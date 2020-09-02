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    Главная / Торги / Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 48371)

    Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 48371)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 09:3002.09.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009380607

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0048371/ТГМосква

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0048371/ТГМосква/ПР/ГОС/Э/05.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 48371)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.08.2020 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскрытия 02.09-16.09.docx

    48371_Документация МИ ЕР_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202016.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380607Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    19 648 115,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дефектоскоп предназначен для ультразвукового контроля основного металла и сварных соединений листовых элементов, труб, котлов и других конструкций, измерения толщины изделий из металла и других материалов, а также для вихретокового контроля конструкций из электропроводящих материалов. длительность развертки может быть установлена дефектоскопом автоматически, исходя из длительности строба. 2.установка скорости ультразвуковых колебаний в зависимости от выбранного материала и угла ввода 3.корректировка частоты следования зондирующих импульсов 4.полуавтоматический режим настройки глубиномера и чувствительности СТОП-КАДР заморозка всех сигналов на экране 2.ОГИБАЮЩАЯ все пришедшие сигналы остаются на экране 3.ЛУПА просмотр участка А-развертки в увеличенном масштабе 4.РАДИОСИГНАЛ просмотр сигнала в недетектированном виде 5.УЧЕТ КРИВИЗНЫ автоматический учет кривизны поверхности объекта контроля при расчете координат дефекта "

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Дефектоскоп ультразвуковой Частота (0,6); 1,25; 1,8; 2,5; 5,0 МГц; Диапазон значений толщин (прямым ПЭП по стали) 3 … 5000 мм; Регулировка усиления 100 ( шаг 1 дБ); Регулировка ВРЧ 40 дБ; Индикатор жк(подсвечиваемый); Отраженные сигналы: А-развертка; огибающая А-развертка; зафиксированная А-развертка; электронная «лупа»; В-развертка (положение дефектов по длине и высоте для сканируемого сечения. Отображаемая информация параметры дефекта: координаты дефекта (мм), значение амплитуды отраженных сигналов (дБ), параметры настройки подсказки. Размеры дисплея 120×64 мм. Звукоиндикация - Головные наушники. Запоминающее устройство - 100 настроек на контроль конкретных объектов; 100 протоколов диагностики с кадром А-развертки; 30 протоколов диагностики с кадром В-развертки. ПК порт RS 232. ПО- ОС Windows -95, -98. Электропитание встроенная АКБ; сеть 220 В (с зарядом АКБ). ЗУ интегрированное . Ресурс работы от АКБ 8 ч. Рабочие температуры (от исполнения) -10 … +50 °, -20 … +50 °С, -3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Аппарат рентгеновский Величина анодного напряжения на рентгеновской трубке рентгеновского аппарата не более 250 кВ. Размер фокусного пятна должен быть не более 2,0 мм. Просвечивающая способность металла (типа стали) при рентгенографии с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами при расстоянии от торца рентгеновского блока до пленки 0,7 м должна составлять не менее 50 мм стали. Разрешающая способность при регистрации на пленку типа STRUCTURIX D7 PB VACUPAC (в вакуумной кассете со свинцовыми экранами) с расстояния 0.5 м при времени экспозиции 400 секунд должна быть не хуже 5 п.лин./мм. Чувствительность контроля при просвечивании стали толщиной 10-29 мм должна быть не хуже 2%. Угол излучения аппарата должен составлять – не менее 60х10 град при работе с щелевым коллиматором и не менее 180 град при работе без коллиматоров. Установка времени экспозиции должна осуществляться с помощью электромеханического таймера. Питание аппарата должно осуществляется о"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Анализатор точки росы ручной, визуальный, конденсационный гигрометр с электронным охлаждением зеркала — лучший вариант для оперативного контроля точки росы по воде и углеводородам. Управление прибором обеспечивает измерение точки росы и температуры конденсации углеводородов. Опросной лист ГТК-2015/ОНТМ-ИТЦ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Газоанализатор предназначен для автоматического измерения концентрации оксидов азота NO, NO2, NOx в атмосферном воздухе.Оксид азота (NO) диапазон измерения не менее 0 – 10 мг/м3, погрешность измерения не более ±25% Диоксид азота (NO2) диапазон"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Газоанализатор для измерения массовой концентрации суммы углеводородов (СН) в пересчёте на метан, метана (СН₄) и суммы углеводородов за вычетом метана (НCH) в атмосферном воздухе Газоанализатор поставляется в комплекте с генератором водорода Элдис-130"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Портативный промышленный рентгеновский аппарат c панорамным выходом излучения Анодное напряжение 100 – 250 кВ; Анодный ток 1-5 мА (шаг 0,1 мА); Размер фокусного пятна 3,5х1,5 мм; Рабочая диаграмма излучения 40х360° Максимальная анодная мощность 1000 Вт Масса моноблока 23 кг; Масса блока питания и управления 10 кг Состав: Блок излучателя (БИ, моноблок) – 1 шт.; Блок питания и управления (БПУ) – 1 шт.; Пульт дистанционного управления (ПДУ) – 1 шт.; Защитный кожух – 1 шт.; Комплект кабелей – 1 компл.; Штатив – 1 шт.; Устройство крепления к трубе – 1 шт.; Шасси для перемещения внутри трубы с системой автономного питания – 1 компл.; Муфта-коллиматор – 1 шт.; Съемная ручка излучателя; Транспортный футляр – 2 шт. "

