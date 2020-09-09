Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Измеритель прочности бетона, должен позволять контролировать прочность и однородность бетона и раствора методом ударного импульса. Диапазон измерения прочности бетона от 3 до 100 Мпа, пределы допустимой относительной погрешности измерения прочности ±8 %. Измеритель прочности бетона должен поставляться поверенными, иметь действующее свидетельство о первичной поверке, предоставляемое с комплектом поставки." Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Твердомер реализует измерения в основных, стандартизованных в России шкалах твердости HB, HRC, HV. Так же контроль по шкалам HRA, HRB, HL, HSD и пределу прочности (МПа, пересчет по ГОСТ 22791-77). Предусмотрена возможность программирования пользователем собственных шкал.Параметры: Диапазон измерений (стандартное исполнение) по Роквеллу: 20 - 70 HRC по Бринеллю: 90- 460 HB по Виккерсу: 230 - 940 HV. Погрешность измерений: по Роквеллу: 2 HRC , по Бринеллю: в диапазоне 90 - 180 HB 10 HB, в диапазоне 180 - 250 HB 15 HB, в диапазоне 180 - 250 HB 20 HB, по Виккерсу: в диапазоне 240 - 500 HV 15 HV, в диапазоне 500 - 800 HV 20 HV, в диапазоне 800 - 940 HV 20 HV. Диаметр площадки для установки датчика: на плоскости 1 мм, в пазу (глухом отверстии) 5 мм. Число замеров для вычисления среднего значения: 1 – 99. Количество алгоритмов отброса результатов не корректно совершенных замеров 3. Информация, дополнительно выводимая на дисплей в процессе измерения (определяется пользователем): результаты ст" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Универсальный портативный электромагнит AC/DC. Рабочее магнитное поле: переменное, постоянное. Питание переменное магнитное поле: от сети 220В, постоянное магнитное поле: от блока AL-18 Токпеременное поле: 1,5 А постоянное поле: 3A. Подъемная сила при расстоянии между полюсами 140мм переменное поле: 10 кг, постоянное поле: 38 кг. Максимальная зона контроля 250 мм. Размагничивание автоматическое. Габаритные размеры электромагнит: 205 х 50 х 200 мм аккумуляторный блок AL-18: 115 х 55 х 200 мм. Масса электромагнит: 3,7 кг аккумуляторный блок AL-18: 0,9 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Анемометр + Люксметр + Яркомер + УФ-радиометр + Термогигрометр предназначен для измерения, как фотометрических параметров, так и основных параметров микроклимата: яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов), освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В), скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха, с выводом данных на ПК. В приборе реализована опция измерения усреднённого за определённый промежуток времени (100 с) скорости движения воздуха . Приборы укомплектованы кабелем USB и диском с ПО." Кол-во: 8.0

"Позиция 5" "Толщиномер ультразвуковой должен быть, предназначен для измерения толщины изделий из металла, пластика и изделий с высоким затуханием ультразвука, измерять толщину металлических изделий через лакокрасочное покрытие. Уметь работать в режиме отображения результатов измерений в виде цифровых значений или в режиме с графическим отображением А-Скана сигнала, также работать с раздельно-совмещенными преобразователями и совмещенными преобразователями. Диапазон измеряемых толщин от 0,7 до 300 мм. Температурный диапазон эксплуатации от минус 20 до плюс 50 ℃, при относительной влажности до 85 %. Толщиномер ультразвуковой должен поставляться поверенным. В комплекте с поставляемой документацией должно поставляться свидетельство о первичной поверке." Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Стационарный негатоскоп повышенной яркости предназначен для визуального просмотра рентгеновских, радиографических снимков, фотопластин и фотопленок большой оптической плотности. Особенности: Индикация установленного диапазона яркости. Эффективная комплексная тепловая защита радиографических снимков. Режим временного гашения экрана с плавным автоматическим включением на ранее установленный диапазон яркости. Области применения: радиография; радиографический контроль качества сварных соединений; выявление дефектов при неразрушающем контроле. Размер экрана, мм 400x120.Максимальная яркость, кд/м2, не менее 100000. Максимальная яркость типовая, кд/м2 160000. Диапазон регулирования яркости, кд/м2 20 000 ÷ 100 000. Питание, В/Гц 220 ± 20/50. Потребляемая мощность, Вт, не более 2000. Габаритные размеры, мм 530x270x300. Масса, не более, кг 8." Кол-во: 5.0

