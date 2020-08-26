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Номер извещения
32009380184
Уникальный номер закупки
20/1.1/0044848/ГИнформ
Наименование закупки
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства Объектов, входящих в состав стройки: «Телемеханизация газопроводов-отводов и ГРС газопровода Саратов-Горький-Череповец ООО «Волготрансгаз» (код 014-2000347)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.08.2020 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-32
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
A.Gayterova@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайтерова А. А.
Место рассмотрения предложений
Москва, Б.Черемушкинская, 13, стр.1
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Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства Объектов, входящих в состав стройки: «Телемеханизация газопроводов-отводов и ГРС газопровода Саратов-Горький-Череповец ООО «Волготрансгаз» (код 014-2000347)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.202003.09.2020 23:0003.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380184Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства Объектов, входящих в состав стройки: «Телемеханизация газопроводов-отводов и ГРС газопровода Саратов-Горький-Череповец ООО «Волготрансгаз» (код 014-2000347)Москва, Б.Черемушкинская, 13, стр.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства Объектов, входящих в состав стройки: «Телемеханизация газопроводов-отводов и ГРС газопровода Саратов-Горький-Череповец ООО «Волготрансгаз» (код 014-2000347)
Начальная цена
1 887 832,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30.0
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