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Номер извещения
32009379236
Уникальный номер закупки
20/5.4/0043576/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автотранспортных средств импортного производства для нужд филиала "Нижегородский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Контактный телефон
+7 495 428-48-00
Факс
+7 495 428-48-01
Адрес электронной почты
TenderCEG@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Д. В.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Научный проезд, д. 6
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автотранспортных средств импортного производства для нужд филиала "Нижегородский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379236Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автотранспортных средств импортного производства для нужд филиала "Нижегородский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2020 годуг. Москва, Научный проезд, д. 6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автотранспортных средств импортного производства для нужд филиала "Нижегородский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2020 году
Начальная цена
715 200,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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