"Позиция 7" "Цифровой радиографический денситометр предназначен для измерения оптической плотности радиографических снимков на негатоскопах, оборудованных лампами накаливания или галогенными лампами. Применяется в стационарных, полустационарных и передвижных лабораториях контроля качества сварки. Примененная встроенная система «ПОРОГ» со световым индикатором, позволяет устанавливать и вводить в память прибора заданное пороговое значение оптической плотности (например, по канавочному эталону чувствительности) и проводить идентификацию дефектных участков объекта контроля по световому индикатору, Компактность, простота измерения оптической плотности и надёжность делают денситометр особенно эффективным для использования при расшифровке радиографических снимков в трассовых условиях строительства и ремонта трубопроводов, на объектах энергетики и других областях. Диапазон измерения оптической плотности,Б 0,1 – 4,0 Номинальная площадь измеряемого поля потемнения, мм2 0,5 Цена младшего разряда индикатора,Б" Кол-во: 8.0

"Позиция 8" "Толщиномер ультразвуковой должен быть, предназначен для измерения толщины изделий из металла, пластика и изделий с высоким затуханием ультразвука, измерять толщину металлических изделий через лакокрасочное покрытие. Уметь работать в режиме отображения результатов измерений в виде цифровых значений или в режиме с графическим отображением А-Скана сигнала, также работать с раздельно-совмещенными преобразователями и совмещенными преобразователями. Диапазон измеряемых толщин от 0,7 до 300 мм. Температурный диапазон эксплуатации от минус 20 до плюс 50 ℃, при относительной влажности до 85 %. Толщиномер ультразвуковой должен поставляться поверенным. В комплекте с поставляемой документацией должно поставляться свидетельство о первичной поверке." Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "ТРЕЩИНОМЕР ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ Диапазон измерения: 0 – 30 мм, оценочный диапазон 30 – 100 мм, В комплект поставки должны входить:- трещиномер электропотенциальный;- контрольные образцы с имитацией трещины;- сертификат по калибровке;- чехол для защиты и фиксации прибора на груди." Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Электронный тахеометр должен представлять собой геодезический прибор, объединяющий теодолит, светодальномер и микро-ЭВМ, что позволит выполнять угловые, а также линейные измерения и осуществлять совместную обработку результатов этих измерений, измерять углы и расстояния до вехи с отражателем или до наклеиваемых светоотражательных марок, а также позволять проводить измерения в безотражательном режиме.Технические характеристики тахеометра:- диапазон измерения: горизонтального угла 0-360°, вертикального угла -45 до +45°, расстояние до 4 км,- время измерений углов и расстояний по призменным отражателям не более 1 секунды.Объем внутренней памяти 1 Мбайт и выше.Функция – безотражательный режим.Тахеометр электронный должен поставляться поверенными, иметь действующее свидетельство о первичной поверке, предоставляемое с комплектом поставки." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Электронный тахеометр должен представлять собой геодезический прибор, объединяющий теодолит, светодальномер и микро-ЭВМ, что позволит выполнять угловые, а также линейные измерения и осуществлять совместную обработку результатов этих измерений, измерять углы и расстояния до вехи с отражателем или до наклеиваемых светоотражательных марок, а также позволять проводить измерения в безотражательном режиме.Технические характеристики тахеометра:- диапазон измерения: горизонтального угла 0-360°, вертикального угла -45 до +45°, расстояние до 4 км,- время измерений углов и расстояний по призменным отражателям не более 1 секунды.Объем внутренней памяти 1 Мбайт и выше.Функция – безотражательный режим.Тахеометр электронный должен поставляться поверенными, иметь действующее свидетельство о первичной поверке, предоставляемое с комплектом поставки." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Толщиномер ультразвуковой должен быть, предназначен для измерения толщины изделий из металла, пластика и изделий с высоким затуханием ультразвука, измерять толщину металлических изделий через лакокрасочное покрытие. Уметь работать в режиме отображения результатов измерений в виде цифровых значений или в режиме с графическим отображением А-Скана сигнала, также работать с раздельно-совмещенными преобразователями и совмещенными преобразователями. Диапазон измеряемых толщин от 0,7 до 300 мм. Температурный диапазон эксплуатации от минус 20 до плюс 50 ℃, при относительной влажности до 85 %. Толщиномер ультразвуковой должен поставляться поверенным. В комплекте с поставляемой документацией должно поставляться свидетельство о первичной поверке." Кол-во: 17.0

