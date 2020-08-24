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Номер извещения
ГП008010
Уникальный номер закупки
20/2.1/0052998/Газмаш
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемных сооружений для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 49244 7-41-40
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
bf-okz@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земскова А. С.
Место рассмотрения предложений
Владимирская обл., Александровский р-он, п. Балакирево, ул.Заводская, д.10
Закупки и тендеры 78
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемных сооружений для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 08:0002.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008010Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемных сооружений для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская обл., Александровский р-он, п. Балакирево, ул.Заводская, д.10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемных сооружений для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
504 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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