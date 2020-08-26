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Номер извещения
32009381229
Уникальный номер закупки
20/5.4/0044898/ГНедра
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту оборудования серии "Каскад" для нужд ПФ"Приволжскгазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
i.spiridonova@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова И. И.
Место рассмотрения предложений
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
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Выполнение работ по ремонту оборудования серии "Каскад" для нужд ПФ"Приволжскгазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202021.09.2020 21:0021.09.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381229Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту оборудования серии "Каскад" для нужд ПФ"Приволжскгазгеофизика" ООО "Газпром недра"117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту оборудования серии "Каскад" для нужд ПФ"Приволжскгазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Начальная цена
1 633 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
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