"Позиция 13" "Оптический тестер разработан для обслуживающего персонала сетей связи, желающих с помощью одного простого прибора измерить ряд параметров. представляет собой измеритель оптической мощности встроенным источником излучения на длину волны 1310 нм. Прибор позволяет не только измерить оптическую мощность, но и контролировать затухание, а также прозванивать соединительные кабели без помощи дополнительного оборудования. Прибор комплектуется сменным адаптером. Технические характеристики Длина волны излучателя: 1310 нм Длина волны измерителя мощности: 850/1310/1550 нм Выходная оптическая мощность: -20 дБм Тип излучателя: LD Диапазон измеряемой мощности: от 3 до -60 дБм Разрешение: 0,1 дБ Время автоматического выключения: 10 мин Относительная погрешность в диапазоне измеряемой мощности: 0,5 дБ Время непрерывной работы: 60 ч Питание: 2 батареи 1,5 В типоразмера АА (LR6) Условия эксплуатации: от -10° до +50°C, 75% влажности без конденсации " Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Тестер интерфейсных сигналов предназначен для обслуживания, настройки и наладки цифровых систем передачи PDH и SDH, имеющих стык Е1 со скоростью 2,048 Мбит/с. Измерительный прибор включает в себя генератор и анализатор тестовых сигналов и позволяет проводить измерения без перерыва связи, с перерывом связи по шлейфу или по направлению. Контроль параметров проводится с учётом требований "Норм на электрические параметры цифровых каналов магистральной и внутризоновых первичных сетей" Министерства связи Российской Федерации. При использовании PC возможно построение диаграмм, архивация результатов, составление протоколов измерений. Функциональные возможности тестера полная передача/прием канала Е1; анализ ошибок по G.826; анализ цикловой и сверхцикловой структуры Е1: FAS, MFAS, CRC-4; измерение фазовых дрожаний (jitter) по G.823; регулировка частоты передаваемого сигнала; ◾внешняя и внутренняя синхронизация, работа с оборудованием в плезиохронных и синхронных сетях;" Кол-во: 4.0

"Позиция 15" "Устройство разрядно-диагностическое предназначена для проведение испытаний и обслуживания 2, 6, 12 В аккумуляторных батарей с контролем состояния каждого отдельного элемента АКБ в процессе разряда собранных в группы по 24 и 48 В токами до 150 А. Устройство применяется с свинцово-кислотными аккумуляторными батареями всех типов (VRLA, GEL, AGM) и никель-кадмиевыми аккумуляторами (NiCd). Рабочий диапазон 40-60 В/150 A, в комплекте поставляется 6 датчиков. Преимущества разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей Одно устройство используется для тестирования и поэлементного контроля моноблоков АКБ; Беспроводная технология передачи данных напряжений отдельных моноблоков АКБ 2,6,12 В (1.2 В для NiCd); Режим мониторинга процесса заряда аккумуляторных батарей; Функциональные особенности разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей Режим разряда постоянным током или постоянной мощностью – оценка остаточной емкости АКБ или времени автономной" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Радиокоммуникационный сервисный тестер предназначен для технического обслуживания и ремонта радиостанций с частотной и амплитудной модуляциями, работающих в КВ-УКВ диапазонах. Представляет собой многофункциональный радиоизмерительный прибор для работ по обслуживанию средств связи в стационарных и полевых условиях Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока 10...36 В или сетевого адаптера 220/12 В Выполняет функции: • ВЧ - генератора; • НЧ - генератора; • частотомера; • измерителя мощности; • испытательной нагрузки передатчика; • измерителя модуляции; • измерителя коэффициента нелинейных искажений; • вольтметра переменного тока; • осциллографического пробника. Основные измеряемые параметры: • Мощность несущей передатчика; • частота передатчика; • частоты вызывных сигналов передатчика; • девиация частоты передатчика; • чувствительность модуляционного входа передатчика; • КНИ модуляционной характерис" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Цифровой осциллограф, мультиметр, регистратор Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 60 МГц Частота дискретизации реального времени: до 1 ГГц; эквивалентная частота дискретизации до 50 ГГц Длина памяти 1 МБ на канал (2 МБ при объединении каналов) Автоматические измерения (до 32-х параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (∆U, ∆T, режим «слежение») Математика: БПФ, +, -, х, / Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, по скорости изменения (нарастание/спад), чередующийся запуск (ALT) Интерполяция: Sin X/х, линейная Режим X-Y Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный) Цифровая запись (данные/осциллограммы): TrendPlot - 800 кБ (осциллограф), 1,6 МБ (мультиметр); регистратор - 7 МБ Память: 10 осциллограмм и 20 профилей настроек (запись и вызов) Мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов Компактное исполнение: отдельные клавиши для каждого канала (у" Кол-во: 7.0

