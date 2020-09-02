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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009380607
Уникальный номер закупки
20/4.5/0048371/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 48371)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.08.2020 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Начальная цена
19 648 115,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
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