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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газовых горелок на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2020 году для нужд АО "Газпром Центрэнергогаз" (45780)

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газовых горелок на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2020 году для нужд АО "Газпром Центрэнергогаз" (45780)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380177Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газовых горелок на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2020 году для нужд АО "Газпром Центрэнергогаз"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009380177

    Уникальный номер закупки

    20/5.4/0045780/ЦентрЭГаз

    Номер закупки

    0095/20/5.4/0045780/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/05.08.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газовых горелок на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2020 году для нужд АО "Газпром Центрэнергогаз" (45780)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.08.2020 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 1059893.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    козлов Д. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газовых горелок на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2020 году для нужд АО "Газпром Центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 14:0019.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380177Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газовых горелок на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2020 году для нужд АО "Газпром Центрэнергогаз"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газовых горелок на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2020 году для нужд АО "Газпром Центрэнергогаз"

    Начальная цена

    3 856 510,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок регенерации ДЭГа. Здание огневых регенераторов ДЭГа-7.1. УКПГ - 1С. ЗНГКМ.. ТО газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№2 техн.№РД-1/2. Инв.№239738"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Блок регенерации ДЭГа. Здание огневых регенераторов ДЭГа-7. УКПГ - 1С. ЗГНКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№3 техн.№РД-1/1. Инв.№239730"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Блок регенерации ДЭГа. Здание огневых регенераторов ДЭГа-7. УКПГ - 1С. ЗНГКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№6 техн.№РД-1/2. Инв.№239731"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Блок регенерации ДЭГа. Здание огневых регенераторов ДЭГа-7. УКПГ - 1С. ЗГНКМ.. ТО газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№3 техн.№РД-1/1. Инв.№239730"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Блок регенерации ДЭГа. Здание огневых регенераторов ДЭГа-7. УКПГ - 1С. ЗНГКМ.. ТО газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№6 техн.№РД-1/2. Инв.№239731"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Печи подогрева с обвязкой (поз.133) УПМТ УКПГ-1СЗаполярного ГНКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-1С БИГ-1-4 зав.№б/н техн.№20П-1. Инв.№500175"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Печи подогрева с обвязкой (поз.133) УПМТ УКПГ-1СЗаполярного ГНКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-1С БИГ-1-4 зав.№б/н техн.№20П-2. Инв.№500175"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Печи подогрева с обвязкой (поз.133) УПМТ УКПГ-1СЗаполярного ГНКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-1С БИГ-2-6 зав.№б/н техн.№30П-1. Инв.№500175"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Блок регенерации метанола. Здание огневых регенераторов метанола. УКПГ-1С. ЗГНКМ. РНИ газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№1 техн.№40Бр-1/1. Инв.№239749"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Блок регенерации метанола. Здание огневых регенераторов метанола. УКПГ-1С. ЗГНКМ. РНИ газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№4 техн.№40Бр-1/2. Инв.№239750"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Блок регенерации метанола. Здание огневых регенераторов метанола. УКПГ-1С. ЗГНКМ. РНИ газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№5 техн.№40Бр-1/3. Инв.№239751"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Блок регенерации метанола. Здание огневых регенераторов метанола. УКПГ-1С. ЗГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№1 техн.№ 40Бр-1/1. Инв.№239749"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Блок регенерации метанола. Здание огневых регенераторов метанола. УКПГ-1С. ЗГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№4 техн.№40Бр-1/2. Инв.№239750"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Блок регенерации метанола. Здание огневых регенераторов метанола. УКПГ-1С. ЗГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№5 техн.№40Бр-1/3. Инв.№239751"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Установка огневых регенераторов ТЭГа (поз.7) УКПГ-2С Заполярного ГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-2С ПГ-М/100 зав.