"Позиция 18" "Измеритель сопротивления заземления Назначение измерителя сопротивления заземления: Измерение сопротивления элементов заземления трех- или четырехпроводным методом от 1 мОм до 10 кОм; Измерение сопротивления единичного заземлителя в многоэлементном заземлении без разрыва цепи заземлителей; Измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов с применением двух клещей от 0,01 до 100 Ом; Измерение сопротивления металлосвязи током свыше 200 мА с разрешением 1мОм; Измерение переменного тока частотой 50Гц от 1 мА до 2,5А; Вычисление удельного сопротивления грунта в Ом/м. Особенности измерителя сопротивления заземления Защита от появления напряжения во время измерения; Автоматический выбор диапазонов измерений; Возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины при измерении по двухпроводной схеме; Высокая помехоустойчивость; Высокоинформативный ЖК дисплей; Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный ко" Кол-во: 6.0

"Позиция 19" "Рефлектометр оптический для измерения затухания в оптических волокнах и их соединениях, длины оптического волокна и расстояния до неоднородностей волоконно-оптических линий связи. Измерение уровня мощности оптического излучения. Универсальный измерительный комплекс для эксплуатации ВОЛС. Прибор может применяться при монтаже для паспортизации линии, при эксплуатации волоконно-оптических линий связи для контроля состояния оптических кабелей и локализации неисправности. Удобен для оснащения магистральных станций, а также при эксплуатации новых технологий доступа оптоволокна в дом (PON, FTTB и др. FTTx). оптический рефлектометр на 2 длины волны 1310 и 1550 нм + измеритель оптической мощности (PM)* Универсальный измерительный комплекс для эксплуатации ВОЛС: для оснащения магистральных станций для эксплуатации новых технологий доступа оптоволокна в дом PON и др.FTTx В случае полного отсутствия сигнала (обрыв) даже неопытный измеритель может воспользоваться функцией локатора и" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "ТРАССОИСКАТЕЛЬ. Приемник: Активные частоты*, Гц 273, 526, 1024,8928, 32768 Пассивные частоты, Гц 50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 «РАДИО», «Эфир» Полоса пропускания для режима «РАДИО» от 10 кГц до 36 кГц Полоса пропускания для режима «Эфир» от 48 Гц до 10 кГц Погрешность показаний глубины залегания трассы, %, не более 5 Память 10 000 точек Диапазон рабочих температур, °С -20 до +55 Генератор: Рабочие частоты*, Гц 273, 526, 1024,8928 Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт от 10 до 75 " Кол-во: 7.0

"Позиция 21" "Течеискатель галогенный. Прибор предназначен для работы способом щупа при использовании галогенного метода течеискания, как в помещениях, так и в полевых условиях. В качестве пробного газа - любой галогеносодержащий газ. Наименования контролируемых компонентов: Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143),Фреон 407а (Смесь фреонов R32, R125, R134a),Фреон 410а (Смесь фреонов 125, 32),Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) Количество контролируемых компонентов (одним прибором): 1 Маркировка взрывозащиты: Нет Обеспечивает • Высокую чувствительность до 10e-7 м³*Па/с • Малую постоянную времени (3 с) • Непрерывную работу до 4 ч. • Автономное питание" Кол-во: 6.0

"Позиция 22" "Калибратор температуры, воспроизведение температуры в диапазоне от -45 до 150 °С, погрешность воспроизведения температуры ±(0,03+0,0003´ t ) °С, нестабильность поддержания температуры ± 0,01°С" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Калибратор давления портативный, Воспроизведение давления в диапазонах от 0 до 600 кПа, от 0 до 2,5 МПа, от 0 до 16 МПа. Класс точности 0,02" Кол-во: 3.0

"Позиция 24" "Манометр грузопоршневой, воспроизведение избыточного давления в диапазоне от 0,02 до 10 МПа, класс точности 0,02, g=9,8158" Кол-во: 3.0

