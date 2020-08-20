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Номер извещения
32009379575
Уникальный номер закупки
20/3/0051386/ГНедра
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке скважинной геофизической аппаратуры (проведение спуско-подъемных операций) с помощью колтюбинговой установки на Чаяндинском НГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» 0051386
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Оказание услуг по доставке скважинной геофизической аппаратуры (проведение спуско-подъемных операций) с помощью колтюбинговой установки на Чаяндинском НГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» 0051386
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379575Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке скважинной геофизической аппаратуры (проведение спуско-подъемных операций) с помощью колтюбинговой установки на Чаяндинском НГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» 0051386Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке скважинной геофизической аппаратуры (проведение спуско-подъемных операций) с помощью колтюбинговой установки на Чаяндинском НГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» 0051386
Начальная цена
65 276 062,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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