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 164"

    "ЗАГУСТИТЕЛЬ КОНДИТЕРСКИЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ НАЧИНОК"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 165"

    "ЗАКВАСКА-УЛУЧШИТЕЛЬ ДЛЯ ХЛЕБА"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 166"

    "КАКАО-ПОРОШОК АЛКАЛИЗОВАННЫЙ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 167"

    "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 168"

    "КИСЛОТА СОРБИНОВАЯ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 169"

    "КОНФИТЮР ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ АБРИКОСОВЫЙ"

    Кол-во: 210.0

    "Позиция 170"

    "КОНФИТЮР ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ КЛУБНИЧНЫЙ"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 171"

    "КОНФИТЮР ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ КЛЮКВЕННЫЙ"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 172"

    "КОНФИТЮР ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ЛИМОННЫЙ"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 173"

    "КОНФИТЮР ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПЕРСИКОВЫЙ"

    Кол-во: 210.0

    "Позиция 174"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ АЛЫЙ 100 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 175"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ГОЛУБОЙ 100 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 176"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 100 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 177"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 100 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 178"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ МАЛИНОВЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 179"

    "ГЛАЗУРЬ КОНДИТЕРСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ ДИСКИ"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 180"

    "Порошок горчичный 500 гр"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 181"

    "Сахар-песок 10 кг"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 182"

    "Сахар-песок 5 кг"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 183"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 67% ПРОВАНСАЛЬ 233 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 184"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 67% ОЛИВКОВЫЙ 233 г"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 185"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 67% ПРОВАНСАЛЬ 400 г"

    Кол-во: 580.0

    "Позиция 186"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 67% ПРОВАНСАЛЬ 744 г"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 187"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 6012.0

    "Позиция 188"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ ж/б 325 г"

    Кол-во: 6012.0

    "Позиция 189"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГУЛЯШ СВИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 396.0

    "Позиция 190"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ СО СВИНИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 191"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ В ЖЕЛЕ ж/б 325 г"

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 192"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА В БЕЛОМ СОУСЕ ж/б 325 г"

    Кол-во: 216.0

    "Позиция 193"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ дойпак 270 г ГОСТ"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 194"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ ж/б 380 г ГОСТ"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 195"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ дойпак 280 г ГОСТ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 196"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 5 л"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 197"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 1 л"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 198"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 0,9 л"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 199"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ 0,85 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 200"

    "АРОМАТИЗАТОР "РОМ""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 201"

    "ВАНИЛИН КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 202"

    "ВАФЕЛЬНЫЙ РОЖОК 110 мм 1/225 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 203"

    "ГЕЛЬ КОНДИТЕРСКИЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 204"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 0,4 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 205"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 0,33 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 206"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ ст/б 0,33 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 207"

    "КВАС ГАЗИРОВАННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 2 л"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 208"

    "КВАС ГАЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ОКРОШКИ 2 л"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 209"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ ГЛИНТВЕЙН 1,5 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 210"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ АРБУЗ И МЯТА 1,5 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 211"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ ПИНАКОЛАДА 1,5 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 212"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ МОХИТО 1,5 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 213"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ МАЛИНА 1,5 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 214"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ ИРЛАНДСКИЙ ЛИМОНАД 1,5 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 215"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ ЛИМОНАД 1,5 л"

    Кол-во: 1020.0

    "Позиция 216"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК 1,5 л"

    Кол-во: 420.0

    "Позиция 217"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ КОЛА 1,5 л"

    Кол-во: 420.0

    "Позиция 218"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ АПЕЛЬСИН 1,5 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 219"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ ПИНАКОЛАДА 0,5 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 220"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ МОХИТО 0,5 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 221"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ ИРЛАНДСКИЙ ЛИМОНАД 0,5 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 222"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ ЛИМОНАД 0,5 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 223"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК 0,5 л"

    Кол-во: 144.0

    "Позиция 224"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ КОЛА 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 225"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ АПЕЛЬСИН 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 226"

    "ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ 18,9 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 227"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 5 л"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 228"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 0,5 л"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 229"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 0,5 л"

    Кол-во: 6600.0

    "Позиция 230"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 1,5 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 231"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 1,5 л"

    Кол-во: 7800.0

    "Позиция 232"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 1,5 л"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 233"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ст/б 0,5 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 234"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА 0,45 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 235"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 6% ГРУША-МАНГО-ЗЛАКИ 140 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 236"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 6% КЛУБНИКА 140 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 237"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 6% ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 140 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 238"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 6% БРУСНИКА-КЛЮКВА 140 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 239"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 6% ЧЕРНИКА 140 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 240"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 0,5 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 241"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 33% ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 0,5 л"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 242"

    "СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ м.д.ж. 12% ГЛАЗИРОВАННЫЙ О СГУЩЕНЫМ МОЛОКОМ 45 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 243"

    "СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ м.д.ж. 12% ГЛАЗИРОВАННЫЙ С КЛУБНИКОЙ 45 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 244"

    "МАСЛО СЛИВОЧНОе м.д.ж. 72,5% 175г"

    Кол-во: 2800.0

    "Позиция 245"