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Манометр средняя наработка на отказ; не менее 150000 часов; - средний срок службы: не менее 15 лет; - пылевлагозащита: IP65; - гарантийный срок: 5 лет; - многофункциональный цифро-графический ЖК- индикатор с подсветкой - вид исполнения: взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь»; - вид измеряемого давления: дифференциальное; - климатическое исполнение: не хуже –25…+70 С; - верхний предел измерений: 100 кПа; - количество диапазонов измерений: 4; - предел допускаемой основной погрешности: ±(0,25+одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений); - резьба штуцера: М20; - кронштейн для крепления :да; - комплект монтажных частей: да; - поверка: да. "

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 9"

    "Аппарат рентгеновский переносной импульсный панорамного излучения, на принципе. взрывной электронной эмиссии в рентгеновской трубке с холодным катодом. Напряжение на трубке- 250кВ Max. толщина просвечиваемого материала по стали: с применением пленки в комбинации со свинцовыми экранами до 40мм с применением пленки в комбинации с флуоресцентными экранами до 80мм Направленное и панорамное просвечивание. УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при t от - 40 до + 50°С, атмосферном давлении 101,3+5,3-25,6 кПа 760+40-200 мм рт.ст., относительной влажности воздуха до 100% при t= 25° С и при более низких t. Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии 500±20 мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1000 имп. не менее 1500 мР. Интервал времени, в течении которого будут набраны 1000 импульсов, соответствует 1,5 мин. при напряжении 220±2 В. Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке 250…270 кВ Диаметр фокусного пятна:2 мм Напряжение 220В,50Гц батарея:24В Диапазон экспозиций: "

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 10"

    "Переносной рентгеновский аппарат постоянного потенциала с торцевым выходом излучения Анодное напряжение 100 – 230 кВ; Анодный ток 0,2-1,0 мА; Диаграмма коническая, 135ᴼ Глубина проникновения не менее 22 мм (AGFA D7(Pb), D=2, FFD=700мм, 10 минут, сталь) Масса моноблока (без рукояток) – 6-10 кг Световая индикация рентгена Состав: Блок излучателя (БИ); Блок питания и управления (БПУ); Пульт дистанционного управления (ПДУ); Кабель ПДУ – 50м; Кабель БИ – 10м; Кабель сетевой - 1,7 м; Свинцовый защитный кожух; Съемная ручка излучателя; Транспортный футляр – 2шт. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Ультразвуковой дефектоскоп нового поколения в специально разработанном ударопрочном корпусе с классом защиты IP65 . Дефектоскоп имеет вход энкодера, позволяющий подключать различные сканеры для построения B-сканов и TOFD развертки контролируемого участка изделия, морозостойкий современный экран с цветной TFT матрицей 640х480, великолепным быстродействием и широким углом обзора. Набор функций включает в себя: автоматическую калибровку преобразователя, функции ВРЧ, АРК, АРД с привязкой по чувствительности, Б-скан, TOFD, режим огибающей, большую память результатов, высокоскоростной интерфейс с ПК. Ультразвуковой дефектоскоп позволяет измерять толщину изделий с большой точностью и обладает всеми функциями по документированию результатов УЗ контроля. Развертка мин.: 0 - 2 мкс (0-5,9 мм) макс.: 0 - 2000 мкс (0 - 5950 мм, сталь) с шагом 0.01, 0.1, 1, 10 и 100 Задержка от -5 мкс до 2000 мкс с шагом 0.01, 0.1, 1, 10 и 100 мкс Максимальная длина контролируемого материала (сталь до 4500 мм "

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 12"

    "Переносной рентгеновский аппарат Панорамный. Северное исполнение. Глубина проникновения не менее 32 мм (AGFA D7(Pb), D=2, FFD=700мм, 10 минут, сталь). Анодное напряжение 70-200 кВ; Анодный ток 1 -5 мА; Анодная мощность 900 Вт; Диаграмма излучения 40 х 360ᴼ; Масса моноблока – 15-19 кг; Масса блока питания и управления – 6-9 кг; Длина моноблока (без рукояток) 750-800 мм; Длина моноблока (без рукояток) – 150-200 мм; Размер блока питания и управления с ручками – 500-570х400-440х200-250 мм Состав: Блок излучателя (БИ); Блок питания и управления; (БПУ) с лампой-вспышкой на крышке; Пульт дистанционного управления с четырехстрочным дисплеем (ПДУ); Кабель ПДУ – 50м; Кабель БИ – 20м; Кабель сетевой - 1,7 м; Муфта-коллиматор; Транспортный футляр – 2шт."

    Кол-во: 1.0

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    1
    Регион:
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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