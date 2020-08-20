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    Главная / Торги / Оказание услуг передвижной компрессорной станцией СДА-10/251 (или эквивалент) в ЯНАО для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0046474/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020

    Оказание услуг передвижной компрессорной станцией СДА-10/251 (или эквивалент) в ЯНАО для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0046474/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380445Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг передвижной компрессорной станцией СДА-10/251 (или эквивалент) в ЯНАО для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0046474/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009380445

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0046474/ПРУренгой

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0046474/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг передвижной компрессорной станцией СДА-10/251 (или эквивалент) в ЯНАО для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0046474/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.08.2020 13:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника МИ 46474.7z

    Продление МИ итоги на 09.09.20.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-31

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Sinykov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синюков А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг передвижной компрессорной станцией СДА-10/251 (или эквивалент) в ЯНАО для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0046474/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380445Подведение итогов не позднее Оказание услуг передвижной компрессорной станцией СДА-10/251 (или эквивалент) в ЯНАО для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0046474/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг передвижной компрессорной станцией СДА-10/251 (или эквивалент) в ЯНАО для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0046474/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/05.08.2020

    Начальная цена

    30 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1.0

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