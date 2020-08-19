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Номер извещения
32009380306
Уникальный номер закупки
20/2.1/0051509/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Оказание услуг по реагированию на тревожные сообщения, поступающие с ГРС г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск Малоистокского ЛПУМГ и техническое обслуживание комплекса технических средств охраны для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/2.1/0051509/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/05.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.08.2020 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ловцов а. а.
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по реагированию на тревожные сообщения, поступающие с ГРС г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск Малоистокского ЛПУМГ и техническое обслуживание комплекса технических средств охраны для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380306Подведение итогов не позднее Оказание услуг по реагированию на тревожные сообщения, поступающие с ГРС г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск Малоистокского ЛПУМГ и техническое обслуживание комплекса технических средств охраны для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по реагированию на тревожные сообщения, поступающие с ГРС г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск Малоистокского ЛПУМГ и техническое обслуживание комплекса технических средств охраны для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
167 296,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6576.0
Кол-во: 17520.0
Кол-во: 17520.0
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