    "МАСЛО СЛИВОЧНОЕ м.д.ж. 72,5% 180г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 246"

    "МАСЛО СЛИВОЧНОЕ м.д.ж. 72,5%"

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 247"

    "МАРГАРИН м.д.ж. 82% СТОЛОВЫЙ"

    Кол-во: 3500.0

    "Позиция 248"

    "СЫР м.д.ж. 40% КОСТРОМСКОЙ 250 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 249"

    "СЫР м.д.ж. 45% ПОШЕХОНСКИЙ 250 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 250"

    "СЫР м.д.ж. 45% РОССИЙСКИЙ 250 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 251"

    "СЫР м.д.ж. 50% ТИЛЬЗИТЕР 250 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 252"

    "СЫР м.д.ж. 45% ЭДАМ ЛЮКС 250 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 253"

    "СЫР м.д.ж. 40% ГАУДА ПРЕМИУМ 250 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 254"

    "СЫР м.д.ж. 40% ГОЛЛАНДСКИЙ 250 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 255"

    "СЫР м.д.ж. 45% ГОЛЛАНДСКИЙ"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 256"

    "СЫР м.д.ж. 45% КАВКАЗСКИЙ (АДЫГЕЙСКИЙ) МЯГКИЙ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 257"

    "СЫР м.д.ж. 50% РОССИЙСКИЙ"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 258"

    "ПРОДУКТ СЫРНЫЙ м.д.ж. 40% КОЛБАСНЫЙ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 259"

    "СЫР м.д.ж. 45% ПЛАВЛЕНЫЙ ФЕТАКСА 200 г ванна"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 260"

    "СЫР м.д.ж. 55% ПЛАВЛЕНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ 400 г ванна"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 261"

    "СЫР м.д.ж. 60% ТВОРОЖНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ 140 г ванна"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 262"

    "СЫР м.д.ж. 55% ПЛАВЛЕНЫЙ АССОРТИ ТРОЙНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 140 г круг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 263"

    "СЫР м.д.ж. 55% ПЛАВЛЕНЫЙ ВЕТЧИНА 140 г круг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 264"

    "СЫР м.д.ж. 55% ПЛАВЛЕНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ 140 г круг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 265"

    "СЫР м.д.ж. 45% ПЛАВЛЕНЫЙ АССОРТИ 150 г ломтики"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 266"

    "СЫР м.д.ж. 45% ПЛАВЛЕНЫЙ ВЕТЧИНА 150 г ломтики"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 267"

    "СЫР м.д.ж. 45% ПЛАВЛЕНЫЙ ЧИЗБУРГЕР 150 г ломтики"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 268"

    "СЫР м.д.ж. 55% СИРТАКИ ДЛЯ ГРЕЧЕСКОГО САЛАТА ОРИГИНАЛ 200 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 269"

    "СЫР м.д.ж. 55% СИРТАКИ ДЛЯ ГРЕЧЕСКОГО САЛАТА ОРИГИНАЛ 330 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 270"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС 0,45 л"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 271"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ 130 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 272"

    "МАСЛО м.д.ж. 82,5% СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ 175 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 273"

    "КЕФИР м.д.ж. 1% 930 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 274"

    "ВАРЕНЕЦ м.д.ж. 4% 200 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 275"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,905 л"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 276"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,906 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 277"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ 0,905 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 278"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 180 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 279"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 180 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 280"

    "ПУДИНГ м.д.ж. 3% СО ВКУСОМ ВАНИЛИ 120 г"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 281"

    "ПУДИНГ м.д.ж. 3% ШОКОЛАДНЫЙ 120 г"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 282"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 220 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 283"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 220 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 284"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ГРУШЕЙ 130 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 285"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 2% ЗЕРНЕНЫЙ ДЛЯ САЛАТА 100 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 286"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С МАЛИНОЙ 130 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 287"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ЧЕРЕШНЕЙ 130 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 288"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 4% КЛАССИЧЕСКИЙ 120 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 289"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 3,5% БРУСНИКА-МАЛИНА 120 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 290"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 3,5% ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО-КОРИЦА 120 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 291"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 3,5% ОТРУБИ-ЗЛАКИ-ОРЕХИ 120 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 292"

    "ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ м.д.ж. 3,5% ЧЕРЕШНЯ 120 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 293"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 4% 200 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 294"

    "РЯЖЕНКА м.д.ж. 4 % 200 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 295"

    "ПРОСТОКВАША м.д.ж.4% 200 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 296"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,973 л (1000 гр)"

    Кол-во: 20000.0

    "Позиция 297"

    "РЯЖЕНКА м.д.ж. 4 % 0,4 л"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 298"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 250 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 299"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 200 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 300"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 1 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 301"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 500 г"

    Кол-во: 7000.0

    "Позиция 302"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 10% ДЛЯ КОФЕ порционные 10 г"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 303"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 0,9 л"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 304"

    "СНЕЖОК м.д.ж. 3,2% 0,4 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 305"

    "БИОКЕФИР м.д.ж. 1% ФИТНЕС"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 306"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА 0,45 л"

    Кол-во: 200.0

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