"Позиция 25" "Установка для калибровки термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления, воспроизведение температуры в диапазоне от 100 до 1200 °С, нестабильность поддержания заданного температурного режима в диапазоне рабочих температур печи, не более 0,1°С/мин. в составке: 1. блок измерительный - 2 шт; 2. Измеритель цниверсальный прецизионный - 1 шт; 3. Печь - 1 шт; 4. преобразователь термоэлектрический - 1 шт; 5. преобразователь платинородий-платиновый эталонный - 1 шт; 6. термостат 3 шт; 7. термостат паровой - 1 шт. с поверкой." Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Хромтограф газовый лабораторный для определния физико-химических свойств компоненоного состава газа природгого горючего по ГОСТ 31371.1-31371.7. Опросный лист № 05/1-2019 от 21.05.2019 Приложение №1 к спецификации №1, ГОСТ 31371.1-2008 ГОСТ 31371.7-2008 ГОСТ 31369-2008" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Термостат лабораторный, Температура термостатирования: 20, 40, 50, 80, 100, 130°С; Отклонение температуры: ±0,01°С; Градиент температуры по всему объему теплоносителя: ±0,01°С;•Количество одновременно устанавливаемых вискозиметров: до 4 штук; Время установления рабочего режима, не более: 1,5 часа;•Объем теплоносителя (рекомендуются вода, глицерин и вазелиновое масло): 10 л;•Контроль рабочей температуры: термометр ртутный для точных измерений по ГОСТ 13646;" Кол-во: 2.0

"Позиция 28" "Счетчик газовый барабанный 1. Расход минимальный - 10 л/ч; 2. Расход максимальный - 600 л/ч; 3. Расход стандартный - 500 л/ч; 4. Показание минимального значения деления шкалы - 0,02 л; 5. Показание максимального значения деления шкалы - 99 999 999л; 6. Минимальное давление газа на входе - 0,2 мбар; Материал корпуса: прозрачный PVC; Материал барабана: серый PVC." Кол-во: 7.0

"Позиция 29" "Прибор контроля чистоты жидкости предназначен для измерения количества частиц, содержащихся в контролируемом объеме жидкости, в диапазоне размеров 5-300 мкм. Прибор имеет выносной датчик, который соединяется с основным блоком жгутом длинной 0,85 м. Датчик крепится на стойке, входящей в комплект принадлежностей. Особенности прибора контроля чистоты жидкости Широкий спектр контролируемых жидкостей: масла, топлива, спирты, вода, водные растворы и другие; Работа в пробах и в потоке (квазипотоке) совместно с очистным оборудованием; Система автоподстройки точностных характеристик; Цифровая индикация количества частиц в шести размерных диапазонах одновременно; Индикация класса чистоты жидкости по ГОСТ 17216 (в том числе текущие значения классов по размерным диапазонам в процессе измерения); Измерение в диапазоне концетраций загрязнений по 17-й класс ГОСТ 17216, включительно; Встроенный таймер (от 0 до 60 с); Сохранение результатов измерения в энергонезависимой па" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Одориметр портативный прибор для приготовления газовых смесей обеспечивает автоматическое приготовление требуемой концентрации смесей горючих газов (природного или сжиженного) с воздухом для контроля степени одоризации газа органолептическим методом в соответствии с ГОСТ 2238.5, а также для измерение объемной доли горючих газов в приготавливаемой смеси. Функциональные возможности ОО-4 - портативный прибор с цифровой индикацией концентрации газовоздушной смеси Обеспечивает высокую точность измерения смешиваемых горючих газов, контроль и автоматическое тестирование " Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Иономер-кондуктометр стационарный, Многоканальный комбинированный анализатор служит для измерения: окислительно-восстановительного потенциала (Eh); удельной электрической проводимости (УЭП), солесодержания в пересчете на СNaCl; (рХ)активности ионов; ЭДС электродных систем; массовой и молярной концентрации ионов; температуры водных растворов; концентрации растворенного кислорода. Функции и характеристики оператор по своему усмотрению может выбрать необходимую единицу измерения основного параметра: в величинах потенциала (мВ), рХ(рН), контроль правильности градуировок; на подсвечиваемый дисплей одновременно выводятся значения основного параметра и температуры; результаты измерений и данные о градуировки регистрируются, хранятся и могут просматриваться; автоматическая температурная компенсация, приведение результатов измерения к20 °C или к25 °C; справка о значениях и установках параметров напряжения автономного питания; часы и календарь реально" Кол-во: 2.0