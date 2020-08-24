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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009378443
Уникальный номер закупки
20/5.4/0043564/ГПитание
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной и офисной техники для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» на 2020-2022
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной и офисной техники для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» на 2020-2022
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.202003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378443Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной и офисной техники для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» на 2020-2022117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной и офисной техники для нужд филиала "Томское УООП" ООО «Газпром питание» на 2020-2022
Начальная цена
1 042 406,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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