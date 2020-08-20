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"Позиция 1" "Гидравлическое масло для колтюбинговых установок с кинематической вязкостью при плюс 40 °С не менее 25 сСт, при плюс 100 °С не менее 9 сСт, при минус 40 °С не более 900 сСт, индексом вязкости в диапазоне от 350 до 370, температурой вспышки, в открытом тигле Кливленда не более плюс 110 °С и температурой застывания не выше минус 60 °С" Кол-во: 17.0

"Позиция 2" "Гидравлическое масло для колтюбинговых установок с кинематической вязкостью при плюс 40 °С не менее 25 сСт, при плюс 100 °С не менее 9 сСт, при минус 40 °С не более 900 сСт, индексом вязкости в диапазоне от 350 до 370, температурой вспышки, в открытом тигле Кливленда не более плюс 110 °С и температурой застывания не выше минус 60 °С" Кол-во: 25.0

"Позиция 3" "Гидравлическое масло для колтюбинговых установок с кинематической вязкостью при плюс 40 °С не менее 25 сСт, при плюс 100 °С не менее 9 сСт, при минус 40 °С не более 900 сСт, индексом вязкости в диапазоне от 350 до 370, температурой вспышки, в открытом тигле Кливленда не более плюс 110 °С и температурой застывания не выше минус 60 °С" Кол-во: 6.0

"Позиция 4" "Гидравлическое масло для колтюбинговых установок с кинематической вязкостью при плюс 40 °С не менее 25 сСт, при плюс 100 °С не менее 9 сСт, при минус 40 °С не более 900 сСт, индексом вязкости в диапазоне от 350 до 370, температурой вспышки, в открытом тигле Кливленда не более плюс 110 °С и температурой застывания не выше минус 60 °С" Кол-во: 6.0