№43 техн.№30РД-1/1. Инв.№304164"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Установка огневых регенераторов ТЭГа (поз.7) УКПГ-2С Заполярного ГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-2С ПГ-М/250 зав.№138 техн.№30РД-1/2. Инв.№304164"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Уст-ка огневых регенераторов ТЭГа УКПГ - 2С(поз43)Заполярного ГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-2С ПГ-М/250 зав.№135 техн.№30РД-1/1. Инв.№304180"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Уст-ка огневых регенераторов ТЭГа УКПГ - 2С(поз43)Заполярного ГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-2С ПГ-М/100 зав.№45 техн.№30РД-1/2. Инв.№304180"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Внутриплощадочные технологические сети.УКПГ - 2С ЗГНКМ. РНИ газовых горелок УКПГ-2С БИГ зав.№1544 техн.№20П-1/1. Инв.№302424"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Внутриплощадочные технологические сети.УКПГ - 2С ЗГНКМ. РНИ газовых горелок УКПГ-2С БИГ зав.№1545 техн.№20П-1/2. Инв.№302424"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Арматурный блок с обвязкой здания огневых регенераторов ТЭГа (поз. 43) УКПГ -3С ЗГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-3С ПГ-М/250 зав.№136 техн.№30РД-1 №1. Инв.№319563"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Арматурный блок с обвязкой здания огневых регенераторов ТЭГа (поз. 43) УКПГ -3С ЗГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-3С ПГ-М/250 зав.№139 техн.№30РД-1 №2. Инв.№319563"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Блок огневой регенерации абсорбента с обвязкойУКПГ-3С ЗГНКМ УКПГ-3С ЗГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-3С ПГ-М/250 зав.№140 техн.№30РД-1 №1. Инв.№403082"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Блок огневой регенерации абсорбента с обвязкойУКПГ-3С ЗГНКМ УКПГ-3С ЗГНКМ. ТО газовых горелок УКПГ-3С ПГ-М/250 зав.№137 техн.№30РД-1 №2. Инв.№403082"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Блок огневых подогревателей газа (поз. 15) УКПГ -3С ЗГНКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-3С БИГ зав.№б/н техн.№20П-1/1. Инв.№319590"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Блок огневых подогревателей газа (поз. 15) УКПГ -3С ЗГНКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-3С БИГ зав.№б/н техн.№20П-1/2. Инв.№319590"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Площадка печей подогрева газа на собственные нуждыУКПГ-1В Заполярного НГКМ. ТО газовых горелок УКПГ-1В ГГИ-0,6. Инв.№473605"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Площадка печей подогрева газа на собственные нуждыУКПГ-1В Заполярного НГКМ. ТО газовых горелок УКПГ-1В ГГИ-0,6. Инв.№473605"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Площадка печей подогрева газа на собственные нуждыУКПГ-1В Заполярного НГКМ. ТО газовых горелок УКПГ-1В ГГИ-0,6. Инв.№473605"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Площадка печей подогрева газа на собственные нуждыУКПГ-1В Заполярного НГКМ. ТО газовых горелок УКПГ-1В ГГИ-0,6. Инв.№473605"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Площадка печей подогрева газа на собственные нуждыУКПГ-1В Заполярного НГКМ. ТО газовых горелок УКПГ-1В ГГИ-0,6. Инв.№473605"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Подогреватель топливного газа №1 сетейвнутриплощадочных ДКС УКПГ-2(1оч.) ЯГКМ. РНИ горелки на подогревателе ПГ-1. Инв.№340315"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Подогреватель топливного газа №2 сетейвнутриплощадочных ДКС УКПГ-2(1оч.) ЯГКМ. РНИ горелки на подогревателе ПГ-2. Инв.№340316"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Подогреватель топлив.и пуск.газа установки подгот.топлив.и пуск.газа ДКС на УКПГ-2 (2 оч.) ЯГКМ. РНИ горелки на подогревателе П-1/2. Инв.№302610"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Подогреватель топлив.и пуск.газа установки подгот.топлив.и пуск.газа ДКС на УКПГ-2 (2 оч.) ЯГКМ. РНИ горелки на подогревателе П-2/2. Инв.№302611"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Подогреватель топлив.и пуск.газа установки подгот.топлив.и пуск.газа ДКС на УКПГ-2 (2 оч.) ЯГКМ. РНИ горелки на подогревателе П-3/2. Инв.№302612"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Подогреватель топливного и пускового газа. ДКС-7ЯГКМ. РНИ Блок горелок ПТПГ-30 ПФ 4695605.017.213.04.06.00 ОАО Газстройдеталь. ( Подогреватель топливного и пускового газа. ДКС-7. техн.№БПГ-1). Инв.№234794"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Подогреватель топливного и пускового газа. ДКС-7ЯГКМ. РНИ Блок горелок ПТПГ-30 ПФ 4695605.017.213.04.06.00 ОАО Газстройдеталь. ( Подогреватель топливного и пускового газа. ДКС-7. техн.№БПГ-2). Инв.№234795"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Блок подогревателя газа регенерации. ДКС-7 ЯГКМ. РНИ Блок горелок ПГ-30 ПФ 3391.04.09.00.00 ОАО Газстройдеталь. (Блок подогревателя газа регенерации. ДКС-7. техн№ БПГР). Инв.№234800"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Установка подготовки топливного и пускового газаДКС на УКПГ-7 (2 очередь) ЯГКМ. РНИ Блок горелок ПТПГ-30 ПФ 4695605.017.213.04.06.00 ОАО Газстройдеталь. ( Установка подготовки топливного и пускового газа ДКС на УКПГ-7 (2 очередь) техн.№БПГ-1). Инв.№315250"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Установка подготовки топливного и пускового газаДКС на УКПГ-7 (2 очередь) ЯГКМ. РНИ Блок горелок ПТПГ-30 ПФ 4695605.017.213.04.06.00 ОАО Газстройдеталь. ( Установка подготовки топливного и пускового газа ДКС на УКПГ-7 (2 очередь). техн.№БПГ-2). Инв.№315250"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "УCTAHOBKA CTAБИЛИЗAЦИИ KOHДEHCATA И MОТОРНЫХ ТОПЛИВ. УКПГ - 1В ЯГКМ. РНИ Горелка газовая техн№П-1У-1 УПМТ . УКПГ - 1В ЯГКМ. Инв.№085856"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "УCTAHOBKA CTAБИЛИЗAЦИИ KOHДEHCATA И MОТОРНЫХ ТОПЛИВ. УКПГ - 1В ЯГКМ. РНИ Горелка газовая техн№П-1У-2 УПМТ УКПГ - 1В ЯГКМ. Инв.№085856"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "УCTAHOBKA ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ. УКПГ - 1В ЯГКМ. РНИ Горелка газовая техн№П-1/1 печи подогрева метанола УCTAHOBKA ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ. УКПГ - 1В ЯГКМ. Инв.№085853"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "УCTAHOBKA ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ. УКПГ - 1В ЯГКМ. РНИ Горелка газовая техн№П-1/2 печи подогрева метанола зав№б/н УCTAHOBKA ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ. УКПГ - 1В ЯГКМ. Инв.№085853"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "УCTAHOBKA ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ. УКПГ - 1В ЯГКМ. РНИ Горелка газовая техн№П-1/3 печи подогрева метанола зав№б/н УCTAHOBKA ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ. УКПГ - 1В ЯГКМ. Инв.№085853"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Блок регенерации ДЭГа-7,1. Здание огневых регенераторов ДЭГа. УКПГ - 1С. ЗГНКМ.. ТО газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№7 техн.№РД-1/1. Инв.№239737"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Блок регенерации ДЭГа. Здание огневых регенераторов ДЭГа-7.1. УКПГ - 1С. ЗНГКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№2 техн.№РД-1/2. Инв.№239738"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Блок регенерации ДЭГа-7,1. Здание огневых регенераторов ДЭГа. УКПГ - 1С. ЗГНКМ.. РНИ газовых горелок УКПГ-1С ПГ-М/250 зав.№7 техн.№РД-1/1. Инв.№239737"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Газовая горелка с обвязкой УППГ Анерьяхинской площади Ямбургского ГКМ. ТО горелки ГФУ-5М. Инв.№500219"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "УCTАНОВКА ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ ДЭГа. УКПГ - 7ЯГКМ. РНИ Горелка газовая инжекционная ГГМ-5 (Печь трубчатая цилиндрическая техн.№П-1а/2). Инв.№084427"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "УCTАНОВКА ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ ДЭГа. УКПГ - 7ЯГКМ. РНИ Горелка газовая инжекционная ГГМ-5 (Печь трубчатая цилиндрическая техн.№ П-1а/1). Инв.№084427"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "ПУHKT PEДУЦИPOBAHИЯ ГAЗA COБCTВЕННЫХ НУЖД. УКПГ -7 ЯГКМ. РНИ Горелка газовая инжекционная ГГМ 6-1.( Пункт редуцирования газа собственных нужд. Подогреватель газа техн.№ПГ-1). Инв.№084429"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "УCTAHOBKA CЖИГAHИЯ ПPOMCTOKOB. УКПГ - 4 ЯГКМ. ТО горелки ГФУ-5М. Инв.№083249"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "ГOPEЛKA. УСТАНОВКА ПЕЧЕЙ ОГНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ДЭГа.УКПГ - 3 ЯГКМ. РНИ Горелка газовая инжекционная ГГМ-5 (Печь трубчатая цилиндрическая П-1/4 УПТ) ГГМ-5 зав.№35725 техн.№П1-4. Инв.№083022"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "ГOPEЛKA. УСТАНОВКА ПЕЧЕЙ ОГНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ДЭГа.УКПГ - 3 ЯГКМ. РНИ Горелка газовая инжекционная ГГМ-5 (Печь трубчатая цилиндрическая П-1/3 УПТ) ГГМ-5 зав.№35678 техн.№П1-3. Инв.№083021"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "ГOPEЛKA. УСТАНОВКА ПЕЧЕЙ ОГНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ДЭГа.УКПГ - 3 ЯГКМ. РНИ Горелка газовая инжекционная ГГМ-5 (Печь трубчатая цилиндрическая П-1/2 УПТ) ГГМ-5 зав.№35722 техн.№П1-2. Инв.№083020"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "ГOPEЛKA. УСТАНОВКА ПЕЧЕЙ ОГНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ДЭГа.УКПГ - 3 ЯГКМ. РНИ Горелка газовая инжекционная ГГМ-5 (Печь трубчатая цилиндрическая П-1/1 УПТ) ГГМ-5 зав.№35711 техн.№П1-1. Инв.№083019"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "УCTAHOBKA CЖИГAHИЯ ПPOMCTOKOB. УКПГ - 2 ЯГКМ. РНИ горелки на ГФУ-5. Инв.№082470"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "УCTAHOBKA CЖИГAHИЯ ПPOMCTOKOB. УКПГ - 2 ЯГКМ. РНИ горелки на ГФУ-2М. Инв.№082470"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "УCTAHOBKA ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ. УКПГ - 1В ЯГКМ. РНИ Горелка газовая техн№П-1/4 печи подогрева метанола УCTAHOBKA ПEЧEЙ OГHEBOЙ PEГEHEPAЦИИ. УКПГ - 1В ЯГКМ. Инв.№085853"

    Кол-во: 1.0

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