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Номер извещения
32009380464
Уникальный номер закупки
20/5.4/0046405/ПРУренгой
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту строительно-дорожных машин для нужд филиала Надымское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на 2020 г. Закупка для СМСП. №0067/20/5.4/0046405/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.08.2020 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-67-93
Факс
Адрес электронной почты
tender@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудрявцева Н. С.
Место рассмотрения предложений
г.Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту строительно-дорожных машин для нужд филиала Надымское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на 2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 14:0025.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380464Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту строительно-дорожных машин для нужд филиала Надымское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на 2020 г.г.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту строительно-дорожных машин для нужд филиала Надымское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на 2020 г.
Начальная цена
1 213 852,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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