Оказание услуг по реагированию на тревожные сообщения, поступающие с ГРС г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск Малоистокского ЛПУМГ и техническое обслуживание комплекса технических средств охраны для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/2.1/0051509/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/05.08.2020

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009380306 Уникальный номер закупки 20/2.1/0051509/ТГЕкатеринб Номер закупки 0035/20/2.1/0051509/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/05.08.2020 Наименование закупки Оказание услуг по реагированию на тревожные сообщения, поступающие с ГРС г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск Малоистокского ЛПУМГ и техническое обслуживание комплекса технических средств охраны для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/2.1/0051509/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/05.08.2020 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 51509 МИ Реаг трев сооб Малист.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ" Юридический адрес 620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14, Почтовый адрес 620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14 Контактный телефон +7 343 287-21-89 Факс +7 343 287-22-04 Адрес электронной почты A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица ловцов а. а. Место рассмотрения предложений 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru