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Номер извещения
32009378835
Уникальный номер закупки
20/2.1/0050641/ТомскГП
Наименование закупки
Выполнение работ по оценке эффективности вытеснения нефти смесью углеводородных газов на образцах керна пласта Ю1-1 Казанского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 06:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-72
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
popovair@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова И. Р.
Место рассмотрения предложений
634009, г.Томск, ул.Большая Подгорная, 73
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Выполнение работ по оценке эффективности вытеснения нефти смесью углеводородных газов на образцах керна пласта Ю1-1 Казанского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378835Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оценке эффективности вытеснения нефти смесью углеводородных газов на образцах керна пласта Ю1-1 Казанского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"634009, г.Томск, ул.Большая Подгорная, 73
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по оценке эффективности вытеснения нефти смесью углеводородных газов на образцах керна пласта Ю1-1 Казанского НГКМ для нужд АО "Томскгазпром"
Начальная цена
426 120,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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