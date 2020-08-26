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Номер извещения
32009381216
Уникальный номер закупки
20/5.4/0028476/ГНедра
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия хранилищ №1, №3 на складе ВМ по адресу: ЯНАО, Пуровский район, район станции Фарафонтьевская для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
i.spiridonova@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова И. И.
Место рассмотрения предложений
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
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Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия хранилищ №1, №3 на складе ВМ по адресу: ЯНАО, Пуровский район, район станции Фарафонтьевская для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202017.09.2020 12:0017.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381216Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия хранилищ №1, №3 на складе ВМ по адресу: ЯНАО, Пуровский район, район станции Фарафонтьевская для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром недра"117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия хранилищ №1, №3 на складе ВМ по адресу: ЯНАО, Пуровский район, район станции Фарафонтьевская для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Начальная цена
1 088 604,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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